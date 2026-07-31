Куда звонить, если есть вопросы по полису ОМС?

Фото: ТФОМС АК

Контакт центр в сфере ОМС для населения - важный ресурс, чтобы получить консультацию по любым темам, связанным с обязательным медицинским страхованием.

С 2016 года и вот уже 10 лет благодаря горячей линии жители Алтайского края могут решить большинство вопросов за один телефонный звонок. Телефоны работают круглосуточно, а представители страховых медицинских организаций обеспечивают информационное сопровождение и защиту прав пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи.

Как обратиться?

В работе контакт центра принимают участие операторы 1 го и 2 го уровней. Операторы первого уровня отвечают на вопросы справочного характера. Оператор второго уровня подключается для решения конкретной проблемы застрахованного, с которой обратился человек, в том числе привлекает дополнительных специалистов, если нужно, связывается с медицинской организацией. В этом случае оператор предупредит, что для ответа по данному вопросу необходимо время, уточнит контактные данные обратившегося, а после выяснения обстоятельств перезвонит и разъяснит дальнейший порядок действий. Таким образом, ни один поступивший звонок не остается без внимания, а те, что требуют дополнительной проработки, не снимаются с контроля, пока застрахованный не получит конкретный ответ или необходимую помощь.

Кроме телефона горячей линии представители страховых компаний оказывают консультативную и практическую помощь населению непосредственно в медицинских организациях. С графиком дежурств таких специалистов в медицинских организациях края можно ознакомиться на сайтах Территориального фонда и страховых компаний и прийти на консультацию в указанные дни. Также в ряде медицинских организаций края установлены телефоны, которые специально предназначены для прямой связи со страховыми компаниями. Если вы в чем то сомневаетесь и хотели бы уточнить информацию, то можно позвонить страховому представителю по такому таксофону непосредственно из медицинской организации.

О чем спрашивают?

Как показывает анализ, сегодня граждане чаще всего консультируются по ситуациям, связанным с полисом ОМС, - эти вопросы составляют основную часть поступающих обращений, отмечают в ТФОМС Алтайского края. Второе место по частоте составляют обращения о порядке оказания медицинской помощи, на третьем месте - выбор или замена страховой медицинской организации. Кроме того, жители края активно задают вопросы о диспансеризации, профилактических медицинских осмотрах. Еще интересуются, как можно записаться на прием к тому или иному врачу, спрашивают о сроках ожидания консультаций врачей специалистов или проведения обследований, особое внимание уделяется обращениям, поступающим от участников СВО.

Нужно ли менять полис ОМС на цифровой?

Это один из самых частых вопросов на горячей линии. С 2022 года все сведения о застрахованных лицах внесены в Единый регистр застрахованных, поэтому у всех, кому ранее был выдан полис ОМС - бумажный или пластиковый, - цифровой полис уже сформирован автоматически. Получить цифровой полис в виде выписки из Единого регистра застрахованных можно в своей страховой медицинской организации или оформить самостоятельно на портале «Госуслуги». По вашему запросу будет сформирована цифровая копия полиса ОМС, которую можно скачать и хранить на смартфоне или распечатать.

Цифровой полис для новорожденных формируется автоматически. Сведения из свидетельства о рождении ребенка в рамках межведомственного обмена поступят в информационную базу, и на ребенка автоматически будет сформирован единый номер полиса в Едином регистре застрахованных. Чтобы получить цифровой полис ребенка и выбрать для него страховую медицинскую организацию, родителям необходимо загрузить свидетельство о рождении ребенка в свой личный кабинет.

При этом все полисы обязательного медицинского страхования для граждан России, выданные ранее, - бумажные, в виде пластиковой карты, цифровые - являются бессрочными и продления или замены не требуют.

Как выбрать медицинскую организацию через «Госуслуги»?

Ежегодно застрахованный по ОМС имеет право один раз в год поменять медицинскую организацию, в которой ему амбулаторно предоставляется медицинская помощь. Гражданин может выбрать любую медицинскую организацию из тех, что участвуют в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и имеют прикрепленное население. Реестр таких медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в рамках территориальной программы ОМС, размещен на сайтах страховых медицинских организаций и территориального фонда ОМС.

Прикрепиться можно как онлайн через портал «Госуслуги», так и лично, обратившись в выбранную медицинскую организацию с пакетом документов. В него входят паспорт, полис ОМС и СНИЛС (при наличии).

Если необходимо прикрепить к медицинской организации ребенка младше 14 лет, потребуются свидетельство о рождении, полис ОМС ребенка, СНИЛС (также при наличии), документ, удостоверяющий личность законного представителя несовершеннолетнего.

Если заявление подавалось онлайн, прикрепление осуществляется в течение трех рабочих дней. Открепление от прежней медицинской организации происходит автоматически после того, как будет завершена процедура прикрепления в новой поликлинике.

ПОДСКАЗКА

Как получить медицинскую помощь в другом регионе?

Полис ОМС предоставляет право на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории нашей страны. Если вы заболели не по месту жительства, то обратиться можно в любую ближайшую медицинскую организацию, работающую в системе обязательного медицинского страхования. При обращении за медицинской помощью необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и полис ОМС. При этом экстренная помощь, например при травмах, отравлениях, несчастных случаях и других состояниях, оказывается бесплатно независимо от наличия полиса.

Если планируется какое то время проживать в другом регионе, когда может понадобиться не только неотложная, но и плановая медицинская помощь, то гражданин имеет право прикрепиться к поликлинике того субъекта Российской Федерации, где он находится.

Для этого необходимо подать заявление в выбранную медицинскую организацию, указав в нем адрес для оказания медицинской помощи на дому при вызове медицинского работника. При подаче заявления потребуется документ, удостоверяющий личность, полис ОМС и СНИЛС. В случае если к медицинской организации необходимо прикрепить ребенка, то к заявлению прикладывается свидетельство о рождении.

В настоящее время все, у кого есть личный кабинет гражданина на портале «Госуслуги», могут прикрепиться к медицинской организации онлайн.

СПРАВКА

Телефоны горячей линии контакт центра в сфере ОМС для обращений:

* ТФОМС Алтайского края, тел. 8 800 775 85 65;

* Алтайский филиал ООО «СМК РЕСО Мед», тел.: 8 800 200 92 04 (круглосуточно, звонок бесплатный), 55 67 674;

* АСП ООО «Капитал МС» (филиал в Алтайском крае), тел.: 8 800 100 81 02 (круглосуточно, звонок бесплатный), 20 28 22.