Куда звонить, если есть вопросы по полису ОМС?

Контакт центр в сфере ОМС для населения - важный ресурс, чтобы получить консультацию по любым темам, связанным с обязательным медицинским страхованием.
С 2016 года и вот уже 10 лет благодаря горячей линии жители Алтайского края могут решить большинство вопросов за один телефонный звонок. Телефоны работают круглосуточно, а представители страховых медицинских организаций обеспечивают информационное сопровождение и защиту прав пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи.
В работе контакт центра принимают участие операторы 1 го и 2 го уровней. Операторы первого уровня отвечают на вопросы справочного характера. Оператор второго уровня подключается для решения конкретной проблемы застрахованного, с которой обратился человек, в том числе привлекает дополнительных специалистов, если нужно, связывается с медицинской организацией. В этом случае оператор предупредит, что для ответа по данному вопросу необходимо время, уточнит контактные данные обратившегося, а после выяснения обстоятельств перезвонит и разъяснит дальнейший порядок действий. Таким образом, ни один поступивший звонок не остается без внимания, а те, что требуют дополнительной проработки, не снимаются с контроля, пока застрахованный не получит конкретный ответ или необходимую помощь.
Кроме телефона горячей линии представители страховых компаний оказывают консультативную и практическую помощь населению непосредственно в медицинских организациях. С графиком дежурств таких специалистов в медицинских организациях края можно ознакомиться на сайтах Территориального фонда и страховых компаний и прийти на консультацию в указанные дни. Также в ряде медицинских организаций края установлены телефоны, которые специально предназначены для прямой связи со страховыми компаниями. Если вы в чем то сомневаетесь и хотели бы уточнить информацию, то можно позвонить страховому представителю по такому таксофону непосредственно из медицинской организации.
Как показывает анализ, сегодня граждане чаще всего консультируются по ситуациям, связанным с полисом ОМС, - эти вопросы составляют основную часть поступающих обращений, отмечают в ТФОМС Алтайского края. Второе место по частоте составляют обращения о порядке оказания медицинской помощи, на третьем месте - выбор или замена страховой медицинской организации. Кроме того, жители края активно задают вопросы о диспансеризации, профилактических медицинских осмотрах. Еще интересуются, как можно записаться на прием к тому или иному врачу, спрашивают о сроках ожидания консультаций врачей специалистов или проведения обследований, особое внимание уделяется обращениям, поступающим от участников СВО.
Это один из самых частых вопросов на горячей линии. С 2022 года все сведения о застрахованных лицах внесены в Единый регистр застрахованных, поэтому у всех, кому ранее был выдан полис ОМС - бумажный или пластиковый, - цифровой полис уже сформирован автоматически. Получить цифровой полис в виде выписки из Единого регистра застрахованных можно в своей страховой медицинской организации или оформить самостоятельно на портале «Госуслуги». По вашему запросу будет сформирована цифровая копия полиса ОМС, которую можно скачать и хранить на смартфоне или распечатать.
Цифровой полис для новорожденных формируется автоматически. Сведения из свидетельства о рождении ребенка в рамках межведомственного обмена поступят в информационную базу, и на ребенка автоматически будет сформирован единый номер полиса в Едином регистре застрахованных. Чтобы получить цифровой полис ребенка и выбрать для него страховую медицинскую организацию, родителям необходимо загрузить свидетельство о рождении ребенка в свой личный кабинет.
При этом все полисы обязательного медицинского страхования для граждан России, выданные ранее, - бумажные, в виде пластиковой карты, цифровые - являются бессрочными и продления или замены не требуют.
Ежегодно застрахованный по ОМС имеет право один раз в год поменять медицинскую организацию, в которой ему амбулаторно предоставляется медицинская помощь. Гражданин может выбрать любую медицинскую организацию из тех, что участвуют в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и имеют прикрепленное население. Реестр таких медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в рамках территориальной программы ОМС, размещен на сайтах страховых медицинских организаций и территориального фонда ОМС.
Прикрепиться можно как онлайн через портал «Госуслуги», так и лично, обратившись в выбранную медицинскую организацию с пакетом документов. В него входят паспорт, полис ОМС и СНИЛС (при наличии).
Если необходимо прикрепить к медицинской организации ребенка младше 14 лет, потребуются свидетельство о рождении, полис ОМС ребенка, СНИЛС (также при наличии), документ, удостоверяющий личность законного представителя несовершеннолетнего.
Если заявление подавалось онлайн, прикрепление осуществляется в течение трех рабочих дней. Открепление от прежней медицинской организации происходит автоматически после того, как будет завершена процедура прикрепления в новой поликлинике.
Как получить медицинскую помощь в другом регионе?
Полис ОМС предоставляет право на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории нашей страны. Если вы заболели не по месту жительства, то обратиться можно в любую ближайшую медицинскую организацию, работающую в системе обязательного медицинского страхования. При обращении за медицинской помощью необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и полис ОМС. При этом экстренная помощь, например при травмах, отравлениях, несчастных случаях и других состояниях, оказывается бесплатно независимо от наличия полиса.
Если планируется какое то время проживать в другом регионе, когда может понадобиться не только неотложная, но и плановая медицинская помощь, то гражданин имеет право прикрепиться к поликлинике того субъекта Российской Федерации, где он находится.
Для этого необходимо подать заявление в выбранную медицинскую организацию, указав в нем адрес для оказания медицинской помощи на дому при вызове медицинского работника. При подаче заявления потребуется документ, удостоверяющий личность, полис ОМС и СНИЛС. В случае если к медицинской организации необходимо прикрепить ребенка, то к заявлению прикладывается свидетельство о рождении.
В настоящее время все, у кого есть личный кабинет гражданина на портале «Госуслуги», могут прикрепиться к медицинской организации онлайн.
Телефоны горячей линии контакт центра в сфере ОМС для обращений:
* ТФОМС Алтайского края, тел. 8 800 775 85 65;
* Алтайский филиал ООО «СМК РЕСО Мед», тел.: 8 800 200 92 04 (круглосуточно, звонок бесплатный), 55 67 674;
* АСП ООО «Капитал МС» (филиал в Алтайском крае), тел.: 8 800 100 81 02 (круглосуточно, звонок бесплатный), 20 28 22.