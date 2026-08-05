«Кого-нибудь сольём?» Менеджер из Барнаула победил в популярной викторине «Игра в кино»

Участники телевикторины. Скриншот видео телеканала "Мир"

На телеканале «Мир» уже несколько сезонов выходит шоу «Игра в кино». Участники отвечают на каверзные вопросы о фильмах, актерах и режиссёрах, а самые эрудированные уходят с денежными призами. В одном из последних выпусков шоу участником стал event-менеджер из Барнаула.

В чем суть шоу?

С шоу «Игра в кино» знакомы не все. Поэтому кратко о его сути. В телевикторине трое участников соревнуются в знании советского и российского кино.

Игра делится на четыре раунда и финал. В раундах задания разные: нужно угадать фильм по кадру, найти киноляп, распознать актёра по детскому фото. За правильный ответ игрок получает деньги, причём с каждым раундом сумма за ответ растёт. Если ответ неверный, право ответить переходит к следующему.

В конце раундов у игрока, ответившего последним, есть бонусы: можно увеличить свой банк или, наоборот, забрать деньги у соперника. После четырёх раундов игрок с наименьшим количеством очков покидает игру.

Двоим финалистам показывают фрагменты 16 фильмов, а их задача запомнить и по очереди назвать как можно больше картин. Победитель забирает весь накопленный за игру призовой фонд. Максимально возможная награда - 60 000 рублей.

Максим стал победителем шоу. Скриншот видео телеканала "Мир"

«Кого-нибудь сольём?»

В выпуске от 31 июля в викторине принял участие Максим Бабыкин, event-менеджер из Барнаула. Его соперницами стали две милые девушки Ника и Екатерина.

- Максим, будете помогать девушкам? – спросил ведущий.

- Конечно, мы же зарабатываем общий банк в начале, - ответил Максим.

- Ну а потом кого-нибудь сольём?

- Ну да, - согласился Максим.

- Расчетливый Максим!

Тематикой выпуска стали «мультфильмы». В первом раунде Максим ошибок не допустил и набрал 3000 баллов. А по итогам второго угадав все стоп-кадры он мог стать лидером, но не справился с бонусным вопросом про мультфильм «Пёс в сапогах».

Участники угадывают мультфильм. Скриншот видео телеканала "Мир"

В третьем и четвертом раунде обозначились два лидера – Максим и Ника. Они и вышли в финал, суммарно набрав 30000 очков. За такую же денежную награду они и боролись в финале.

В итоге Максим смог одержать победу и забрал приз, доказав, что он отлично разбирается в советской мультипликации.

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