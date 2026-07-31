Спела под аккомпанемент Игоря Николаева: финалистка шоу «Ты супер!» стала участницей фестиваля Леонида Агутина

Мария выступила на сцене с другими финалистами шоу. Скриншот телеканала НТВ

Мария Саунина из Барнаула хорошо знакома поклонникам шоу «Ты супер!», где она выступала. Недавно девушка стала участницей гала-концерта фестиваля Леонида Агутина в Сочи. О своих впечатлениях и планах Мария поделилась в беседе с «КП» -Барнаул».

Девочка с абсолютным слухом

Про историю Марии мы уже рассказывали. С рождения у девушки не было зрения. Ее биологическую мать лишили родительских прав, и Маша оказалась в детском доме. К счастью, ее удочерили в четыре года. Вскоре приемные родители заметили у девочки талант.

«Однажды моя бывшая одноклассница заметила, что у Маши абсолютный слух, и предложила пойти в музыкальную школу. Но тут появилась другая сложность – многие не хотели нас брать заниматься из-за здоровья. Но нашелся педагог в музыкальной школе в поселке Южный. Получилось, что в музыкалку пошли еще до образовательной школы», - рассказывала Лариса Петровна, приемная мама Маши.

Так ребенок постепенно, шаг за шагом прошел путь от простых детских песенок до игры на фортепиано и самостоятельно написанных песен и музыки.

Однажды семья решила попробовать поучаствовать в вокальном шоу «Ты супер!» Там выступают дети со сложными судьбами со всей страны.

«Мама смотрела это шоу, и я с ней немного. Но идти туда не решалась. Думала, что у меня мало способностей и опыта. А там нужно ух как себя показать! Знакомые музыканты и мама, наоборот, уговаривали – попробуй!» – рассказывала Маша.

В итоге она прошла отбор, дошла в шоу до финала, но там уже не смогла занять призовые места. Зато испытала бурю эмоций и была приглашена как финалист на фестиваль Леонида Агутина.

На одной сцене со звездами

Семейный фестиваль Леонида Агутина проходил в Сочи, на Красной Поляне. Для участников были организованы актерские и музыкальные мастер-классы. Участвовали в фестивале такие знаменитости, как Анжелика Варум, Владимир Пресняков-младший, Александр Ревва, Игорь Саруханов, Люся Чеботина и другие.

На сцене с Игорем Николаевым. Скриншот видео НТВ

«Мы с другими финалистами параллельно готовились к выступлению на гала-концерте. Мы делали номер «Расскажите птицы», играл нам Игорь Николаев, ставили хореографию. Все было очень масштабно и впечатляюще. Приятно было снова встретить своих друзей, с которыми познакомились на шоу», - рассказывает Маша.

В Сочи она летала вместе с мамой. Для обеих это было первое путешествие в этот город. В свободное время успели немного погулять и познакомиться со знаменитым южным курортом.

«Когда поднимались по канатной дороге, недалеко появился медвежонок. Очень живописные места и чистый свежий воздух», - рассказала Маша со слов мамы.

Планы на будущее

Маше 17 лет, и сейчас она закончила 9 классов школы и готовится ехать получать вокальное образование в Курский музыкальный колледж-интернат для слепых.

«Для поступления нужно сдать вступительные экзамены. Жить и учиться буду одна. По этому поводу совсем не волнуюсь. Я уже там была в апреле, познакомилась с тем, как в колледже все устроено. Все условия там созданы для проживания и обучения», - говорит Маша.

После колледжа Маша хотела бы стать сольной артисткой и продолжать писать песни.

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