«Все равно будет на нашей улице праздник». Почему отменили фестиваль Евдокимова на Алтае

На фестиваль многие приезжают с палатками Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Алтае в этом году решили не проводить фестиваль народного творчества и спорта имени М. С. Евдокимова «Земляки». Почему это произошло и что об этом думают в самом поселке Верх-Обский, - в эксклюзивном материале «КП-Барнаул».

Из-за бензина?

«Это решение района, у них все комментарии берите», - отметили в сельском совете.

В пресс-службе администрации Смоленского района официально пояснили, что отмена фестиваля связана с ситуацией с ГСМ и к тому же в районе собираются подготовиться к масштабному празднику в следующем году в честь 70-летия знаменитого земляка. Для этого нужно провести работы по ремонту малой сцены.

Соратник Евдокимова Алексей Сарычев на своей странице в «ВК» взгрустнул, что «особенность фестиваля «Земляки» - его непрерывность, и начиная с 1992 года, он не был пропущен ни разу. А нынче на футбольном поле не закипят страсти, на сцене не зазвучат народные песни, не будет и всеми любимого гала-концерта».

«Обидно, отменен юбилейный»

«Михаил Сергеевич затевал этот фестиваль в 1992-м году, переживая за то, что в лихие девяностые люди стали спиваться, в том числе земляки. Фестиваль футбольных команд, который он проводил с душой, был нацелен на здоровый образ жизни, - рассказывает Наталья Гранкина, заведующая поселкового дома культуры. - Помню, и стар и млад с увлечением лозунги писали на обоях: «Жизнь без наркотиков», «Мы за спорт» и так далее».

Нынешний фестиваль по словам Натальи Гранкиной, был бы юбилейный - 35-й.

«И потому особо обидно, что он отменен», - переживают в поселке Верх- Обский.

«Это ж любовь народная»

Однако земляки уверены, что народ к Михаилу Сергеевичу все равно приедет.

«Даже в пандемию приезжали, и нынче будет много людей 7-8 августа», - уверена Наталья Гранкина.

Памятные мероприятия в этом году в поселке не отменяют. Панихида 7 августа начнется в 12:00 у могилы Михаила Евдокимова. Одной из первых на погост обычно приходит вдова Галина Евдокимова. В эти дни Галина Николаевна - в Верх-Обском. Также на малой родине Михаила Сергеевича будут экскурсии в мемориальном музее, творческие конкурсы и мастер-классы. А вечером будет концерт в сельском клубе.

«Я думаю, те люди, которые давно ездят сюда не первый год даже из других регионов, все равно приедут, – говорит Наталья Гранкина. - Из года в год приезжают семьями, с палатками, и концерты всегда стихийные, с гитарами на малой сцене у реки, и в музее столпотворение. Это ж любовь народная, как река, не перекрыть. Так что все равно будет на нашей улице праздник».

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