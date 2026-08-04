«Не пригоден для проезда». После проливных дождей на Алтае обрушился мост

Место происшествия. Фото: Айдар Елеков, глава Чемальского района

В селе Элекмонар в Республике Алтай обрушился деревянный мост. Сейчас он не пригоден для проезда. Второй мост в селе тоже не безопасен. Виной всему проливные дожди и повышение уровня воды в реке. Подробнее – в материале «КП»-Барнаул»

Сейчас в Республике Алтай установилась переменчивая погода. Жара выше +30 градусов, сменяется дождями и грозами. Еще 29 июля администрация села Элекмонар обращалась к своим жителям:

«В связи с дождями поднялся уровень воды в реке Элекмонар. Просим ограничить поездки в сторону Каракол, соблюдать правила безопасности у реки».

После дождей уровень воды поднялся. Фото: Элекмонарская сельская администрация

После дождей уровень воды поднялся. Фото: Элекмонарская сельская администрация

На опубликованных снимках было видно, что река разлилась и вышла из берегов.

В итоге оказалось, что предупреждение было не безосновательным. Долго мост не простоял. Перекрытие деревянной переправы не выдержали: размыло опоры и мост разломился пополам. Произошло это 2 августа.

«Провели выездное обследование нескольких мостов через реку Эликманар (вариант названия у алтайцев – прим. ред.) в сторону села Каракол. По результатам осмотра ситуация следующая: один мост разрушен - проезд невозможен, второй находится в аварийном состоянии и небезопасен для проезда. Ещё один мост пока ещё может функционировать, но требует постоянного контроля. Приняли решение организовать дорогу в объезд разрушенных мостовых сооружений. Но на время строительства необходим временный проезд, поэтому ведём переговоры с собственниками частных территорий, через которые сейчас можно проехать к селу Каракол», - написал у себя в соцсетях Айдар Елеков, глава Чемальского района.

Обсуждение этого вопроса пройдет на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Обследование территории. Фото: Айдар Елеков, глава Чемальского района

Вода в реке поднялась. Фото: Айдар Елеков, глава Чемальского района

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