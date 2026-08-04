Новый перинатальный центр, рост доходов, развитие туризма. Главные итоги визита Михаила Мишустина в Республику Алтай

Фото: пресс-службы правительства Республики Алтай.
Накануне в Республику Алтай с рабочим визитом приехал Премьер-министр России Михаил Мишустин. Он встретился с главой региона Андреем Турчаком и обсудил ряд важных вопросов. О чем шла речь – в нашем материале.
Андрей Турчак рассказал Михаилу Мишустину о реализации индивидуальной программы социально-экономического развития региона и достигнутых результатах. Так, только с прошлого года в регионе появилось более тысячи новых рабочих мест, привлечено 18 млрд рублей частных инвестиций.
В бюджеты всех уровней поступило более 640 млн рублей, включая налоговые и неналоговые доходы. В регионе реализованы более 200 инвестиционных проектов в сельском хозяйстве и туризме, а общая поддержка малого и среднего бизнеса достигла 837 млн рублей.
«Очень важно, что индивидуальная программа, которая здесь действует по поручению Президента, дает возможность использования всех инструментов, которые есть у государства. Это и инфраструктурные бюджетные кредиты, и непосредственное финансирование прямым рублем», – отметил Михаил Мишустин.
На встрече с премьер-министром речь не могла не зайти о ситуации в сельском хозяйстве и, в частности, с пастереллезом, вспышки которого фиксировались ранее.
«Новых вспышек нет, карантинные меры сняли на прошлой неделе», - сообщил Андрей Турчак.
После снятия ограничений в регионе разрешены сельскохозяйственные ярмарки, выставки, конноспортивные соревнования и другие мероприятия, которые связанны с перемещением животных.
Также Андрей Турчак подчеркнул, что в текущем году на поддержку аграрного сектора выделено 1,4 миллиарда рублей. За первое полугодие поддержку уже получили 475 хозяйств.
Ведется модернизация сельскохозяйственных предприятий. В районных школах открываются агроклассы.
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Республике дороги имеют особое значение. Их не так много количественно, но от этого их роль для связи районов только вырастает. Всего в текущем году в регионе планируют отремонтировать 68 километров дорог и пять мостов.
Уже идет работа по реконструкции 18-километрового участка Чуйского тракта, главной артерии региона. Завершение проекта запланировано на 2028 год, когда трасса будет расширена до четырех полос с новыми развязками и многофункциональными зонами, предназначенными для удобства местных жителей и туристов.
«Открыли Платовский мост через реку Катунь. Этому долгострою 16 лет, завершили его на год раньше планируемого срока благодаря поддержке Правительства РФ», – добавил Андрей Турчак.
Когда разговор зашел о туризме, одной из главных сфер региона, Андрей Турчак отметил, что земельная амнистия способствовала развитию туристической отрасли. За год количество зарегистрированных объектов размещения увеличилось почти в 10 раз — с 168 до 1600.
Доходы от туризма в прошлом году тоже выросли и достигли 1,8 миллиарда рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2025 году.
«Продолжаем возвращать земли, которые ранее были выведены из экономического оборота «лжеинвесторами». При поддержке прокуратуры за два года вернули в собственность республики более 5,5 тысяч гектаров», – подчеркнул Андрей Турчак.
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
На встрече Михаил Мишустин похвалил пример быстровозводимого госпиталя, построенного в прошлом году, который оказывает экстренную помощь.
«Также знаем, что целый ряд объектов здравоохранения строится в республике. Очень важно для жителей, особенно в труднодоступных районах, иметь доступ ко всем сервисным услугам», - сказал глава правительства.
Андрей Турчак в свою очередь сообщил, что в 2025 году открылись пять женских консультаций и шесть фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). В планах на текущий год – строительство еще семи новых ФАПов и капитальный ремонт двух районных больниц в Шебалино и Онгудае. Также была проведена реформа онкологической службы и укреплен кадровый состав медицинских учреждений. В результате общая смертность снизилась на 8%, а смертность от болезней кровообращения – на 10%.
Также на встрече была достигнута договоренность, что строительство нового перинатального центра в Горно-Алтайске начнется уже в следующем году, а не в 2029, как планировалось раньше.
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
«Для республики это жизненно важный объект — единственный в регионе, где оказывают первичную и специализированную медицинскую помощь женщинам и новорожденным. Исходя из потребностей республики, площадь перинатального центра уменьшили с 22 до 10 тысяч квадратных метров. За счет этого сократили проектную стоимость с оборудованием с 9,5 до 5 млрд рублей», - сказал Андрей Турчак.
Речь зашла и о ремонте и строительстве образовательных учреждений. В регионе уже капитально отремонтировали 35 школ. В текущем году планируется завершить работы в 12 школах и шести детских садах. Их подготовят к 1 сентября.
«Готовность Республиканского классического лицея – 54%. Недостаточные темпы связаны с нарушениями в проекте и повторных экспертизах. Согласовали с Минпросвещения перенос ввода на 2027 год. Сделаем все возможное, чтобы открыть лицей как можно раньше», – подчеркнул Андрей Турчак.
Кроме того, в республике возводят лицей и школу № 12 в Горно-Алтайске, школу и детский сад в селе Элекмонар, а также детские сады в селах Талды и Каракокша.
Идет строительство новых объектов и в сфере культуры. Так в Акташе, Теректе и Шебалино открылись новые дома культуры, а в Горно-Алтайске, Усть-Кане и Сейке появились три современные модельные библиотеки.
Фото: пресс-службы правительства Республики Алтай.
Андрей Турчак отметил, что благодаря дополнительной поддержке Министерства спорта России в регионе удалось значительно улучшить спортивную инфраструктуру. В прошлом году в шести районах Республики Алтай открыли семь спортивных площадок.
В текущем году планируется завершить строительство бассейна в Майме и физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа) в Чемале.
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