Новый перинатальный центр, рост доходов, развитие туризма. Главные итоги визита Михаила Мишустина в Республику Алтай

Встреча Михаила Мишустина и Андрея Турчака Фото: пресс-службы правительства Республики Алтай.

Накануне в Республику Алтай с рабочим визитом приехал Премьер-министр России Михаил Мишустин. Он встретился с главой региона Андреем Турчаком и обсудил ряд важных вопросов. О чем шла речь – в нашем материале.

Про деньги

Андрей Турчак рассказал Михаилу Мишустину о реализации индивидуальной программы социально-экономического развития региона и достигнутых результатах. Так, только с прошлого года в регионе появилось более тысячи новых рабочих мест, привлечено 18 млрд рублей частных инвестиций.

В бюджеты всех уровней поступило более 640 млн рублей, включая налоговые и неналоговые доходы. В регионе реализованы более 200 инвестиционных проектов в сельском хозяйстве и туризме, а общая поддержка малого и среднего бизнеса достигла 837 млн рублей.

«Очень важно, что индивидуальная программа, которая здесь действует по поручению Президента, дает возможность использования всех инструментов, которые есть у государства. Это и инфраструктурные бюджетные кредиты, и непосредственное финансирование прямым рублем», – отметил Михаил Мишустин.

Про сельское хозяйство

На встрече с премьер-министром речь не могла не зайти о ситуации в сельском хозяйстве и, в частности, с пастереллезом, вспышки которого фиксировались ранее.

«Новых вспышек нет, карантинные меры сняли на прошлой неделе», - сообщил Андрей Турчак.

После снятия ограничений в регионе разрешены сельскохозяйственные ярмарки, выставки, конноспортивные соревнования и другие мероприятия, которые связанны с перемещением животных.

Также Андрей Турчак подчеркнул, что в текущем году на поддержку аграрного сектора выделено 1,4 миллиарда рублей. За первое полугодие поддержку уже получили 475 хозяйств.

Ведется модернизация сельскохозяйственных предприятий. В районных школах открываются агроклассы.

Природа Горного Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Про дороги

В Республике дороги имеют особое значение. Их не так много количественно, но от этого их роль для связи районов только вырастает. Всего в текущем году в регионе планируют отремонтировать 68 километров дорог и пять мостов.

Уже идет работа по реконструкции 18-километрового участка Чуйского тракта, главной артерии региона. Завершение проекта запланировано на 2028 год, когда трасса будет расширена до четырех полос с новыми развязками и многофункциональными зонами, предназначенными для удобства местных жителей и туристов.

«Открыли Платовский мост через реку Катунь. Этому долгострою 16 лет, завершили его на год раньше планируемого срока благодаря поддержке Правительства РФ», – добавил Андрей Турчак.

Про туризм

Когда разговор зашел о туризме, одной из главных сфер региона, Андрей Турчак отметил, что земельная амнистия способствовала развитию туристической отрасли. За год количество зарегистрированных объектов размещения увеличилось почти в 10 раз — с 168 до 1600.

Доходы от туризма в прошлом году тоже выросли и достигли 1,8 миллиарда рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2025 году.

«Продолжаем возвращать земли, которые ранее были выведены из экономического оборота «лжеинвесторами». При поддержке прокуратуры за два года вернули в собственность республики более 5,5 тысяч гектаров», – подчеркнул Андрей Турчак.

Доходы в сфере туризма выросли Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Про медицину

На встрече Михаил Мишустин похвалил пример быстровозводимого госпиталя, построенного в прошлом году, который оказывает экстренную помощь.

«Также знаем, что целый ряд объектов здравоохранения строится в республике. Очень важно для жителей, особенно в труднодоступных районах, иметь доступ ко всем сервисным услугам», - сказал глава правительства.

Андрей Турчак в свою очередь сообщил, что в 2025 году открылись пять женских консультаций и шесть фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). В планах на текущий год – строительство еще семи новых ФАПов и капитальный ремонт двух районных больниц в Шебалино и Онгудае. Также была проведена реформа онкологической службы и укреплен кадровый состав медицинских учреждений. В результате общая смертность снизилась на 8%, а смертность от болезней кровообращения – на 10%.

Также на встрече была достигнута договоренность, что строительство нового перинатального центра в Горно-Алтайске начнется уже в следующем году, а не в 2029, как планировалось раньше.

Новый перинатальный центр построят раньше Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Для республики это жизненно важный объект — единственный в регионе, где оказывают первичную и специализированную медицинскую помощь женщинам и новорожденным. Исходя из потребностей республики, площадь перинатального центра уменьшили с 22 до 10 тысяч квадратных метров. За счет этого сократили проектную стоимость с оборудованием с 9,5 до 5 млрд рублей», - сказал Андрей Турчак.

Про образование

Речь зашла и о ремонте и строительстве образовательных учреждений. В регионе уже капитально отремонтировали 35 школ. В текущем году планируется завершить работы в 12 школах и шести детских садах. Их подготовят к 1 сентября.

«Готовность Республиканского классического лицея – 54%. Недостаточные темпы связаны с нарушениями в проекте и повторных экспертизах. Согласовали с Минпросвещения перенос ввода на 2027 год. Сделаем все возможное, чтобы открыть лицей как можно раньше», – подчеркнул Андрей Турчак.

Кроме того, в республике возводят лицей и школу № 12 в Горно-Алтайске, школу и детский сад в селе Элекмонар, а также детские сады в селах Талды и Каракокша.

Про культуру и спорт

Идет строительство новых объектов и в сфере культуры. Так в Акташе, Теректе и Шебалино открылись новые дома культуры, а в Горно-Алтайске, Усть-Кане и Сейке появились три современные модельные библиотеки.

Новый Центр культуры Фото: пресс-службы правительства Республики Алтай.

Андрей Турчак отметил, что благодаря дополнительной поддержке Министерства спорта России в регионе удалось значительно улучшить спортивную инфраструктуру. В прошлом году в шести районах Республики Алтай открыли семь спортивных площадок.

В текущем году планируется завершить строительство бассейна в Майме и физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа) в Чемале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Начался приём заявок на электронное голосование на выборах–2026 в Алтайском крае