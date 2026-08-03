Начался приём заявок на электронное голосование на выборах–2026 в Алтайском крае

Единый день голосования состоится 20 сентября 2026 года Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алтайский край стал одним из 33 субъектов Российской Федерации, где на осенних выборах будет применяться система дистанционного электронного голосования (ДЭГ). С 3 августа стартовал приём заявок на участие в нем.

За кого можно проголосовать через ДЭГ

Единый для всей страны день голосования состоится 20 сентября 2026 года. У жителей Алтайского края есть возможность как лично прийти на участок, так и проголосовать через интернет. Это можно сделать, не выходя из дома или находясь за пределами своего региона, например, в отпуске.

Черед ДЭГ жители региона смогут выбрать:

- депутатов Государственной Думы;

- депутатов Алтайского краевого Законодательного собрания;

- депутатов органов местного самоуправления трех муниципальных образований края — в Алейске Залесовском муниципальном округе и Белокурихе.

Как зарегистрироваться

Чтобы проголосовать черед ДЭГ, надо заранее подать заявку на портале «Госуслуги». Их приём стартовал 3 августа в 00:00 по московскому времени, а закончится 14 сентября в 24:00 (МСК).

Важно отметить, что гражданин может выбрать только один способ: либо проголосовать дистанционно, либо очно. Записаться туда и туда, и проголосовать дважды нельзя.

После подачи заявления голосующий будет автоматически исключен из бумажного списка избирателей по месту жительства и включен в специализированный список участников ДЭГ. После прохождения процедур идентификации и аутентификации личности в системе откроется доступ к цифровому бюллетеню.

В краевом избиркоме отмечают, что для региона электронное голосование не в новинку. Край уже тестировал эту систему в 2023 году — на выборах губернатора, а в 2024 году – на выборах президента РФ.

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