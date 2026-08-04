Новая концепции «Выбирай Сочи-2026». Как изменится отдых для жителей Алтая в летней столице России

В Сочи разработали новую концепцию для туристов Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сочи остается одним из самых популярных направлений отдыха для жителей Алтая. В этом году там к летнему сезону разработали концепцию «Выбирай Сочи – 2026» в сотрудничестве с предприятиями индустрии гостеприимства. Основная идея программы — предоставить семьям с детьми широкий спектр преференций. Около 80 объектов, включая отели, гостиницы, пляжи и туристические достопримечательности, подготовили специальные предложения, льготы и дополнительные услуги для своих гостей.

Программа будет действовать в период высокого и бархатного сезона, а также регулярно обновляться и продолжаться зимой.

«Развеять стереотип»

«Наша задача – обеспечить качественный и безопасный отдых каждого нашего гостя. В соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство» мы делаем акцент на развитие именно внутреннего туризма, который на государственном уровне обозначен как приоритет. Мы хотим развеять стереотип, что Сочи – дорогой курорт. В нашем городе огромное количество вариантов временного проживания в самом разном ценовом сегменте, особенно если бронировать заранее», - говорит мэр Сочи Андрей Прошунин.

В этом летнем сезоне в Сочи действуют специальные тарифы на размещение и посещение для семей. На курорте более 2 000 объектов размещения, включая 160 крупных отелей и санаториев, а также 180 пляжей. Ряд крупных многопрофильных туроператоров на летний период в направлении курорта Сочи предлагает пакетные туры с включенным перелетом на гарантированных блоках мест и на регулярных рейсах.

Один из примеров новых преференций: урорт Красная Поляна предоставляет возможность перенести даты бронирования или оформить полный возврат средств, в том числе в ситуациях, когда действующий закон позволяет удержать часть стоимости проживания. Если из-за задержки рейса гость теряет оплаченные сутки отдыха, предусмотрена компенсация пропущенных ночей.

«В нашей сети отелей мы придерживаемся принципов динамического ценообразования. Эта модель позволяет учитывать сезонность, текущий спрос, уровень загрузки отелей, дни недели и другие факторы, влияющие на формирование стоимости. Такой подход дает возможность сохранять баланс между рыночной ситуацией, качеством предоставляемых услуг и ожиданиями гостей», - отмечает Демина Ольга, генеральный менеджер кластера отелей «Cosmos Sochi», «Cosmos Adler».

Концепция подчеркивает уникальные преимущества Сочи как круглогодичного курорта. Здесь можно насладиться пляжным и горным туризмом, а также получить медицинские и оздоровительные услуги. Сочи предлагает культурные и познавательные экскурсии, гастрономические путешествия, спортивные мероприятия и семейный отдых. Всего в городе развиваются 15 основных направлений туризма.

Как добраться?

Добраться до Сочи жители Алтайского края и Республики Алтай могут из аэропортов Барнаула и Новосибирска. Летают прямые рейсы. В самом Сочи уделяют сейчас большое внимание комфортному перелету своих гостей.

Аэропорт Сочи Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Понимая, что регулярные введения ограничений воздушного пространства создают неудобства для гостей курорта, мы разработали комплекс мер для обеспечения максимального комфорта в период ожидания. В аэропорту Сочи создана рабочая группа с участием руководителей подразделений, представителей авиакомпаний и представителей администрации города-курорта Сочи. Это позволяет нам оперативно принимать решения и координировать действия во внештатных ситуациях. Усилены информационная справочная и колл-центр, в залах работают менеджеры по гостеприимному сервису, готовые оказать помощь и ответить на все вопросы пассажиров», - отмечает Комаров Алексей, директор аэропорта «Сочи».

В самом городе вопрос безопасности тоже на особом контроле. На курорте поддерживается стабильная обстановка благодаря координации городских служб и правоохранителей. В Сочи расположено 220 защитных сооружений гражданской обороны и 280 заглубленных помещений, способных укрыть до 400 000 человек. Для доступа в укрытия в момент атаки двери открываются для всех находящихся рядом.

Система оповещения населения включает 427 установок во всех районах города. Парк видеокамер состоит из 4339 камер, в том числе на пляжах и набережных. В 200 маршрутах гостеприимства охрану общественного порядка круглосуточно обеспечивают патрули из полиции, казачества и добровольных дружин. С 08:00 до 20:00 на пляжах дежурят 750 сертифицированных матросов-спасателей.

А что у нас?

Стоит отметить, что в Республике Алтай тоже создается собственная концепция для туристов. Например, в прошлом году власти региона запустили собственный туристический бренд. Им отмечают проверенные и верифицированные туристические объекты и сервисы региона. Также был разработан Кодекс туриста.

«Коренное население достаточно трепетно относится к своей территории. Для того чтобы было сбалансированное пребывание гостей и местных жителей, мы разработали Кодекс. В нем представлено семь основных правил – как себя вести в определенных местах, что лучше бы не делать. Будем максимально распространять эту информацию среди гостей, так как задача сохранения и природы, и традиций, этники – одна из важных наряду с привлечением туристов», – говорила первый замминистра экономического развития региона Ольга Филипенкова.

Также с прошлого года все средства размещения проходят обязательную классификацию и оценку.

Для того, чтобы было комфортно добираться до невероятных красот Горного Алтая регулярно появляются новые направления для авиаперелетов. Сейчас регион авиасообщением связан с Москвой, Санкт-Петербургом, Новосибирском, Красноярском, Иркутском, Екатеринбургом, Казанью, Сургутом, Уфой, и Читой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

История, театры и санатории. Зачем туристам из Новосибирска ехать в Барнаул

Придорожный сервис и комфортные трассы. Как в Республике Алтай развивается автомобильный туризм