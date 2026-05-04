Придорожный сервис и комфортные трассы. Как в Республике Алтай развивается автомобильный туризм

Автомобильный туризм остаётся одним из ключевых для Республики Алтай. Большинство гостей приезжают сюда на личном транспорте. Власти региона работают над созданием придорожной инфраструктуры и новых маршрутов.

Выверенные маршруты

Большинство туристов, в том числе из Новосибирска, Кузбасса, Томска и Алтайского края, предпочитают путешествовать в Республику Алтай на автомобиле. Общая протяжённость дорог региона – 6,5 тысячи километров, включая Чуйский тракт, который признан одной из самых красивых дорог в мире.

В прошлом году в Республике Алтай запустили автомобильный маршрут «Открой свой Алтай: Путешествие мечты» протяжённостью 1050 километров. Это пятидневное путешествие из Горно-Алтайска до Артыбаша. На официальном сайте проекта построен подробный маршрут и прописаны все локации и достопримечательности. Двигаясь по нему, путешественники увидят «алтайский марс» и одно из самых глубокий в России Телецкое озеро, завораживающую Чулышманскую долину и другие красоты Алтая.

Как отметила на пресс-конференции ТАСС заместитель министра экономического развития Республики Алтай Ольга Филипенкова, в регионе продолжается ремонт дорог.

«В этом году завершается ремонт трассы на Телецкое озеро, которая с 2020 года стала частью Чуйского тракта. Конечно, в развитии у нас дорога в Усть-Коксинский район, в Уймонскую долину, к самой высокой точке Сибири –горе Белуха и Улаганский тракт, в долину реки Чулышман», – отметила замминистра.

Также власти делают акцент на развитии придорожного сервиса, чтобы делать путешествие более комфортным – с кафе, санитарными зонами.

«В этом году те гости, которые уже не первый раз приезжают на автомобилях, заметят изменения. Появятся санитарные зоны и придорожная инфраструктура в наиболее популярных туристических местах», – рассказала Филипенкова.

Уложиться в пятилетку

Отметим, что при этом на правительственном совещании, которое состоялось 22 апреля, глава Республики Алтай Андрей Турчак отклонил представленный план мероприятий по развитию автомобильного туризма. Министр экономического развития озвучил сроки реализации программы до 2035 года.

«Это недопустимо. Ни у наших жителей, ни у гостей нет столько времени на ожидание. Нам нужна предельно конкретная «дорожная карта». Чтобы люди понимали, когда и где у нас появятся точки придорожного сервиса, как они будут выглядеть. А главы муниципалитетов должны знать, где эти точки разместятся и кто их будет обслуживать. Нужно ставить амбициозные цели и добиваться их. Пять лет - это максимум. И в год нужно вводить до восьми многофункциональных зон. Документ ради документа мы принимать не будем», – отметил Андрей Турчак.

Он добавил, что таких принципов в работе должны придерживаться как органы исполнительной власти, так и муниципалитеты.

