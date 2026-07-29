6 миллионов евро и вопрос закрыт? В клубе «Зенит» может появится третий воспитанник алтайского футбола

Артем Карпукас. Фото: сайт ФК "Локомотив"

В футбольном клубе «Зенит», действующем чемпионе страны, видимо, решили собрать свою сборную Алтайского края. Там уже играют барнаульцы Александр Соболев и Александр Ерохин. Как сообщают инсайдеры, к ним может добавиться бийчанин Артём Карпукас.

Слухи о возможном переходе Артёма Карпукаса в другую команду ходят давно. Оно и понятно: молодой 24-летний полузащитник, талантливый, остался всего год контракта с «Локомотивом». Сам же футболист отмечал, что хотел бы остаться в составе «железнодорожников». Но переговоры о продлении контракта шли нелегко.

«Понятно, это нервирует – как любого футболиста, у которого остается год контракта. Всем хочется определенности. Но ничего, это часть нашей работы», - говорил Артём в мае для портала «Спортс».

Слухи отправляли Карпукаса в два клуба – «Краснодар» и «Зенит». Вероятно, что произойдет переход все-таки в питерскую команду. По крайней мере, в этом уверен инсайдер Иван Карпов.

«Карпукас близок к переходу в «Зенит» за 6 млн евро + бонусы», - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, «Локомотив» уже отклонял предложение на 5 миллионов евро. Но теперь «фиксированная» часть выросла на 1 миллион. А если у Артёма в Санкт-Петербурге все пойдет хорошо, то «Локомотив» получит еще миллион бонусами. Такой расклад, по данным Карпова, вполне устраивает руководство московского клуба.

Официального подтверждения перехода пока нет. Трансферное окно в Российской Премьер-Лиге открыто до 11 сентября. Сам же Артем отыграл в первом туре стартовавшего на прошлых выходных чемпионата полный матч с «Ахматом». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Справка КП

Артем Карпукас родился в Бийске 13 июня 2002 года. С ранних лет занимался футболом сначала в родном городе, а затем в Барнауле. Причем на тренировки его возили родители на автомобиле после школы из Бийска до Барнаула. Уроки Артем учил иногда прямо в машине. В 2013 году он присоединился к академии московского «Локомотива». За основной состав дебютировал в 2022 году. А уже летом следующего года был назван лучшим игроком клуба сезона 2022/23.

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