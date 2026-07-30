Новым гостем стал руководитель предприятия Константин Белый. Программа "Абрамов спрашивает"

Вышел очередной выпуск программы «Абрамов спрашивает». В этот раз руководитель «Сибирской медиагруппы» Андрей Абрамов обсудил проблемы качества асфальта в Бийске с директором предприятия «Дорожник» Константином Белым. «Прошлись» по вечным ямам, укладке асфальта в дождь, кадровому голоду и слухам о воровстве. Текстовую версию большого интервью опубликовало издание «Бийский рабочий».

Почему асфальт тает вместе со снегом

Разговор начался с самой наболевшей проблемы автомобилистов. Каждую весну вместе со снегом с улиц сходит и часть покрытия, а летом ремонт начинается заново. Константин Белый грешит на воду.

«Днем асфальт нагревается, снег начинает таять, на дороге появляются лужи. Ночью температура уходит в минус. Вода попадает в мельчайшие трещины, замерзает, расширяется и постепенно разрушает покрытие», – рассказывает руководитель предприятия.

Вода - главный источник проблем после зимнего сезона. Программа "Абрамов спрашивает"

Андрей Абрамов резонно заметил, что логичнее было бы начинать любой ремонт с грамотного водоотведения. Гость программы согласился, отметив, что в идеальном мире проблему нужно решать системно путем строительства ливневых канализаций. Однако реальность иная.

«В условиях сегодняшних экономических реалий я прекрасно понимаю, что это невозможно сделать быстро, потому что это колоссальные затраты», – говорит Белый.

Пока же сохранность улиц весной во многом зависит от качества уборки снега зимой.

Но ведь даже летом трещины появляются…

Другая загадка бийских улиц – почему трещины появляются даже на свежем покрытии. Андрей Абрамов привел в пример улицу Ленина, которая держится годами, и Красноармейскую, где асфальт пошел трещинами почти сразу после давнего ремонта. На первый взгляд виноваты укладчики, но гость программы пояснил, что дело в геологии. Дорожники не строят магистрали с нуля, а работают с тем, что есть внизу. Если проблема таится глубоко в грунте, свежий верхний слой не спасет.

Добавляют головной боли и коммунальщики, которые вскрывают полотно ради ремонта труб.

«Есть улица Сибирская. Она на обслуживании нашего предприятия. Ее, прямо скажем, погубили этой зимой, а восстанавливать пока никто не восстанавливает. И это неприятно», – возмутился директор.

Критика и дороги на «четверочку»

Профессия дорожника традиционно собирает максимум критики. Андрей Абрамов спросил, как руководитель относится к такому негативу.

«К критике в целом я отношусь положительно. И действительно, есть достаточно много моментов, за которые стоит дорожников и отрасль в целом критиковать», – ответил Константин Белый.

Белый оценивает дороги в городе на "четверочку". Программа "Абрамов спрашивает"

Однако претензии часто летят не по адресу. Например, после ремонта улицы Мерлина там остались лужи. Люди винили дорожников, хотя, как подчеркивает директор предприятия: «Поверьте, мы никаким образом не участвовали в реконструкции ливневки».

Руководитель уверен, что горожане имеют полное право требовать комплексного результата, но призывает оценивать ситуацию объективно.

«Я недавно встречался с человеком, он сделал мне замечание, узнав, в какой отрасли я работаю: а что дороги-то такие? Я спрашиваю: какие? Он молчит. Снова спрашиваю: так какие? Ну, говорит, плохие. Уточняю: а в чем плохие-то?» – вспоминает Белый.

По его словам, сравнение с прошлыми годами явно не в пользу критиков.

«Давайте вспомним 2017 год, когда было плохо совсем. Сейчас такой картины нет, – уверен спикер. – Дороги Бийска несколько отличаются, конечно, от дорог в больших городах. Но выглядят не хуже, чем дороги в средних городах. Поэтому на "четверочку", я думаю, их можно оценить».

Асфальт в дождь и дорожный «тетрис»

Вспомнили в интервью и знаменитый бийский метод укладки кирпичей в ямы, который в свое время прогремел на федеральных каналах. Константин Белый пояснил, что это была вынужденная мера: у подрядчиков тогда просто не было собственных асфальтовых заводов. Кирпичи спасали колеса автомобилистов до наступления тепла. Сейчас предприятия используют холодный асфальт – удовольствие не из дешевых.

«Здесь применяют ту же технологию производства, что и обычного асфальтобетона, но с добавлением некоторых дорогостоящих кислот и материалов, чтобы его можно было размягчить. Тем не менее, мы обязаны его использовать, и мы используем», – объясняет дорожник.

Развеял эксперт и главный миф об укладке полотна в непогоду. На вопрос Андрея Абрамова: «Неужели так можно?» – последовал однозначный ответ.

«Когда идет проливной дождь, нет, конечно, нельзя его укладывать. Кто бы что ни говорил. А вот кратковременные моросящие осадки – отдельная ситуация», – поставил точку гость программы.

Каждый рубль на счету, а работать некому

Затронули и финансовый вопрос. Андрей Абрамов озвучил популярные в народе слухи: «Бытует мнение, что дороги были бы лучше, если бы часть этих денег не уходила, что называется, налево. Что бы вы ответили на это утверждение?».

Директор предприятия заверил так:

«Могу сказать уверенно, что каждый рубль контролируется сотрудниками администрации и специальных служб, которые проверяют все объемы выполняемых нами работ. Кроме того, документы и акты выполненных работ доступны любому в сети», – парировал Белый.

Директор пожаловался на нехватку кадров. Программа "Абрамов спрашивает"

На вопрос о намеренно сэкономленных сантиметрах асфальта руководитель привел недавний пример:

«Отремонтировали дорогу по переулку Училищному возле гостиницы "Центральной". Там бордюр на пешеходном переходе оказался занижен чуть больше – не пять сантиметров, а три. Этот момент зафиксировали, написали и отправили заказчику. Мы переделали это – и все. Или вот ямочный ремонт. У меня спрашивают: а что, прямо каждую ямку обмеряют? Да, так это и есть. Каждую ямку, безусловно, обмеряют».

Главная же проблема отрасли кроется не в деньгах, а в людях. При штате в 75 человек «Дорожнику» стабильно не хватает еще дюжины сотрудников.

«Мы не можем в полную силу выполнять те задачи и работы, которые перед нами стоят как в содержании автомобильных дорог, так и в ремонте, – признается Константин Белый. – У меня буквально каждая планерка проходит под девизом: найди водителя на пылесос, найди водителя на уборочную машину и так далее».

Даже зарплаты до 150 тысяч рублей не спасают ситуацию. Молодежь не готова к тяжелому физическому труду, из-за чего средний возраст рабочих давно перевалил за 50 лет.

В финале Андрей Абрамов предложил пофантазировать: «Как думаете, через сколько лет при ритмичной, качественной работе могут исчезнуть насмешки над дорогами и дорожниками в соцсетях?».

Директор дорожного предприятия иллюзий не испытывает:

«Я вообще боюсь говорить, что они исчезнут. Станет меньше – это другой разговор. Исчезнут? Никогда не исчезнут. Все равно будут какие-то насмешки. Но видеть – это одно, а делать – совершенно другое. Вот за последние, наверное, десять лет ситуация в корне изменилась – в сторону улучшения».

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