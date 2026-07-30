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Общество30 июля 2026 5:00

«Исчезнут ли насмешки? Никогда»: директор бийского «Дорожника» ответил на неудобные вопросы в программе «Абрамов спрашивает»видео

Новым гостем стал руководитель предприятия Константин Белый
Павел БАСТРЫГИН
Новым гостем стал руководитель предприятия Константин Белый. Программа "Абрамов спрашивает"

Новым гостем стал руководитель предприятия Константин Белый. Программа "Абрамов спрашивает"

Вышел очередной выпуск программы «Абрамов спрашивает». В этот раз руководитель «Сибирской медиагруппы» Андрей Абрамов обсудил проблемы качества асфальта в Бийске с директором предприятия «Дорожник» Константином Белым. «Прошлись» по вечным ямам, укладке асфальта в дождь, кадровому голоду и слухам о воровстве. Текстовую версию большого интервью опубликовало издание «Бийский рабочий».

Почему асфальт тает вместе со снегом

Разговор начался с самой наболевшей проблемы автомобилистов. Каждую весну вместе со снегом с улиц сходит и часть покрытия, а летом ремонт начинается заново. Константин Белый грешит на воду.

«Днем асфальт нагревается, снег начинает таять, на дороге появляются лужи. Ночью температура уходит в минус. Вода попадает в мельчайшие трещины, замерзает, расширяется и постепенно разрушает покрытие», – рассказывает руководитель предприятия.

Вода - главный источник проблем после зимнего сезона. Программа "Абрамов спрашивает"

Вода - главный источник проблем после зимнего сезона. Программа "Абрамов спрашивает"

Андрей Абрамов резонно заметил, что логичнее было бы начинать любой ремонт с грамотного водоотведения. Гость программы согласился, отметив, что в идеальном мире проблему нужно решать системно путем строительства ливневых канализаций. Однако реальность иная.

«В условиях сегодняшних экономических реалий я прекрасно понимаю, что это невозможно сделать быстро, потому что это колоссальные затраты», – говорит Белый.

Пока же сохранность улиц весной во многом зависит от качества уборки снега зимой.

Но ведь даже летом трещины появляются…

Другая загадка бийских улиц – почему трещины появляются даже на свежем покрытии. Андрей Абрамов привел в пример улицу Ленина, которая держится годами, и Красноармейскую, где асфальт пошел трещинами почти сразу после давнего ремонта. На первый взгляд виноваты укладчики, но гость программы пояснил, что дело в геологии. Дорожники не строят магистрали с нуля, а работают с тем, что есть внизу. Если проблема таится глубоко в грунте, свежий верхний слой не спасет.

Добавляют головной боли и коммунальщики, которые вскрывают полотно ради ремонта труб.

«Есть улица Сибирская. Она на обслуживании нашего предприятия. Ее, прямо скажем, погубили этой зимой, а восстанавливать пока никто не восстанавливает. И это неприятно», – возмутился директор.

Критика и дороги на «четверочку»

Профессия дорожника традиционно собирает максимум критики. Андрей Абрамов спросил, как руководитель относится к такому негативу.

«К критике в целом я отношусь положительно. И действительно, есть достаточно много моментов, за которые стоит дорожников и отрасль в целом критиковать», – ответил Константин Белый.

Белый оценивает дороги в городе на "четверочку". Программа "Абрамов спрашивает"

Белый оценивает дороги в городе на "четверочку". Программа "Абрамов спрашивает"

Однако претензии часто летят не по адресу. Например, после ремонта улицы Мерлина там остались лужи. Люди винили дорожников, хотя, как подчеркивает директор предприятия: «Поверьте, мы никаким образом не участвовали в реконструкции ливневки».

Руководитель уверен, что горожане имеют полное право требовать комплексного результата, но призывает оценивать ситуацию объективно.

«Я недавно встречался с человеком, он сделал мне замечание, узнав, в какой отрасли я работаю: а что дороги-то такие? Я спрашиваю: какие? Он молчит. Снова спрашиваю: так какие? Ну, говорит, плохие. Уточняю: а в чем плохие-то?» – вспоминает Белый.

По его словам, сравнение с прошлыми годами явно не в пользу критиков.

«Давайте вспомним 2017 год, когда было плохо совсем. Сейчас такой картины нет, – уверен спикер. – Дороги Бийска несколько отличаются, конечно, от дорог в больших городах. Но выглядят не хуже, чем дороги в средних городах. Поэтому на "четверочку", я думаю, их можно оценить».

Асфальт в дождь и дорожный «тетрис»

Вспомнили в интервью и знаменитый бийский метод укладки кирпичей в ямы, который в свое время прогремел на федеральных каналах. Константин Белый пояснил, что это была вынужденная мера: у подрядчиков тогда просто не было собственных асфальтовых заводов. Кирпичи спасали колеса автомобилистов до наступления тепла. Сейчас предприятия используют холодный асфальт – удовольствие не из дешевых.

«Здесь применяют ту же технологию производства, что и обычного асфальтобетона, но с добавлением некоторых дорогостоящих кислот и материалов, чтобы его можно было размягчить. Тем не менее, мы обязаны его использовать, и мы используем», – объясняет дорожник.

Развеял эксперт и главный миф об укладке полотна в непогоду. На вопрос Андрея Абрамова: «Неужели так можно?» – последовал однозначный ответ.

«Когда идет проливной дождь, нет, конечно, нельзя его укладывать. Кто бы что ни говорил. А вот кратковременные моросящие осадки – отдельная ситуация», – поставил точку гость программы.

Каждый рубль на счету, а работать некому

Затронули и финансовый вопрос. Андрей Абрамов озвучил популярные в народе слухи: «Бытует мнение, что дороги были бы лучше, если бы часть этих денег не уходила, что называется, налево. Что бы вы ответили на это утверждение?».

Директор предприятия заверил так:

«Могу сказать уверенно, что каждый рубль контролируется сотрудниками администрации и специальных служб, которые проверяют все объемы выполняемых нами работ. Кроме того, документы и акты выполненных работ доступны любому в сети», – парировал Белый.

Директор пожаловался на нехватку кадров. Программа "Абрамов спрашивает"

Директор пожаловался на нехватку кадров. Программа "Абрамов спрашивает"

На вопрос о намеренно сэкономленных сантиметрах асфальта руководитель привел недавний пример:

«Отремонтировали дорогу по переулку Училищному возле гостиницы "Центральной". Там бордюр на пешеходном переходе оказался занижен чуть больше – не пять сантиметров, а три. Этот момент зафиксировали, написали и отправили заказчику. Мы переделали это – и все. Или вот ямочный ремонт. У меня спрашивают: а что, прямо каждую ямку обмеряют? Да, так это и есть. Каждую ямку, безусловно, обмеряют».

Главная же проблема отрасли кроется не в деньгах, а в людях. При штате в 75 человек «Дорожнику» стабильно не хватает еще дюжины сотрудников.

«Мы не можем в полную силу выполнять те задачи и работы, которые перед нами стоят как в содержании автомобильных дорог, так и в ремонте, – признается Константин Белый. – У меня буквально каждая планерка проходит под девизом: найди водителя на пылесос, найди водителя на уборочную машину и так далее».

Даже зарплаты до 150 тысяч рублей не спасают ситуацию. Молодежь не готова к тяжелому физическому труду, из-за чего средний возраст рабочих давно перевалил за 50 лет.

В финале Андрей Абрамов предложил пофантазировать: «Как думаете, через сколько лет при ритмичной, качественной работе могут исчезнуть насмешки над дорогами и дорожниками в соцсетях?».

Директор дорожного предприятия иллюзий не испытывает:

«Я вообще боюсь говорить, что они исчезнут. Станет меньше – это другой разговор. Исчезнут? Никогда не исчезнут. Все равно будут какие-то насмешки. Но видеть – это одно, а делать – совершенно другое. Вот за последние, наверное, десять лет ситуация в корне изменилась – в сторону улучшения».

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