За год – минус целый район: почему Алтайский край теряет население

Убыль населения Алтайского края за последний год составила 16 122 человека Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным Роспотребнадзора убыль населения Алтайского края за последний год составила 16 122 человека. В масштабах региона эта цифра сопоставима с численностью населения целого райцентра – например, такого как Поспелиха или Шипуново. Кстати, наибольшая убыль населения произошла именно в сельской местности. Алтайские деревни потеряли почти 12 тысяч человек, города – около четырех тысяч. «Комсомолка» внимательно изучила официальные документы, чтобы понять, что повлияло на эту тенденцию.

Стали меньше рожать

Одна из главных причин – снижение рождаемости. Ещё 10 лет назад в Алтайском крае родилось 29,8 тысяч детей, а в 2025 – 14,3 тысячи малышей. В два раза меньше!

Кроме того, за последние 10 лет в регионе на 150 тыс. человек уменьшилось число жителей репродуктивного возраста (от 15 до 49 лет). Особенно сильно просела молодежь в возрасте 21-28 лет (этот период врачи считают идеальным для появления первенца). По прогнозам специалистов, к 2035 году их число сократится с нынешних 42,3% до 38%.

Одна из главных причин – снижение рождаемости Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Обычно сибирячки становятся мамами в первый раз в возрасте до 29 лет, а за вторым или третьим ребенком идут вплоть до 40. Однако тут в дело вмешивается физиология. К 40 годам врачи чаще всего ставят диагноз «бесплодие». Медицина, конечно, старается переломить тренд: ежегодно в крае проводят около 1500 процедур ЭКО, благодаря которым рождается 350 малышей. Еще около 600 беременностей спасают психологи в женских консультациях, отговаривая женщин от аборта.

Государство пытается решить проблему субсидиями, надбавками, льготами. Например, по информации правительства Алтайского края, финансовая помощь семьям с детьми за последние 10 лет выросла в три раза и достигла 47 миллиардов рублей к 2025 году

Финансовый вопрос

Вопрос демографии часто упирается в возможности семейного бюджета. Почти 71% женщин прямо называют нехватку денег главной причиной отказа от рождения ребенка. Еще 20% кивают на нерешенные социальные проблемы, и лишь 9% идут в клинику из-за психологических трудностей.

Зарплата в регионе меньше среднесибирской на 23 тыс. рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Среднемесячная заработная плата жителей Алтайского края по итогам первого квартала 2026 года составила 66 329 рублей. Конечно, у многих эта цифра вызывает лишь недоумение – в реальности такие деньги видят далеко не все, но, как говорится: имеем, то что имеем. При этом в среднем по Сибирскому федеральному округу люди зарабатывают порядка 89 831 рубля.

Ситуацию усложняет годовая инфляция, которая достигла 5,58 процента. Быстрее всего для населения дорожают медицинские услуги и коммунальные платежи. В итоге, по данным Росстата, за чертой бедности сегодня находятся 10,9% жителей Алтайского края. Для сравнения, в соседней Новосибирской области – 7,5%.

Ранее «КП – Барнаул» уже писала, что эксперты агентства РИА Новости опустили регион на 41 место в свежем федеральном рейтинге экономического благополучия. Годом ранее Алтайский край занимал тридцать девятую позицию.

Экономические трудности вынуждают людей экономить на качестве жизни, начиная от полноценного отдыха и заканчивая здоровьем.

Уровень загрязнения воздуха в селах края превышает российский уровень в 5 раз Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Болезнетворный воздух

Сердечно-сосудистые заболевания уносят почти половину жизней в регионе (48%), ещё 20% – онкология. Но винить только генетику или возраст не стоит. Свежий доклад Роспотребнадзора прямо указывает и на другую весомую причину – загрязненный воздух.

Алтайский край вошел в число регионов с превышением опасных веществ в воздухе: диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, формальдегид, бензпирен и ксилол. Эксперты даже назвали алтайский воздух «болезнетворным» – опасные вещества в нем приводят к заболеваниям органов дыхания. Кроме того, «химия» влияет на рост заболеваний крови и рака.

«В 2025 году на территории 24 субъектов РФ смертность населения от злокачественных новообразований была вероятностно ассоциирована с загрязнением атмосферного воздуха. Среднероссийские уровни превышены на территории 14 регионов в диапазоне от 1,9 до 17,0 раз. Наибольшие уровни отмечены в Свердловской области, Алтайском крае, Республике Бурятия, Забайкальском крае и Республике Хакасия (8,9-28,9 случая на 100 тысяч населения)», – сказано в документе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как изменился Барнаул в 2025 году: мэр города сообщил в отчете о проблемах и достижениях

Глава Барнаула Вячеслав Франк выступил с отчетом за 2025 год (Подробности)