Заправка раз в 24 часа. Ситуация с бензином в Республике Алтай на 28 июля 2026 года

Ситуация на АЗС стабилизировалась Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Республике Алтай с целью стабилизации топливного рынка ввели новые правила для заправки автомобилей на АЗС. Теперь водителям необходимо делать перерыв не менее 24 часов между заправками одного и того же автомобиля. Как сейчас складывается ситуация с бензином в Республике Алтай на 28 июля 2026 года, - читайте в нашем материале.

Ситуация с бензином в Республике Алтай на 28 июля 2026 года

Решение о заправке одного автомобиля с интервалом в сутки было принято на еженедельном совещании по вопросам топливно-энергетического баланса региона, сообщают в пресс-службе правительства региона.

«Эта мера поможет избежать частых заправок, спекуляций и снизит ажиотаж вокруг топлива. Топливо есть в достаточном количестве, но необходимо регулировать потоки, чтобы обеспечить им всех – и структуры жизнеобеспечения, и жителей региона», – подчеркнул председатель правительства республики Александр Прокопьев.

Сейчас уже началась уборочная кампания урожая на полях. Поэтому по инициативе главы региона Андрея Турчака, для представителей сельскохозяйственного сектора также введен «зеленый коридор». В утренние часы, с 5:00 до 7:00 часов, они смогут заправляться в приоритетном порядке вместе с аварийными и оперативными службами, используя установленные лимиты.

Кроме этого, власти мониторят уровень цен и совместно с правоохранителями пресекают необоснованный рост. Идет борьба и со спекулятивной торговлей.

«Изучим опыт Псковской области по рейдам против незаконной торговли бензином и по соблюдению правил безопасного хранения топлива в домах», - отметил Александр Прокопьев.

В Псковской области, по указанию губернатора Дмитрия Ведерникова, проходят ежедневные рейды по выявлению незаконной перепродажи бензина. Такая мера там действует с 16 июля.

Перенос базы отгрузки топлива для сельхозпроизводителей

Ситуация с топливом в регионах находится под постоянным контролем и федеральных властей. Так Александр Прокопьев провел встречу с заместителем председателя правительства России Александром Новаком.

Встреча Александра Новака и Александра Прокопьева Фото: пресс-служба правительства РФ.

«Мы продолжаем проработку вопросов топливного обеспечения республики. Обсудили текущий уровень запасов нефтепродуктов, состояние логистических маршрутов и заправочной инфраструктуры. Также — насыщение внутреннего рынка топлива, поддержку производителей и поставщиков, обеспечение необходимыми ресурсами экстренных служб. Одна из приоритетных тем сегодняшнего дня — перенос базы отгрузки топлива для наших сельхозпроизводителей на территориально близкие субъекты, чтобы упростить логистику», - сообщил в своих соцсетях Александр Прокопьев.

По словам председателя правительства республики, федеральные власти оперативно оказывают всю необходимую поддержку. А введенные в регионе меры, в их числе система мониторинга запасов, цифровой контроль отпуска топлива и интерактивная карта АЗС дали положительный результат – ситуация с топливом стабилизировалась.

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