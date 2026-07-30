На фото нет только старшего сына Кирилла, слева - направо: Матвей с невестой Лизой, Вася, Настя, Мария с Владимиром, Ростик, Федя Фото: Личный архив.

Мария Шен из Барнаула - мама шестерых детей: Ростика, Насти, Феди, Васи, Кирилла, Матвея. Двое сыновей уже взрослые, двое - новенькие, приемные подростки. О необычной и спонтанной истории усыновления мы уже рассказывали. А в этот раз корреспондент «КП-Барнаул» решила спросить Марию о том, как она умудряется накормить большое семейство в кризис и как строится кухонный бюджет. И в ответ услышала веселый рассказ.

Клювом щелкать некогда

«Говорят, в большой семье клювом не щелкают. В нашей просто некогда щелкать. Пока жуешь свою котлету, кто-то с другого конца стола уже тянется за добавкой (которой нет, потому что это была последняя)», - улыбается женщина.

По словам Марии, она никогда не жила строгими расчетами:

«Только недавно я села и посчитала наши суточные нормы потребления. Спойлер: мне стало страшно, а потом очень смешно».

Вот как выглядит обычный дневной рацион семьи:

«Завтрак: омлет из 15 яиц. Это даже не сковородка, это противень. Сосиски в тесте — минимум 48 штук на один присест, иначе никто не заметит разницы между завтраком и перекусом.

48 сосисок в тесте большая семья съедает за один присест Фото: Личный архив.

Обед: суп — строго семилитровая кастрюля. Салат к нему — тоже тазик на семь литров. Если готовим меньше, я начинаю нервничать: кажется, дети останутся голодными. Пельмени — две пачки улетают в миг, макароны — сразу по две упаковки. Картошку жарить приходится на двух огромных сковородах одновременно, иначе последний получит только шкварки.

Ужин: к тем же макаронам идет сковорода из 12 котлет.

Блины мы заводим сразу на 2 литра молока, но стопка всё равно исчезает быстрее, чем я успеваю её переворачивать.

Федя любит стряпать блины Фото: Личный архив.

Хлеб — 4 булки в день уходят просто на «сделать бутерброд». Фрукты и конфеты вообще исчезают со стола за секунды, их даже разложить не успеваю. Майонез и кетчуп — по 800 грамм каждая пачка на сутки. Пироги пеку буквально тазиками».

На дни рождения, по словам Марии, дети любят торты и пирожные ее личного приготовления.

«Поэтому ни один день рождения у нас не обходится без нашего главного семейного сокровища — вафельного торта и тех самых домашних пирожных «картошка» по рецепту моей мамы, которые нужно лепить сотнями. Старшие и младшие налетают на эту вазу десерта с одинаковым азартом, сметая её подчистую еще до того, как заварится чай», - рассказывает Мария.

На день рождения - фирменное семейное пирожное «картошка» Фото: Личный архив.

Когда до зарплаты не хватает

На вопрос, бывают ли моменты, когда денег на продукты не хватает, Мария ответила так:

«Мы оба работаем — я и муж Владимир. Причем у меня две работы. Мы крутимся, как белки в колесе, от зари до зари, стараемся закрыть все потребности этой маленькой шумной республики. Но жизнь большой семьи непредсказуема. Иногда случаются непредвиденные расходы: то кроссовки у старшего внезапно «выросли» на два размера за неделю, то младшему срочно понадобились краски для художественной школы, то сломалась стиралка, которая и так трудилась без выходных. И вот ты смотришь на чеки из магазина, переводишь взгляд на календарь и понимаешь: до зарплаты нам не хватает».

Пирожки не успевают остыть Фото: Личный архив.

В такие дни, по словам Марии, их кухня превращается в штаб кризисного управления:

«Меню становится чуть скромнее, но моя фантазия работает на полную мощность. На смену дорогим мясным блюдам приходят те самые сокровища из подшивки журнала «Работница» девяностых годов. Оладьи из вчерашних макарон вдруг обретают статус деликатеса, если полить их сметаной. Котлеты начинаю делить напополам с тертым кабачком или овсянкой — дети съедают их так же быстро, даже не замечая овощного подвоха. А бульон для того самого семилитрового супа варится на хорошей косточке, но мяса в тарелку каждому кладется буквально по чайной ложке — зато какой наваристый дух стоит на весь дом!»

Плита остывает только ночью

«Мы постоянно готовим, минимум три раза в день. Плита у нас остывает только глубокой ночью, да и то ненадолго, - рассказывает Мария. - Иногда, когда совсем бывает тяжело (какие-нибудь сложности в работе или просто опускаются руки от усталости), нам приходят на помощь мои старшие сыновья. Они закатывают рукава, берут ножи и встают к плите рядом со мной. Один чистит картошку на те самые две сковороды, второй замешивает тесто. И вот эти мужские спины на кухне, эти серьезные лица над миской с фаршем радуют больше любого выходного. Это дает надежду, что у нас все-таки такая дружная семья, где каждый подставит плечо».

Фирменный мамин торт ко дню рождения Ростика Фото: Личный архив.

Осенью дружная семья идет за грибами.

«Раньше это была логистическая операция - успеть собрать ведер пять, пока младшие не расплакались. А теперь… Теперь у нас прибавилось рук! Столько маленьких (и уже почти больших) помощников под ногами крутится. Значит, боровиков, опят и лисичек соберем раза в три больше. Будет нам и картошечка с грибами на те самые две сковороды, и жюльен, и заморозка на зиму, - улыбаясь, рассказывает харизматичная женщина. - Я мечтаю купить большую морозильную камеру и сушилку для овощей. Представляю, сколько лечо, заправок для борща и сухих белых грибов туда поместится! Тогда моя личная зима станет чуть спокойнее, и в шкафу всегда будет запас, который вытащит нас в трудную неделю перед зарплатой». (Напомним, что семья Шен пережила большой пожар и многие вещи приходится покупать заново).

Жизнь кипит и булькает

«Да, счета за коммуналку растут пропорционально времени работы чайника и стиралки. Туалетная бумага — отдельный вид «спорта». Рулон в день! Когда я вижу пустой картонный цилиндр, у меня начинает дергаться глаз, - смеется Мария. - Да. Иногда хочется сбежать в тишину хотя бы на час. Но ни за какие деньги не купишь этот вечерний гул, когда все наконец собираются за одним столом. Не купишь восемь пар рук (муж, шестеро детей и Лиза, невеста Матвея), которые обнимут тебя одновременно. Не купишь то чувство, когда ты смотришь на этот съеденный подчистую стол, на гору грязной посуды и понимаешь: жизнь удалась. Она кипит, булькает в семилитровой кастрюле и пахнет счастьем. Главное — вовремя заказать вторую коробку сосисок.

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