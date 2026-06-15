«Сначала просто хохотнула». Как волонтер из Барнаула стала мамой для двух непростых подростков

Мария Шен с двумя приемными подростками Фото: Личный архив.

Четыре месяца назад в многодетной семье Марии и Владимира Шен (у супругов четверо детей, двое из которых уже взрослые) появились 14-летние Федя и Василина. История знакомства подростков с будущими приемными родителями и прихода в семью началась необычно и спонтанно.

«А я бы с тобой справилась»

Глава семейства Владимир работает на Шинном заводе, Мария - профессиональный парикмахер с большим стажем. Вот уже более 12 лет она добровольно помогает воспитанникам в местном детском доме, подстригая их перед важными событиями.

«Каждый раз приезжала с радостью и желанием внести немного тепла в их жизнь. Однако многие дети, особенно старшие, не спешили идти на контакт, предпочитая держаться в стороне, - рассказывает Мария. - Во время очередного визита, накануне первого сентября, меня попросили постричь группу ребят. Все шло как обычно, пока не появился один особенный ребенок — высокий, слегка неряшливый юноша по имени Федя. Его внешний вид говорил сам за себя: грязная футболка, спутанные волосы и взгляд, полный недоверия».

Воспитатели пытались убедить подростка переодеться и сесть в кресло, но тот категорически отказывался, заявляя: «Не хочу, не буду!». «Федя у нас совсем трудный, ни с кем не ладит», - пожаловались парикмахеру воспитатели.

«Да уж, знаю таких подростков, у самой двое сыновей были непростыми, а выросли отличными людьми», - подумала Мария и неожиданно вырвалось: «Ой, да я бы с таким справилась!»

«Федя сел ко мне в кресло, и мы начали разговаривать. Шутливо и ему повторила: «А я бы с тобой справилась». Парень усмехнулся: «Да ну вас». Но потом добавил: «За нас же еще и платят!». Я ответила смешком: «Даже так - дайте двух!». Просто хохотнула, конечно, но эта фраза стала поворотной точкой нашей истории», - вспоминает приемная мама.

«А если я тебя заберу?»

Через несколько дней Марии позвонили воспитатели из детского дома.

«Оказалось, Федя сообщил всем ребятам, что я собираюсь его забрать. Я была шокирована! Ведь тогда я просто пошутила, не предполагая, что мой юмор станет причиной ожидания и надежды для ребенка, - рассказывает Мария. - Решив проверить ситуацию лично, я собрала угощения — пиццу, сок, лимонад и конфеты — и отправилась в детский дом».

Приблизившись к Феде, женщина осторожно поинтересовалась: «А если я тебя заберу?».

«Он посмотрел на меня серьезно и спросил: «Зачем?» Простой вопрос заставил меня задуматься. Зачем вообще вмешиваться в чужую жизнь? Почему я решила предложить ребенку уход из привычной обстановки? Однако я ответила честно: «Я не знаю, разберемся позже», - рассказывает волонтер.

После этого они начали переписываться, постепенно раскрываясь друг перед другом.

«Наши разговоры становились все чаще, он делился своими мыслями и переживаниями. Когда я начала регулярно навещать детский дом Федя часто сидел рядом со мной молча, словно впитывая мое присутствие», - вспоминает Мария.

«Осознавала, что привязанность растет»

В каждый приезд женщина старалась что-нибудь привозить воспитанникам, это были и мягкие игрушки, сшитые лично, и конфеты. Вскоре к ней подсоединились хорошие знакомые. Кто-то книги привозил, кто-то вкусности и т.д.

«Вместе с друзьями мы взяли шефство над Детским домом, став его спонсорами. При этом я все больше осознавала, что моя привязанность к Феде растет, и в какой-то момент приняла важное решение - записаться на курсы подготовки будущих родителей в школу «День Аиста»- рассказывает Мария.

Женщина особо отметила роль школы приемных родителей в этой истории: «Участие в курсах позволило мне глубже понять особенности психологии и поведения детей, лишившихся родительского тепла, я смогла разобраться и в собственных мотивах и желаниях, что помогло избежать возможных ошибок на начальном этапе».

«Может, и меня заберете?»

Энергичная женщина, помогающая детдому, начала получать приглашения на всевозможные мероприятия и праздники, проходящие там. Одним из таких торжественных значимых дней для нее стал День Матери.

«Именно там произошло событие, которое окончательно перевернуло мою жизнь, - рассказывает Мария. - Во время праздника ко мне подошла девочка по имени Вася и заговорила тихим голосом: «А мы с Федей такие хорошие друзья. Мы с ним как брат с сестрой. Вот вы сейчас нас разлучите, а нам нельзя. Может быть, вы и меня заберёте?». Эти слова тронули меня до глубины души. Я задумалась о том, насколько важна поддержка и близость для детей, оставшихся без родительской любви».

В тот момент она приняла спонтанное, но осознанное решение взять к себе и Василину.

В большой семье

«Моя семья восприняла эту идею с энтузиазмом и поддержкой, - рассказывает приемная мама. - Мы начали готовиться к новому этапу нашей жизни, покупая необходимую мебель, включая двухъярусные кровати, чтобы обеспечить комфортное проживание для моих младших детей и новых членов семьи - Феди и Васи. Семь долгих месяцев спустя, после множества подготовительных шагов, ребята, наконец, переехали к нам».

Первые недели, по словам Марии, были полны трудностей. Несмотря на то, что мальчики и девочки быстро нашли общий язык, приемным детям было сложно адаптироваться к новым условиям, привыкнуть к семейному укладу.

«К примеру, посуду они за собой не мыли, - рассказывает Мария. - Говорили: «Мы же детдомовские, нас этому не учили». Феде и Васе приходилось учиться самостоятельности, брать ответственность за бытовые дела. Сейчас и посуду моют, и мусор выносят и с собаками гуляют. В комнате у Феди аквариум, у Васи - морская свинка, вначале им этого не надо было. Да, были моменты сомнений и разочарований, но терпение и любовь помогают преодолеть барьеры непонимания».

«От взрослых людей я часто слышу и сейчас вопрос: «Зачем вам это?». Кто-то считает, что ради пособий. Пособие в 13 тысяч, во-первых, мы еще и не получали, во-вторых, только на линзы лечебные для Васи 14 тысяч в этом месяце отдали. О чем вообще вопрос? Федя приносит мне цветы, мамой называет … Они ведь все там о доме мечтают. Вот говорят, все у детдомовских есть, никаких родителей им уже не надо в этом возрасте. А недавно мы шашлыки делали для них и писали ребята желания на празднике. И пишут почти все, казалось бы, взрослые, пятнадцатилетние: «Хочу в семью…»

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