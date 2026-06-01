«Это нервирует». Бийчанин Карпукас может уйти из «Локомотива»

Артем Карпукас. Фото: сайт ФК "Локомотив"

Футбольный сезон в Российской Премьер-Лиге завершен, но новостей и слухов стало не меньше. Сейчас в центре внимания оказался московский «Локомотив», где из-за возможных больших долгов могут продать целую группу ведущих игроков. В их числе и бийчанин Артем Карпукас. Подробнее – в материале «КП»-Барнаул».

Прошедший сезон для «Локомотива» провальным назвать нельзя: в чемпионате взяли «бронзу», пусть и в последнем туре, в Кубке добрались до полуфинала Пути регионов. И вот в последние дни мая появилась информация о том, что у клуба нет возможности покупать новых игроков, есть долг в 1 миллиард рублей и для их покрытия запланирована распродажа ведущих футболистов. В их числе назывался и Артем Карпукас.

В итоге пресс-служба клуба оперативно подготовила официальный ответ на эти сообщения. Где поспешила успокоить поклонников:

«В рамках процедуры лицензирования клубы обязаны подтверждать источники формирования бюджета на будущий сезон. Они включают весь комплекс доходов клуба: спонсорские поступления, коммерческую деятельность, медиаправа, матч дэй и другие регулярные источники. Утверждение о том, что лицензия была получена только за счет включения в бюджет трансферов футболистов, не имеет под собой оснований, и его попросту не приняли бы при лицензировании. Бюджет не может строиться исключительно на продаже игроков, его основа – другие источники дохода, указанные при лицензировании», - говорится в обращении клуба.

Если вопрос с долгом и распродажей из-за этого клуб опровергает, то вот уход Артема Карпукаса из клуба летом вполне реален. Контракт бийчанина рассчитан до лета следующего года. Переговоры по продлению идут сложно. Сам Артем на вопрос о возникших сложностях говорил:

«Понятно, это нервирует – как любого футболиста, у которого остается год контракта. Всем хочется определенности. Но ничего, это часть нашей работы», - передает слова футболиста «Спортс».

Сообщается, что полузащитником интересуются чемпионы России последних лет: «Краснодар» и «Зенит». Выручить за игрока московский клуб планирует до 10 миллионов евро. Сам Артем на вопрос об интересе со стороны других клубов говорил так:

«Хорошо, пусть интересуются. Если не получится подписать с «Локомотивом», я должен рассматривать все варианты».

Кстати, в «Зените» уже играют два алтайских футболиста – Александр Соболев и Александр Ерохин.

Справка КП

Артем Карпукас родился в Бийске 13 июня 2002 года. С ранних лет занимался футболом сначала в родном городе, а затем в Барнауле. Причем на тренировки его возили родители на автомобиле после школы из Бийска до Барнаула. Уроки Артем учил иногда прямо в машине. В 2013 году он присоединился к академии московского «Локомотива». За основной состав дебютировал в 2022 году. А уже летом следующего года был назван лучшим игроком клуба сезона 2022/23.

