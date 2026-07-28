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Звезды28 июля 2026 1:00

От 350 рублей в кармане до хитов за $7000: барнаулец Женя Трофимов стал героем шоу «Вопрос ребром» Басты

Барнаульский музыкант Женя Трофимов стал новым гостем шоу Басты
Павел БАСТРЫГИН
Фронтмен группы «Комната культуры» Женя Трофимов. Скриншот видео YouTube "GAZ LIVE"

Фронтмен группы «Комната культуры» Женя Трофимов. Скриншот видео YouTube "GAZ LIVE"

Фронтмен группы «Комната культуры» Женя Трофимов стал главным героем нового выпуска YouTube-шоу «Вопрос ребром». За столиком ресторана музыкант ответил на вопросы Василия Вакуленко (Басты) и зрителей. Исполнитель честно рассказал, почему когда-то продал свой хит «Птичка» за скромный гонорар, кто обеспечивал его на пути к славе и из-за чего он променял заграничные курорты на жизнь под Барнаулом.

Про Барнаул, алтайский мед и местную шпану

На шоу Трофимов пришел не с пустыми руками. В подарок Басте и команде музыкант привез целую кадушку алтайского меда. На протяжении всего выпуска Женя не раз с теплотой вспоминал родные края. Отвечая на блиц-опрос из зала, певец без колебаний назвал самый уютный город страны: «Самый уютный – Барнаул».

Зрители поинтересовались, как проходило детство музыканта в его районе (Новосиликатный микрорайон Барнаула, – прим. ред.), и часто ли он слышал в свой адрес фразу «Эй, музыкант, подойди!»

«"Эй, музыкант" не говорили, вообще за "эй" уже можно было получить у нас на районе», – с улыбкой сказал Трофимов.

Сам Трофимов всё детство и юность провёл в Барнауле

Сам Трофимов всё детство и юность провёл в Барнауле

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Певец вспомнил эпизод из юности.

«Смешная история была. Пацаны катаются взрослые на гитаре с горки... Я подхожу, говорю: "Пацаны, это же гитара, вы что на ней катаетесь?" Они говорят: "Ты что, самый умный? Завтра будешь на ней играть". Я вышел на ней играть, меня зауважали», – рассказал лидер группы.

Отдыхать исполнитель тоже предпочитает на малой родине. На вопрос, что он выберет – Дубай или Сибирь, музыкант ответил, что заграничные курорты оставляет исключительно на зиму.

«Всё лето мы выбираем всё-таки в сторону Алтая, потому что у нас там всё рядышком. Сейчас мы ещё переехали за город, поэтому вообще не вылазим оттуда», – поделился певец.

Сколько стоят хиты для звёзд

Без разговоров о чужих кошельках на «Вопросе ребром» не обходится ни один выпуск. Отвечая на вопрос о гонораре за суперхит «Птичка», написанный для дуэта HammAli & Navai, Трофимов поделился, что за песню ему заплатили две тысячи долларов – на тот момент около 150-180 тысяч рублей.

Когда комик Виктория Складчикова спросила, зачем вообще было отдавать такой потенциальный «топчик» за скромные деньги, Женя объяснил всё жизненно:

«Спрашивают: "Зачем ты её продал? " А когда я сидел, у меня в кошельке было 350 рублей, это был ковид. Тогда я очень хорошо понимал, почему я это делаю».

Комик Виктория Складчикова. Скриншот видео YouTube "GAZ LIVE"

Комик Виктория Складчикова. Скриншот видео YouTube "GAZ LIVE"

Впрочем, сделка открыла перед ним двери в индустрию. Трофимова пригласили работать автором. Со временем ценник на его творчество заметно вырос. Музыкант писал треки для Эмина, Настасьи Самбурской и других артистов, а его самый крупный гонорар за одну песню достигал уже семи тысяч долларов (до 500 тыс. рублей, – прим.ред.).

«Если выгораешь – не зарабатываешь»: про 10 лет пути, строгую жену и носки в райдере

Пробиться на вершину удалось далеко не сразу: до того как трек «Поезда» разлетелся по всем чартам, музыкант почти десять лет пытался закрепиться на сцене. Зрительница в зале поинтересовалась, как за столько лет неудач и поиска себя ему удалось не спиться и сохранить мотивацию.

«Насчет "не спиться" ответить не смогу, – отшутился артист, а затем добавил: – Ты просто думаешь только о том, что не хочешь работать где-то на выкладке продуктов в магазине. Хочешь просто заниматься своим делом. Вечером уходишь со студии уставший, думаешь: "Зачем оно всё надо?" Утром просыпаешься, идёшь на студию: "Нет, я всё-таки это сделаю"».

Огромную роль в длинной дистанции сыграла жена София, которая пришла поддержать мужа на съёмки. Они познакомились еще до прихода популярности, когда девушке было 18 лет. Пока Женя искал свой стиль и пропадал на студиях без денег, София 2-3 года была «финансовой уверенностью» и верила в его успех.

«За этот период я ни разу не услышал что-то отрицательное про ту музыку, которой я занимаюсь. Мы друг друга называем "карифаны". Секрет в том, что нужно уметь не только доказывать любовь, но и дружить», — поделился певец.

Жена Жени София. Скриншот видео YouTube "GAZ LIVE"

Жена Жени София. Скриншот видео YouTube "GAZ LIVE"

Сейчас София выступает «главным и самым строгим критиком» для всех новинок. По словам Жени, если супруге не нравится демозапись, она даже не дослушивает ее и просто переводит тему. Так чуть не случился промах с главным треком группы: «Поезда» сначала показались ей скучным «студенческим гимном».

Финансовая ответственность и поддержка семьи, как шутит Трофимов, отлично спасают от любых творческих кризисов:

«Нам уже выгорать нельзя. Потому что если ты выгораешь — значит, не зарабатываешь. А если не зарабатываешь, зачем ты нужен? Я уже вижу, как жена достаёт свой кнут!»

Затронули на шоу и гастрольные будни. Отвечая на вопрос про необычные пункты в райдере «Комнаты культуры», где всегда значатся коньяк и упаковки новых носков, Трофимов ответил коротко и без лишнего кокетства:

«Мы любим выпить и не любим стирать, поэтому всё просто».

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