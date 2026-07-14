«И тянутся города…». Барнаульская группа «Комната культуры» выступила на шикарной свадьбе Иды Галич в Северной Осетии

Группа исполнила свои хиты «Море», «Поезда», «Самолеты» и другие песни Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В сети бурно обсуждают свадьбу популярного блогера и телеведущей Иды Галич и ее избранника – бизнесмена Олега Ледвича. Приглашенными гостями на торжество, которое по данным СМИ могло обойтись звездной паре в 40 млн рублей, стали именитые селебрити. Для них молодожены даже арендовали целый самолет! Засветились на празднике в честь любви и барнаульские артисты – ребята из группы «Комната культуры» выступили на свадьбе Иды и Олега и исполнили свои главные хиты.

Накануне на странице в запрещенной сети Ида опубликовала очередной ролик со своего шикарного торжества. Судя по кадрам, гостями праздника стали блогеры Оксана Самойлова, Анна Покров, Мария Миногарова, комики Денис Дорохов и Ольга Парфенюк, актриса Ирина Горбачева и другие – всего 150 человек. Сначала праздник проходил на улице, а затем из-за непогоды перенесся в здание отеля Cosmos Vladikavkaz La Vallee. Именно там и выступила барнаульская группа. Женя Трофимов спел для гостей свои хиты «Море», «Поезда», «Самолеты» и другие песни. Публика высоко оценила творчество барнаульцев, подпевала, а в конце проводила группы под бурные аплодисменты, скандируя «Спасибо!»

К слову, свадьба проходила в Северной Осетии – на родине мамы Иды. Как пишет KP.RU, подготовкой торжества занималось собственное агентство по организации праздников 36-летней блогерки. Несмотря на то, что на подготовку ушли миллионы, праздник едва не сорвала стихия – налетевший ураган с дождем заставил гостей перебраться в ресторан. Однако на настроении гостей и молодоженов это никак не отразилось – все были мокрыми, но счастливыми.

Кстати, под праздничную площадку было выбрано Гизельдонское ущелье возле Мидаграбинского озера и водопадов. За несколько дней до свадьбы блогеры развернули скандал – якобы это охраняемая природная территория, но Ида Галич отреагировала и всех успокоила. Она рассказала, что во время подготовки вся территория была убрана от мусора, после мероприятия там тоже приберутся. Кроме того, Галич даже проложила к месту дорогу, по которой туристам будет гораздо удобнее добираться до этой красивой точки. Что касается территории, то площадка была развернута в десяти-пятнадцати километрах от долины, поэтому деревянные конструкции никакого вреда природе не причинили.

«Именно я настояла, чтобы это был Владикавказ. Потому что мы могли поехать куда угодно — Красная поляна, Алтай, озеро Комом… Для меня важно, чтобы свадьбы прошла здесь, меня зовут корни. Моя мама осетинка, и это ущелье для меня особенное. Конечно, когда пройдет праздник, мы все приберем, у нас договор с клининговой компанией. Мы застелим газон даже в тех местах, которые не мы испортили, а квадроциклы, мотоциклы, и все остальные люди, которые жгут там кострища и оставляют их после себя… Мне так хотелось показать это красивейшее место, гостеприимность людей, отзывчивость гостям...» - отмечала Ида.

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