«Не могу подтвердить или опровергнуть». Барнаульского хоккеиста «сватают» в легендарный канадский клуб

Кирилл Марченко уже давно стал лидером атак "Коламбуса". Фото: Craig Merz NHL.com Independent Correspondent

В спортивное межсезонье все внимание фанатов приковано к новостям о трансферах и обменах игроков. В Национальной хоккейной лиге сейчас тоже горячая пора, и один из возможных переходов может быть связан с барнаульским нападающим «Коламбус Блю Джекетс» Кириллом Марченко. Подробнее - в нашем материале.

Кирилл Марченко выступает за клуб «Коламбус» с 2022 года. За это время хоккеист стал одной из главных звезд команды и регулярно отмечается результативными действиями. В сезоне-2025/26 Марченко провел 76 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 67 очков (27 голов +40 передач), став одним из самых полезных нападающих. Но вот с выходом в плей-офф у «Коламбуса» возникают проблемы. На всем этом фоне естественно появляются разговоры о возможном уходе главных звезд.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», этим летом Кирилл Марченко может перейти в клуб «Монреаль Канадиенс», самый титулованный клуб НХЛ. Слухи об этом начали ходить еще в конце июня. И вот изданию стало известно, что с большой долей вероятности между клубами произойдет обмен игроками.

Сам игрок слухи никак не комментировал. А вот агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы Марченко, написал в соцсетях ироничный пост:

«Ничего не могу подтвердить или опровергнуть. Но я видел, что сейчас ввели довольно серьезные тарифы на импорт или экспорт в Канаду элитных талантов».

Напомним, что ранее инсайдеры сообщали, что Марченко не планирует продлевать контракт с «Коламбусом». Соглашение действует до конца июня 2027 года. Кирилл за все время в НХЛ провел 292 матча, забил 102 шайбы и отдал 106 голевых передач.

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