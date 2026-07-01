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Спорт1 июля 2026 10:00

11 млн долларов за сезон. Барнаульский нападающий Кирилл Марченко может уйти из «самой русской» команды НХЛ

Барнаульский хоккеист Марченко может поменять команду НХЛ
Александр Коровниченко
Кирилл Марченко может уйти из "Коламбуса". Скриншот видео НХЛ

Кирилл Марченко может уйти из "Коламбуса". Скриншот видео НХЛ

Уроженец Барнаула, хоккеист команды НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко может сменить клуб уже этим летом. Такую информацию передают американские инсайдеры. О возможных вариантах продолжения карьеры также уже пошли слухи. Подробнее о ситуации – в материале «КП»-Барнаул».

Совсем недавно завершился очередной розыгрыш Кубка Стэнли, а межсезонье НХЛ уже полнится громкими переходами и обменами. Очередной переход может коснуться и Кирилла Марченко, нападающего «Коламбуса». Инсайдер ESPN Кевин Уикс сообщил:

«Свежайшая информация. Представители Марченко сказали мне, что он вряд ли продлит контракт с «Коламбусом». Такова ситуация на данный момент», - сообщил Кевин.

А контракт у Кирилла действует до 30 июня следующего года. Сейчас зарабатывает нападающий около 3,8 миллионов долларов в год.

Среди команд, которые заинтересованы в Марченко, чаще всего упоминается самый титулованный клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс». По информации от инсайдера «Daily Faceoff» Фрэнка Серавалли, канадцы уже выходили на «Коламбус» с предложением. Однако генеральный менеджер «Коламбуса» Дон Уодделл отклонил его. Вероятно, что «Монреалю» придется усилить свое предложение по обмену еще кем-то.

Но для «Монреаля» сделка тоже будет непростой. Нужно удовлетворить интересы стороны Марченко. А речь может идти о 11 млн долларов за сезон и семилетнем контракте. А канадцам еще нужно продлить контракт с другим россиянином – Иваном Демидовым и несколькими другими хоккеистами.

Но в том, что на Марченко будет спрос, сомневаться не следует. Игрок уже с 2022 года играет в Северной Америке. За это время он провел за «Коламбус» 292 матча, забил 102 шайбы и отдал 106 голевых передач. Кирилл стал настоящим лидером атак «Коламбуса», но вот за прошедшие сезоны выйти в плей-офф так и не удавалось.

Кстати!

«Коламбус» называют одной из самых «русских» команд в НХЛ. В прошлом сезоне, кроме Марченко в основном составе входили защитник Иван Проворов, нападающие Дмитрий Воронков и Егор Чинахов.

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