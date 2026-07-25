Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июля 2026 12:19

В Барнауле после ливня подтопило несколько улиц и проспектов

Дорожники контролируют спуск воды в ливневую канализацию в трех районах
Павел БАСТРЫГИН
Сообщить о подтоплениях барнаульцы могут по телефону 504-360

Сообщить о подтоплениях барнаульцы могут по телефону 504-360

Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В Барнауле 25 июля прошел ливневый дождь, который привела к подтоплению нескольких участков дорог. На проблемные объекты выехали дежурные бригады МБУ «Автодорстрой», сообщили в мэрии.

Осадки подтопили участки дорог преимущественно в Центральном, Железнодорожном и Октябрьском районах. Сложнее всего ситуация сложилась на проспекте Строителей (в районе дома №21), а также на улицах Молодежной, Шевченко и Бульваре 9 января.

Специалисты дежурных бригад контролируют спуск скопившейся воды в ливнеприемную сеть для скорейшего освобождения проезжей части.

В администрации напомнили, что центральная диспетчерская служба «Автодорстроя» работает в круглосуточном режиме. Сообщить о подтоплениях барнаульцы могут по телефону 504-360.