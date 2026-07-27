«Штраф» за отсутствие кольца: полицейский оригинально сделал возлюбленной предложение на парковке

Ничего не подозревающая Анна стояла перед инспектором ДПС на парковке Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю.

– Холостая, правильно?

– Да.

– А колечко есть?

– Нет...

– Как нет? Обманываете...

Такой диалог прозвучал за секунду до главного сюрприза. Сотрудник Госавтоинспекции из Алтайского края позвал девушку замуж прямо во время проверки документов. Полиция опубликовала видео, где парень встаёт на одно колено на парковке, а его коллеги включают сирены и вручают невесте цветы. «Комсомолка» посмотрела трогательные кадры и вспомнила еще несколько необычных предложений руки и сердца в нашем регионе.

Вместо протокола – кольцо

Ничего не подозревающая Анна стояла перед инспектором ДПС на парковке. Сотрудник в форме с серьезным лицом заполнял протокол и задавал стандартные вопросы. Уточнял время, попросил назвать фамилию, имя, отчество, а также семейное положение и место работы. Девушка послушно представилась незамужней медсестрой Анной Сысоевой.

Тогда полицейский поинтересовался, почему у нее нет украшения на пальце. Девушка растерялась и ответила, что кольца нет.

«Обманываете», – с улыбкой произнес проверяющий.

Счастливая девушка ответила согласием Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю.

В этот момент к Анне подошел её возлюбленный. Мужчина встал на одно колено, достал красную бархатную коробочку и попросил стать его женой. Счастливая девушка ответила согласием.

Парковка тут же озарилась проблесковыми маячками. Коллеги жениха включили сирены, вышли из патрульных машин, вручили невесте большой букет цветов и поздравили молодую пару.

Парковка тут же озарилась проблесковыми маячками Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как ещё удивляли возлюбленных на Алтае

Жители Алтайского края регулярно проявляют фантазию в романтических вопросах. Ранее в Бийске вице-капитан футбольной команды «Спарта» Никита Казанин позвал замуж свою девушку Дарину прямо на футбольном поле. Спортсмен сделал этот шаг в день своего 22-летия после финальной тренировки сезона.

Годом ранее двое парней в деловых костюмах с охапками роз пошли на нарушение Правил дорожного движения - перекрыли три полосы на Павловском тракте ради предложения своим возлюбленным. Друзья женихов поддерживали атмосферу зажженными бенгальскими огнями.

Некоторые выбирают более экстремальные сценарии. Один из барнаульцев организовал для своей девушки «бойню» с участием людей в масках и с автоматами. Машину пары остановили, а испуганную пассажирку попросили выйти и положить руки на капот. Затем ей приказали открыть сумку, где и лежала заветная коробочка.

Любители подводного плавания не отстают в оригинальности. Инструктор по дайвингу Евгений позвал свою коллегу Елену замуж на дне Телецкого озера в 2015 году. Мужчина уговорил уставшую после погружений девушку поплавать еще раз и под водой развернул плакат с главным вопросом.

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