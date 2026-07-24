«Лежала на руках у мамы»: супруги потеряли двухмесячную дочь в страшной аварии на Алтае

ДТП произошло около 14 часов недалеко от села Шебалино. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Республике Алтай

Страшная авария унесла жизнь младенца на трассе в Шебалинском районе. Днем 23 июля две иномарки столкнулись лоб в лоб на встречной полосе. Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай, погибшую девочку перевозили без автолюльки на руках у матери. Всем остальным участникам ДТП госпитализация не потребовалась.

Само ДТП произошло около 14 часов недалеко от села Шебалино. За рулем Honda Orthia находился 34-летний житель Свердловской области. Мужчина выехал на встречную полосу, где врезался в Toyota Carina под управлением 26-летнего местного жителя.

В салоне «Тойоты» находился 26-летний местный житель и его 28-летняя супруга с двухмесячным ребенком. Во время удара грудничок был на руках у женщины. Малышку экстренно доставили в районную больницу, но тяжелые травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Госпитализация не понадобилась никому, кроме малютки. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Республике Алтай

Медицинская помощь понадобилась еще пятерым пострадавшим. Это водитель и пассажирка Honda, а также женщина и двое несовершеннолетних из Toyota.

«У них у всех ушибы, ссадины, царапины, госпитализированных нет», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Там же добавили, что оба автомобилиста в момент удара были абсолютно трезвыми. Сейчас полиция проводит проверку. Отдельной правовой оценки требует тот факт, что погибший младенец находился не в удерживающем устройстве.

«Вопрос будет рассматриваться в ходе проверки, поскольку подобная перевозка ребенка является грубым нарушением правил дорожного движения», – отметили в Госавтоинспекции, комментируя отсутствие автолюльки.

Процессуальное решение в отношении водителя Honda пока не принято. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Республике Алтай

Процессуальное решение в отношении водителя Honda, выехавшего на встречку, пока не принято.

Также в этот день массовое ДТП случилось в Горно-Алтайске. Около 17 часов на улице Бийской 69-летний пенсионер на Toyota Hiace при выезде с прилегающей территории не пропустил Toyota Ipsum. Пытаясь уйти от удара, 18-летний парень за рулем Ipsum вылетел на встречную полосу и протаранил четыре транспортных средства. В больницу с ушибами обращались 17-летний водитель квадроцикла и 9-летний мальчик из разбитой Mazda. Полиция выяснила, что молодой водитель Ipsum сел за руль без прав. На него составили протокол, а пенсионера наказали за непредоставление преимущества на дороге.

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