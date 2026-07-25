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Общество25 июля 2026 1:00

Невидимые охотники из джунглей: алтайский ученый открыл шесть новых видов тропических пауков

Арахнолог Алтайского госуниверситета описал шесть новых видов тропических пауков
Павел БАСТРЫГИН
Главным оружием рода Pandercetes стала маскировка

Главным оружием рода Pandercetes стала маскировка

Фото: пресс-служба АлтГУ.

Учёные Алтайского государственного университета и Дальневосточного отделения РАН провели исследование и описали шесть неизвестных ранее видов тропических пауков из рода Pandercetes. Как сообщили в пресс-службе АлтГУ, членистоногие обитают в джунглях Юго-Восточной Азии и обладают феноменальным талантом сливаться с корой деревьев и лишайниками.

Мастера камуфляжа

Тропические пауки-охотники из семейства спарассид считаются полноценными гигантами. В размерах уступают только птицеедам, а размах ног у некоторых видов доходит до 30 сантиметров! Впрочем, они не плетут ловчие сети, а нападают на жертву благодаря высокой скорости и мощным челюстям.

Внутри семейства выделяется отдельный род под названием Pandercetes. Его представители скромнее в габаритах. Так, размах ножек составляет около 7 сантиметров. Главным оружием существ стала маскировка. Плоское тело, растопыренные лапы и специальное покрытие из необычных волосков делают паука незаметным на стволах деревьев.

Плоское тело, растопыренные лапы и специальное покрытие из необычных волосков паука

Плоское тело, растопыренные лапы и специальное покрытие из необычных волосков паука

Фото: пресс-служба АлтГУ.

Несмотря на «яркие» особенности, род долгое время оставался одним из самых неизученных. Исследование алтайского ученого Александра Фомичева в соавторстве с владивостокским коллегой Михаилом Омелько помогло восполнить пробел в биологии.

«До наших исследований было известно 16 видов Pandercetes. Но почти все они были описаны еще в XIX веке по материалам, собранным в колониальную эпоху. Те описания часто были краткими, неточными, а качественных иллюстраций не хватало. Мы решили исправить эту ситуацию. В статье представлены описания шести новых для науки видов. Они пойманы нами в самых разных уголках Юго-Восточной Азии: в джунглях острова Суматра в Индонезии, в Лаосе, на Филиппинах», – рассказал арахнолог.

«Паспорт» для обитателей джунглей

В ходе свежего исследования биологи впервые сформулировали дифференциальный диагноз для всего рода Pandercetes.

«Диагноз – это своеобразный "паспорт". Набор характерных черт или их сочетаний, которые позволяют отличить один вид или род от всех остальных, похожих на него. Цель диагноза – дать однозначное, практически применимое определение, чтобы любой специалист, сверившись с ним, мог точно сказать: "Да, это Pandercetes" или "Нет, это что-то другое". До сих пор такой четкой "инструкции" для этого рода не существовало», – объясняет биолог.

До наших исследований было известно 16 видов Pandercetes

До наших исследований было известно 16 видов Pandercetes

Фото: пресс-служба АлтГУ.

Все собранные образцы пауков ученые уже передали в коллекции крупнейших зоологических музеев России. Они доступны для изучения специалистам со всего мира.

Ранее «Комсомолка» рассказывала об открытии Фомичевым другого нового вида паука. Тогда, напомним, мужчина в полевых условиях перенес тяжелый укус ядовитого уссурийского щитомордника. Теперь багаж научных достижений алтайского ученого пополнился фундаментальной работой по тропическим хищникам.

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