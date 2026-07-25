Невидимые охотники из джунглей: алтайский ученый открыл шесть новых видов тропических пауков

Главным оружием рода Pandercetes стала маскировка Фото: пресс-служба АлтГУ.

Учёные Алтайского государственного университета и Дальневосточного отделения РАН провели исследование и описали шесть неизвестных ранее видов тропических пауков из рода Pandercetes. Как сообщили в пресс-службе АлтГУ, членистоногие обитают в джунглях Юго-Восточной Азии и обладают феноменальным талантом сливаться с корой деревьев и лишайниками.

Мастера камуфляжа

Тропические пауки-охотники из семейства спарассид считаются полноценными гигантами. В размерах уступают только птицеедам, а размах ног у некоторых видов доходит до 30 сантиметров! Впрочем, они не плетут ловчие сети, а нападают на жертву благодаря высокой скорости и мощным челюстям.

Внутри семейства выделяется отдельный род под названием Pandercetes. Его представители скромнее в габаритах. Так, размах ножек составляет около 7 сантиметров. Главным оружием существ стала маскировка. Плоское тело, растопыренные лапы и специальное покрытие из необычных волосков делают паука незаметным на стволах деревьев.

Плоское тело, растопыренные лапы и специальное покрытие из необычных волосков паука Фото: пресс-служба АлтГУ.

Несмотря на «яркие» особенности, род долгое время оставался одним из самых неизученных. Исследование алтайского ученого Александра Фомичева в соавторстве с владивостокским коллегой Михаилом Омелько помогло восполнить пробел в биологии.

«До наших исследований было известно 16 видов Pandercetes. Но почти все они были описаны еще в XIX веке по материалам, собранным в колониальную эпоху. Те описания часто были краткими, неточными, а качественных иллюстраций не хватало. Мы решили исправить эту ситуацию. В статье представлены описания шести новых для науки видов. Они пойманы нами в самых разных уголках Юго-Восточной Азии: в джунглях острова Суматра в Индонезии, в Лаосе, на Филиппинах», – рассказал арахнолог.

«Паспорт» для обитателей джунглей

В ходе свежего исследования биологи впервые сформулировали дифференциальный диагноз для всего рода Pandercetes.

«Диагноз – это своеобразный "паспорт". Набор характерных черт или их сочетаний, которые позволяют отличить один вид или род от всех остальных, похожих на него. Цель диагноза – дать однозначное, практически применимое определение, чтобы любой специалист, сверившись с ним, мог точно сказать: "Да, это Pandercetes" или "Нет, это что-то другое". До сих пор такой четкой "инструкции" для этого рода не существовало», – объясняет биолог.

До наших исследований было известно 16 видов Pandercetes Фото: пресс-служба АлтГУ.

Все собранные образцы пауков ученые уже передали в коллекции крупнейших зоологических музеев России. Они доступны для изучения специалистам со всего мира.

Ранее «Комсомолка» рассказывала об открытии Фомичевым другого нового вида паука. Тогда, напомним, мужчина в полевых условиях перенес тяжелый укус ядовитого уссурийского щитомордника. Теперь багаж научных достижений алтайского ученого пополнился фундаментальной работой по тропическим хищникам.

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