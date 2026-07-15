Александр Фомичев вернулся из своей пятой экспедиции на Дальний Восток Фото: пресс-служба АлтГУ.

Арахнолог Алтайского госуниверситета Александр Фомичев вернулся из своей пятой экспедиции на Дальний Восток. Поездка в Приморье принесла ученому не только открытие неизвестного науке вида пауков, но и опасное испытание вдали от цивилизации, сообщает пресс-служба учреждения. Подробности – в нашем материале.

В мае группа исследователей, куда помимо Александра вошла его супруга Елизавета и коллеги из ДВО РАН, отправилась на самый юг Приморского края. Ученых интересовали заболоченные равнины у границы с Северной Кореей.

«Когда-то уровень моря был выше, болота были дном залива, а эти возвышенности – настоящими островами. Изучение их изолированной фауны и стало главной задачей экспедиции», – объясняет сотрудник кафедры зоологии и физиологии АлтГУ.

Александр Фомичев вернулся из своей пятой экспедиции на Дальний Восток Фото: пресс-служба АлтГУ.

Родственник каракурта

Чтобы найти редких членистоногих, биологам пришлось использовать весь полевой арсенал. Лесную подстилку тщательно просеивали, в землю закапывали специальные ловушки, а по ночам ученые бродили по зарослям с налобными фонарями.

Александр Фомичев вернулся из своей пятой экспедиции на Дальний Восток Фото: пресс-служба АлтГУ.

Труды окупились сполна. Алтайский исследователь обнаружил как минимум один совершенно новый для науки вид. Он относится к семейству гребненогих пауков – к той же группе принадлежат печально известные черная вдова и ядовитый каракурт.

Леопарды, птицы и удар щитомордника

Александр Фомичев вернулся из своей пятой экспедиции на Дальний Восток Фото: пресс-служба АлтГУ.

Помимо пауков, в объективы камер экспедиции попали тюлени ларги, редчайший древний краб-совконожка и даже тропическая птица фрегат Ариель, которая обычно обитает на тысячи километров южнее. А следы дальневосточного леопарда встречались на тропах так часто, что к ним просто привыкли. На фотографии видно, что массивный след лапы оказался чуть ли не в 2 раза больше питьевой фляжки!

Александр Фомичев вернулся из своей пятой экспедиции на Дальний Восток Фото: пресс-служба АлтГУ.

Однако дикая природа Приморья показала не только свою красоту, но и зубы. Во время полевых работ на Александра бросилась ядовитая змея.

«Не обошлось и без происшествий. В ходе экспедиции я получил тяжелый укус от обороняющегося уссурийского щитомордника. Яд поразил правую руку. Ситуация осложнялась тем, что рядом не было больницы, а прерывать экспедицию было невозможно», – вспоминает биолог.

Александр Фомичев вернулся из своей пятой экспедиции на Дальний Восток Фото: пресс-служба АлтГУ.

Александр Фомичев вернулся из своей пятой экспедиции на Дальний Восток Фото: пресс-служба АлтГУ.

Остановить работу и эвакуироваться было нельзя. Бороться с сильнейшей интоксикацией исследователю пришлось буквально на ногах. Благодаря помощи супруги Елизаветы последствия укуса удалось вылечить в походных условиях.

Сейчас все опасности позади. Экспедиция официально признана успешной, а собранных материалов алтайскому ученому хватит на целую серию публикаций в престижных научных журналах.

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