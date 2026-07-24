Вынесли гроб, а там – чужое тело. В Алтайском крае перепутали покойников и похоронили другую женщину

В гробу лежала незнакомка Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае семья отсудила компенсацию морального вреда у морга после того, как тело их покойной родственницы перепутали с другой женщиной и захоронили чужие люди.

Шокирующий случай произошел в Славгороде. Во время прощальной церемонии супруг покойной и его сын увидели, что в гробу лежит совершенно чужая для них женщина. Оказалось, что ошибку допустили в морге Славгородской ЦРБ.

Когда начали разбираться, вскрылись еще более чудовищные детали. Выяснилось, что тело их жены и матери уже захоронили. То есть её погребли совершенно чужие люди.

«Тело покойной было передано другой семье и захоронено. Факт ошибки подтвержден материалами дела, включая документы, фиксирующие порядок учета и выдачи тел, а также показания участников процесса. В результате истцы испытали значительные нравственные страдания: ошибка была выявлена на этапе подготовки к погребению, что потребовало повторного проведения процедуры опознания, корректировки ранее согласованных мероприятий и повлекло дополнительную психоэмоциональную нагрузку на близких умершего», - рассказали в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

В итоге суд постановил взыскать с КГБУЗ «Славгородская ЦРБ» компенсацию морального время в размере 100 тысяч рублей в пользу и отца, и сына покойной.

Отметим, что в Алтайском крае это уже не первый подобный случай. Аналогичная ситуация произошла в этом году в Рубцовске, где перепутали покойных мужчин. Родственники обнаружили, что в гробу в подобранном ими костюме лежит совершенно чужой мужчина.

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