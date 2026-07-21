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Происшествия21 июля 2026 6:54

Разворотило половину кабины: на Алтае отвалившаяся лапа мусоровоза на ходу протаранила пассажирский автобус

В Новоалтайске мусоровоз на ходу протаранил стоящий пассажирский автобус
Павел БАСТРЫГИН
Инцидент случился на улице Деповской возле остановки «Депо»

Инцидент случился на улице Деповской возле остановки «Депо»

Фото: Прокуратура Алтайского края.

В Новоалтайске 21 июля произошла серьёзная авария. У проезжавшего мимо мусоровоза оторвался механизм для погрузки контейнеров и влетел в стоящий пассажирский ПАЗ. Транспорт получил сильные повреждения, а нескольким людям потребовалась помощь врачей. Подробности – в материале «Комсомолки».

Инцидент случился на улице Деповской возле остановки «Депо». Автобус пятого маршрута находился на стоянке. В этот момент мимо двигалась спецтехника. Тяжелая металлическая лапа мусоровоза отсоединилась и протаранила левую переднюю сторону ПАЗа, сообщает Госавтоинспекция по краю.

На фотографиях с места происшествия видно сильно поврежденную кабину маршрутки и деформированную часть крыши со стороны водителя. Обломки обшивки разлетелись по всей проезжей части, рядом работали бригады скорой помощи.

Специалистам предстоит выяснить точные причины поломки мусоровоза

Специалистам предстоит выяснить точные причины поломки мусоровоза

Фото: Прокуратура Алтайского края.

Ситуацией заинтересовались в надзорных органах. Исполняющий обязанности прокурора Алтайского края Вячеслав Шипиев поручил городскому ведомству разобраться в обстоятельствах аварии.

«Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – прокомментировали в краевой прокуратуре.

Сейчас специалистам предстоит выяснить точные причины поломки мусоровоза.

Ранее, в начале марта, ДТП с участием школьного ПАЗа произошло в Барнауле. Около 07:40 на Южном тракте водитель Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, после чего задел попутную Skoda. В больницу доставили четырех человек, в том числе троих детей.

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