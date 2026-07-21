Разворотило половину кабины: на Алтае отвалившаяся лапа мусоровоза на ходу протаранила пассажирский автобус

Инцидент случился на улице Деповской возле остановки «Депо» Фото: Прокуратура Алтайского края.

В Новоалтайске 21 июля произошла серьёзная авария. У проезжавшего мимо мусоровоза оторвался механизм для погрузки контейнеров и влетел в стоящий пассажирский ПАЗ. Транспорт получил сильные повреждения, а нескольким людям потребовалась помощь врачей. Подробности – в материале «Комсомолки».

Инцидент случился на улице Деповской возле остановки «Депо». Автобус пятого маршрута находился на стоянке. В этот момент мимо двигалась спецтехника. Тяжелая металлическая лапа мусоровоза отсоединилась и протаранила левую переднюю сторону ПАЗа, сообщает Госавтоинспекция по краю.

На фотографиях с места происшествия видно сильно поврежденную кабину маршрутки и деформированную часть крыши со стороны водителя. Обломки обшивки разлетелись по всей проезжей части, рядом работали бригады скорой помощи.

Специалистам предстоит выяснить точные причины поломки мусоровоза Фото: Прокуратура Алтайского края.

Ситуацией заинтересовались в надзорных органах. Исполняющий обязанности прокурора Алтайского края Вячеслав Шипиев поручил городскому ведомству разобраться в обстоятельствах аварии.

«Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – прокомментировали в краевой прокуратуре.

Сейчас специалистам предстоит выяснить точные причины поломки мусоровоза.

Ранее, в начале марта, ДТП с участием школьного ПАЗа произошло в Барнауле. Около 07:40 на Южном тракте водитель Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, после чего задел попутную Skoda. В больницу доставили четырех человек, в том числе троих детей.

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