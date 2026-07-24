Шествие, спортивные состязания и концерт: как отпразднуют день Военно-морского флота в Барнауле

Праздник начнется с шествия колонны Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

26 июля Военно-морской флот России отпразднует свое 330-летие. Как сообщили в Алтайской общественной организации ветеранов «Флагман», в этом году событие с размахом отпразднуют в парке культуры и отдыха «Изумрудный».

Возложение цветов и шествие

В 09:00 пройдет возложение гирлянды цветов на площади победы к памятнику погибшим героям Великой Отечественной Войны. В 10:00 начнется построение колонны ветеранов на пересечении проспекта Калинина и улицы Профинтерна. Далее колонна двинется в сторону парка, а в 10:50 состоится торжественное построение по флотам, которое завершится подъемом Андреевского флага.

В 11:00 начнется митинг, посвященный круглой дате. Собравшиеся почтут память погибших военных моряков Алтайского края, а также возложат цветы к памятнику.

Во время торжественной части будут награждены отличившиеся ветераны ВМФ и участники специальной военной операции, которым будет вручена медаль «330 лет ВМФ России».

Военно-полевая кухня и состязания

В 12:00 в парке перед визит-центром стартует праздничный концерт. А в 12:30 начнет работу военно-полевая кухня.

Ветераны ВМФ смогут поучаствовать в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта: перетягивании канатов, поднятии 16-килограммовой гири, а также отжимании от пола. Победители соревнований получат грамоты и кубки.

Как пройдет праздник в других городах Алтайского края

В Алейске торжественный митинг, посвященный дню ВМФ, начнется в 10:00 у памятного знака «Якорь». Об этом сообщили в администрации города.

А в Камне-на-Оби в этот день обещают праздничный салют. Как пишут «Каменские известия», местные ветераны подготовили для жителей программу, сравнимую с Днем города. В 20:00 в городе пройдет праздник мореманов с конкурсами, подарками, диджеем и пенной вечеринкой. Завершится событие фейерверком, который запланирован в 22:55.

В Рубцовске праздник пройдет на Набережной им. Петрова. По данным администрации города, для жителей и гостей города выступят творческие коллективы, в том числе танцевальные ансамбли, барабанщики и вокалисты. Программа начнется в 10:00.

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