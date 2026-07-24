Танцы в парке, цветочный своп и день рождения тигра. Куда сходить на выходных в Барнауле 25-26 июля

Много мероприятий пройдет в городских парках Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Впереди – последние выходные июля. Жара немного спала, а это значит, что, кроме пляжа, можно разнообразить свой отдых другими мероприятиями. Собрали для вас афишу интересных активностей на 25-26 июля.

«Танцы в парке» (0+)

Когда: 26 июля в 17:00

Где: парк «Юбилейный».

Вход свободный

На большой асфальтированной площадке в центре парка «Юбилейный» состоится презентация социального проекта «Танцы в парке». Он направлен на укрепление физического и эмоционального здоровья граждан пожилого возраста.

Проект направлен на укрепление физического и эмоционального здоровья граждан пожилого возраста Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Это будут еженедельные танцевальные занятия на свежем воздухе в «Юбилейном». Участникам будут давать простые танцевальные движения, доступные для людей любого возраста и уровня физической подготовки. Организаторы отмечают, что такие занятия способствуют укреплению здоровья, улучшению когнитивных способностей и эмоционального состояния. Мероприятия также помогут участникам находить новых друзей и преодолевать социальную изоляцию.

«Мы не ставим цель разучивать хореографические номера, главное — чтобы люди двигались, общались и получали удовольствие. Весёлая компания и душевное тепло лечат лучше любых таблеток. Танцевать мы будем разное: народное-хороводное, эстрадно-дискотечное — всё для души, в стиле лучших танцевальных парковых площадок прошлого», – отмечает руководитель проекта Любовь Бельдеева.

Во время открытия состоится выступление танцевального коллектива «Серебро», а также мастер-классы от тренеров-инструкторов проекта и танцы.

Проект «Танцы в парке» получил поддержку Фонда президентских грантов и рассчитан на один год. Организатором проекта выступает общественная организация «Территориальное общественное самоуправление Стахановского микрорайона Железнодорожного района г. Барнаула».

Встреча с писателем Еленой Грохотовой (12+)

Когда: 25 июля, 17:00

Где: парк «Изумрудный», поляна слева от центральной аллеи

Вход свободный

Всех желающих приглашают на встречу с поэтом и прозаиком Еленой Грохотовой – номинантом конкурса «Писатель года – 2025», обладателем именной медали Михаила Булгакова. Гостья расскажет, как бесплатно издать своё произведение в электронном издательстве, а также поделится информацией о простом и бесплатном способе оформления авторских прав на литературные произведения.

Также участников ждёт презентация книг, отмеченных на федеральных и региональных литературных конкурсах.

День рождения тигра Шерхана (0+)

Когда: 25 июля, 12.00

Где: Барнаульский зоопарк

Вход по билетам

В зоопарке 25 июля отметят Международный день тигра и день рождения тигра Шерхана, которому исполняется 12 лет. Праздник начнётся в 12:00 с творческих мастер-классов, на которых гости смогут своими руками сделать тематические сувениры. В 13:00 все желающие смогут поучаствовать в изготовлении игрушки-подарка для самого именинника, а в 13:30 состоится викторина «В царстве Шерхана» и показательное кормление тигра.

В зоопарке пройдут показательные кормления тигра Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прогулка с кипером (0+)

Когда: 26 июля, 9.00

Где: Барнаульский зоопарк

Вход по билетам

Для тех, кому интересно, как живёт зоопарк за кулисами, 26 июля в 9:00 пройдёт программа «Прогулка с кипером». Гости увидят утренние будни зоопарка: кормление животных, уборку вольеров, доение козы, поение лосят и уборку бассейна черепах. Киперы расскажут, как составляется рацион для животных, какой уход им нужен и как устроено расписание жизни зоопарка. Стоимость входных билетов — такая же, как в любой другой день.

Июльский цветочный своп (0+)

Когда: 26 июля, 11:00-17:00

Где: парк «Лесная сказка»

Вход свободный

В парке «Лесная сказка» на поляне у сцены пройдёт цветочный своп. Гости смогут обменяться комнатными и садовыми растениями, книгами, приобрести новые цветы, а также получить консультации и посетить мастер-классы по уходу за растениями. Вход на мероприятие свободный. Организаторы приглашают провести выходные всей семьёй — будет интересно и детям, и взрослым.

Открытые кинопоказы фестиваля «Шукшин молодой»

Когда: 21–26 июля

Где: Амфитеатр парка «Изумрудный»

Вход свободный

Всю неделю в парке «Изумрудный» показывают фильмы конкурсной и внеконкурсной программ межрегионального молодежного фестиваля «Шукшин молодой», также проходят встречи с авторами, обсуждения и показы лучших работы молодых режиссёров Сибири. Вход на все кинопоказы свободный. С расписанием и перечнем фильмов можно ознакомиться по ссылке.

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