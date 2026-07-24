Фукуок – это крупнейший остров Вьетнама Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Предстоящей осенью и зимой жители Алтайского края смогут улететь прямым рейсом на вьетнамский остров Фукуок. Турфирмы анонсировали запуск чартеров из Барнаула. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Рассказываем, во сколько обойдется такое путешествие, когда начнутся полеты и нужна ли виза.

Даты прямых рейсов, нужна ли виза

Чартерные программы VietJet Air на Фукуок будут выполняться с конца октября до марта включительно – как раз в период холодного сезона в Сибири можно будет улететь к теплому морю.

«Продолжение полетных программ во Вьетнам в зимнем сезоне – это прямой ответ на растущий спрос со стороны туристов из Сибири и Дальнего Востока. Направление остается одним из самых стабильных и востребованных: сказываются безвизовый въезд для россиян, отельная база на любой бюджет, чистые пляжи и весьма демократичные цены в местных кафе и ресторанах», – рассказали туроператоры.

Фукуок – это крупнейший остров Вьетнама, находится в Сиамском заливе. Высоким туристическим сезоном считается как раз период с ноября по март включительно, потому что в это время погода на острове наиболее благоприятна для отдыха: мало дождей, ветров и редки штормы. Температура воздуха держится в комфортных пределах - днём от +29 до +32 градусов, ночью от +20 до +27, в зависимости от месяца. Фукуок известен своими белоснежными пляжами, окруженными пальмами, и роскошными курортами. Более половины острова занимает национальный парк, где есть горы и тропические джунгли.

Сколько стоит тур из Барнаула во Вьетнам

Чартерная программа на Фукуок из Барнаула начнется с 30 октября. Забронировать можно тур на 6, 9 и 16 ночей. Путевка на двоих на девять ночей начинается от 202 тысяч рублей. За эту цену предусмотрен отель две звезды, питание не включено.

Также туроператоры продлили на зиму полетные программы в Нячанг. Недельный тур с вылетом из Барнаула 11 октября стоит от 297 тысяч рублей на двоих. В эту стоимость заложено проживание в трехзвездочном отеле и завтраки.

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