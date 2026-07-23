«Просторный, светлый, современный». Как выглядит новый терминал барнаульского аэропорта

Представители молодежных объединений региона прошли полный путь авиапассажира. Фото: Краевой дворец молодежи

Появилось видео, как выглядит здание нового терминала барнаульского аэропорта изнутри. Там побывали представители молодёжных объединений Алтайского края, которые опробовали себя в роли пассажиров.

Напомним, что площадь нового трехэтажного комплекса составляет около 10 тысяч квадратных метров. Он позволит принимать до 600 пассажиров внутренних рейсов в час.

На кадрах видно, что в дизайне аэровокзального комплекса акцентом стала космическая тема, ведь не зря аэропорт носит имя уроженца Алтайского края, второго космонавта планеты – Германа Титова. Само здание – обтекаемой формы в светлых тонах. Как было указано в проектной документации, внешний вид терминала сформирован идеей движения космического тела по орбите.

Фото: Краевой дворец молодежи

В интерьере также нашли отражение мотивы Алтая. На фоне стойки регистрации – изображение поля с колосьями пшеницы как напоминание о том, что край аграрный и считается житницей России. А перед зоной предполётного досмотра разместили портреты знаменитых уроженцев региона – Василия Шукшина, Роберта Рождественского, Михаила Калашникова и других.

Представители молодежных объединений региона прошли полный путь авиапассажира: зарегистрировались на рейс, получили посадочный талон, прошли предполетный досмотр, посетители зону ожидания и получили багаж.

«Новый терминал действительно впечатляет. Просторный, светлый, современный, удобный – здесь все продумано так, чтобы путешествие начиналось с комфортом», – говорится в сообщении.

Напомним, что строительство нового терминала стартовало в ноябре 2023 года, общий объем инвестиций оценивается в 6,4 млрд рублей. В середине июня 2026 года стало известно, что здание аэровокзального комплекса готово на 100% и прошло проверку экспертов Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

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