Открытие памятного знака в честь 100-летия пребывания Рерихов на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

23 июля в Барнауле начались торжественные мероприятия, посвященные 100-летию пребывания на Алтае художника, философа и путешественника Николая Рериха.

Мраморный монумент

Праздничная программа началась в Музее культуры Алтая (ГМИЛИКА). Здесь открылась выставка «Перед вечной красотой Алтая», где представлены более 30 работ алтайских художников.

В Барнауле начались торжества в честь столетия пребывания семьи Рериха на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Одним из главных событий стало открытие на территории музея памятного камня. На нем надпись: «В честь столетия пребывания на Алтае Николая Константиновича Рериха, Елены Ивановны Рерих и Юрия Николаевича Рериха в ходе Центрально-Азиатской экспедиции». Мраморный монумент весом более трех тонн музею подарил мастер-камнерез из села Верхний Уймон Республики Алтай Виктор Лихачев. Именно в Верхнем Уймоне Николай Рерих останавливался во время своей экспедиции в 1926 году

В Барнауле начались торжества в честь столетия пребывания семьи Рериха на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Центрально-Азиатская экспедиция Николая Рериха считается одной из крупнейших научно-художественных экспедиций XХ века. В Барнаул ее участники прибыли 28 июля 1926 года на пароходе «Жорес» из Новониколаевска (ныне Новосибирск), а спустя два дня отправились в Бийск, откуда продолжили путь в Уймонскую долину.

В Барнауле начались торжества в честь столетия пребывания семьи Рериха на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Представим себе Барнаул 1926 года»

«Рерихам приписывается фраза: «Находясь в Барнауле, мы испытываем совершенно необычайные ощущения этого города. Нам кажется, это грядущая столица мира». Якобы это сказала Елена Рерих», - рассказывает писатель Владимир Токмаков.

В Барнауле начались торжества в честь столетия пребывания семьи Рериха на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В его книге «Мифы и легенды Барнаула» есть интересный рассказ художника Леопольда Цесюлевича о пребывании Рерихов на Алтае. Цитируем фрагмент:

В Барнауле начались торжества в честь столетия пребывания семьи Рериха на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Представим себе Барнаул 1926 года. Жаркий день конца июля. Пароходная пристань на широкой Оби. Из Новониколаевска, как тогда ещё называли теперешний Новосибирск, прибывает очередной пароход. Местные жители с любопытством наблюдают необычных приезжих путешественников: седого, с белой бородой, среднего роста, но бодрого и статного мужчину в сером походном костюме и шляпе. С ним вместе – молодой человек с маленькой бородкой клинышком, в зелёной косоворотке, в белом картузе. И женщина стройная, прямая, хотя в годах, – в походной одежде. У кожаных жёлтых, видавших виды чемоданов и ящиков суетились ещё несколько человек. Это экспедиция художника и учёного Николая Константиновича Рериха прибыла на Алтай. С художником вместе – сын Юрий Николаевич, востоковед, жена Елена Ивановна и другие члены экспедиции.

В Барнауле начались торжества в честь столетия пребывания семьи Рериха на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стояли действительно жаркие дни. Ещё на Оби, когда плыли на пароходе, их застигла пыльная песчаная буря. Здесь, в Барнауле тоже было знойно, вечером прошла гроза, и над Обью вспыхнула величественная радуга, и не одна, а две, и в эти радужные ворота устремлялась широкая Обь... Вместе с членами экспедиции были тибетский лама Геген, ладакец Рамзан – рабочий экспедиции, молодые сотрудники из Америки, журналист и исследователь Морис Михайлович Лихтман, а также Зинаида Григорьевна Фосдик, которая стала затем директором музея Николая Рериха в Нью-Йорке и проработала на этом посту в труднейших условиях, среди предательств и вражеского окружения, до своей смерти в 1983 году. Её дневник и воспоминания «На Алтай с Рерихами» очень помогают в изучении этого этапа Центрально-Азиатской экспедиции Рериха.

В Барнауле начались торжества в честь столетия пребывания семьи Рериха на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле они пробыли сутки. Остановились в гостинице «Империал» на берегу Барнаулки, недалеко от пристани. Художник с семьёй занял комнаты на втором этаже в южном торце здания, где был выход на небольшой балкон. И путешественники осмотрели Барнаул. У Николая Константиновича был обычай, прибыв в новый для него город, нанимать извозчика и знакомиться со всеми достопримечательностями. Рерихи посетили краеведческий музей, старейший в Сибири, побывали на Демидовской площади, где стоит обелиск 100-летию горного дела на Алтае. В городе это место назвали «уголок Петербурга» благодаря созданному тут уникальному архитектурному ансамблю в классическом стиле. Посмотрели сохранившиеся строения знаменитого сереброплавильного завода.

В Барнауле начались торжества в честь столетия пребывания семьи Рериха на Алтае Фото: УКЛАДОВ Егор. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле Николай Константинович Рерих выступил с лекцией-беседой перед художниками города. Встреча проходила в доме по ул. Мало-Тобольской, 36, на втором этаже. В этом старом двухэтажном здании напротив Старого базара были залы, где устраивались выставки картин, работала изостудия, собирались художники.

На следующий день экспедиция Рериха отправилась пароходом в Бийск…»

В Барнауле начались торжества в честь столетия пребывания семьи Рериха на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле начались торжества в честь столетия пребывания семьи Рериха на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле начались торжества в честь столетия пребывания семьи Рериха на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле начались торжества в честь столетия пребывания семьи Рериха на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле начались торжества в честь столетия пребывания семьи Рериха на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле начались торжества в честь столетия пребывания семьи Рериха на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле начались торжества в честь столетия пребывания семьи Рериха на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

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