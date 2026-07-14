Елена Шарова, Лика Добровольская, Юлия Кикоть Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Выставка Лики Добровольской, Юлии Кикоть и Елены Шаровой открылась в «Арт-галерее Щетининых» в Барнауле. В экспозиции «Небылицы. Лилит. 20 лет спустя» более полусотни произведений живописи и графики.

«Историю «Лилит» мы затеяли в 1998 году, - рассказывает Юлия Кикоть. - У нас было большое пространство для творчества – мастерская, наполненная стихией вдохновения, искусства, погружения в литературу и музыку. Там бывали и Сергей Лазорин, и другие музыканты. Естественно, была такая тусовочная, гармоничная, расслабляющая обстановка. Мы ставили холсты и делали совместные работы. И были тогда в ясельно- художественном возрасте, когда всё хотелось пробовать, экспериментировать. Один начинает холст, другой продолжает, третий заканчивает. Писали портреты друг друга, делали тысячи набросков разных. Это была коммуна искусства. И это пространство вынуждало сделать какую-нибудь архитектонику художественного соединения. И оно соединилось в такую увесистую, жизнестойкую конструкцию, типа треугольник «Лилит». Это женский ангел, соединяющий в себе торжество свободы и защиты обездоленных и униженных людей, которых должно возвеличить что- то очень ёмкое».

Тогда, в двухтысячных художницы с успехом провели несколько выставок. И вот теперь, спустя более, чем 20 лет, можно увидеть произведения, отражающие новый этап творческого пути каждой из них. Елена Шарова представляет черно-белую графику на сказочные сюжеты, Лика Добровольская – декоративную живопись в духе ар-нуво, Юлия Кикоть – философские работы небольшого формата в драматичном оформлении.

«Каждое цветовое пятно как математический расчет, - говорит Кикоть.-Начиная с нашего имиджа: одна с красной головой, другая – белая, третья – чёрная. Сейчас мы поменяли цветовую гамму наоборот. Лена красная с белым, Лика – белая, я – чёрная. Мы поменялись, но сохранили, свойственную треугольнику основу, которая называется фэн-шуй по цветоведению. Основа основ – соединение белого, красного, чёрного. Это классика, которая действует на подсознание, как рунопись».

Название «Небылицы» со слов художниц, связано и с тем, что сегодня многие из нас в происходящем растеряны. Не понимая, это быль или небыль, это явь или сон.

Выставка «Небылицы» продлится до 10 августа.

«Небылицы. Лилит. 20 лет спустя» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Небылицы. Лилит. 20 лет спустя» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Небылицы. Лилит. 20 лет спустя» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Небылицы. Лилит. 20 лет спустя» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Небылицы. Лилит. 20 лет спустя» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Небылицы. Лилит. 20 лет спустя» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Небылицы. Лилит. 20 лет спустя» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Небылицы. Лилит. 20 лет спустя» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Небылицы. Лилит. 20 лет спустя» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Небылицы. Лилит. 20 лет спустя» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Небылицы. Лилит. 20 лет спустя» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Небылицы. Лилит. 20 лет спустя» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Небылицы. Лилит. 20 лет спустя» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Небылицы. Лилит. 20 лет спустя» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Небылицы. Лилит. 20 лет спустя» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Небылицы. Лилит. 20 лет спустя» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Небылицы. Лилит. 20 лет спустя» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Небылицы. Лилит. 20 лет спустя» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Небылицы. Лилит. 20 лет спустя» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Небылицы. Лилит. 20 лет спустя» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Небылицы. Лилит. 20 лет спустя» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Небылицы. Лилит. 20 лет спустя» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Небылицы. Лилит. 20 лет спустя» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Небылицы. Лилит. 20 лет спустя» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

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