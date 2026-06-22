Анна Кикина готовится к специальной космической миссии

Анна Кикина готовится провести в космосе ряд экспериментов Фото: пресс-служба Роскосмоса.

Меньше месяца остается до старта корабля «Союз МС-29», на борт которого поднимется бывшая радиоведущая и гид по Республике Алтай, космонавт-испытатель, герой России Анна Кикина.

Полностью готовы к полету

Запуск космического корабля намечен на 14 июля. В основной экипаж помимо Кикиной войдет Пётр Дубров и астронавт NASA Анил Менон – он отправится на МКС по соглашению о перекрестных полетах между Россией и США.

Задача, которую россиянам предстоит решить в космосе, завязана на экспериментах в сфере медицины. Дубров и Кикина должны помочь специалистам на Земле выяснить, как длительное пребывание на орбите влияет на сердечнососудистую систему (цель эксперимента «Эндотелий») и вентиляционную функцию легких (цель эксперимента «Форсированный выдох»).

«Программа каждого из экспериментов предполагает измерение показателей здоровья космонавтов, как на Земле, так и на МКС, где нет врачей. Поэтому Пётр Дубров и Анна Кикина учатся самостоятельно делать электрокардиограмму, фиксировать показатели артериального давления, пульса, эндотелиальной функции и работать с медицинским оборудованием», - рассказали в Роскосмосе.

В общей сложности космонавты должны будут выполнить от 15-ти сеансов измерений показателей собственного организма, в зависимости от длительности полета. А когда она уже непосредственно вернутся на Землю, им придется повторить по три послеполетных обследования по каждому из экспериментов.

Напомним, это будет второй полет Анны Кикиной в космос. Первый состоялся в октябре 2022 года на корабле «Crew Dragon». Тогда ее миссия продлилась 157 суток. Главная медицинская комиссия при Центре подготовки космонавтов 9 июня сообщила, что и Анна и Петр находятся в прекрасной физической форме и готовы к старту. Однако если что-то пойдет не по плану, их готов заменить дублирующий экипаж в составе Дмитрия Петелина и Константина Борисова.

Рокот космодрома

Кстати, Роскосмос для всех любителей космической тематики предлагает однодневный тур для наблюдения за запуском пилотируемого корабля «Союз МС-29».

«Уникальная возможность увидеть космонавтов за несколько часов до старта, почувствовать их настрой. Вы не просто зритель, а участник новой миссии на МКС!» - говорят организаторы.

Еще одна уникальность заключается в том, что в 2026 году это единственный пилотируемый старт на Байконуре. В программу тура входит перелет из Москвы до Байконура и обратно, экскурсия по всем ключевым местам космодрома, собственный астрошатер – это лучшая точка просмотра пуска корабля и концерт легендарной группы «Земляне» в момент его полета.

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