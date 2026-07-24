Апарт-отель "Карлуу" прирастает в объемах и объектах

Строительство апарт-отеля "Карлуу". Фото: предоставлено "КП"

Июнь стал заметным шагом в развитии апартаментов "Карлуу". Комплекс продолжает расти, а на стройплощадке появляются новые объекты.

Этапы строительства

Сегодня активно прирастают корпусы апартаментов: на первом ведется кирпичная кладка 1 го и 2 го этажей, на втором — кладка 2 го этажа.

В корпусе гостиницы идет бетонирование фундаментной плиты и вертикальных конструкций первого этажа.

Кипят работы и на здании торговой галереи, выходящей на Чуйский тракт: возводится монолитный каркас, строители вышли на второй этаж. Готовность этого этапа составляет около 70%.

Кроме того, на площадке появился новый тип объекта — мокап. Это объемный макет, который демонстрирует будущий образ комплекса: двухэтажные апартаменты с окнами и фасадами.

Таким образом, возведение апарт-отеля "Карлуу" набирает обороты – его корпуса прирастают, а мокап уже готов. Впереди новые этапы строительства, и с каждым месяцем Карлуу будет всё заметнее на входе в Алтай.

Начало Алтая

Апарт-комплекс "Карлуу" объединяет три корпуса апартаментов, четырехзвездочный отель, торговые галереи, инфраструктуру обслуживания и профессиональное гостиничное управление.

"Карлуу" фактически встречает гостей Горного Алтая. Рядом расположен международный аэропорт Горно-Алтайска, одна из красивейших трасс мира – "Чуйский тракт". Территория находится на пересечении многих туристических маршрутов и в сердце деловой активности региона. Это формирует уверенные перспективы загрузки номерного фонда, а следовательно — и доходности инвесторов.

Важно, что им не придется самостоятельно заниматься бронированиями и оперативным управлением. Это будет задача профессиональной сервисной компании Utrom. Таким образом, приобретенная здесь недвижимость станет частью цельного гостиничного продукта.

Именно по совокупности этих факторов, в конце прошлого года апарт-комплекс "Карлуу" получил награду как лучший инвестиционный проект на Алтае.

Сегодня, напомним, большинство экспертов сходятся в мнении, что капитализация апарт-отелей на Алтае будет только нарастать. Этому будут способствовать развитие сервисной и логистической инфраструктуры региона, в которую сегодня активно инвестируют как частные инвесторы, так и государство.

Застройщик: ООО "СЗ "Энергия", с проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

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