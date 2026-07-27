Пожар произошел в барнаульском кинотеатре «Премьера»

Место происшествия Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Барнауле, по адресу улица Крупская, 97, в здании кинотеатра «Премьера» произошел пожар. К моменту приезда спасателей густой дым валил из окон на первом этаже. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Очаг возгорания находился в комнате охраны. Десять человек смогли самостоятельно эвакуироваться из опасной зоны, а семеро были спасены пожарными. На данный момент огонь локализован, и его распространение остановлено.

В условиях сильного задымления работали четыре звена газодымозащитной службы. Всего задействовано 35 человек личного состава и 13 единиц техники. Пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.