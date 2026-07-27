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НовостиОбщество27 июля 2026 4:50

В Барнауле сократились очереди на заправках

В мэрии прошло совещание
Александр Коровниченко
АЗС

АЗС

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле уменьшилось количество людей в очередях на автозаправочных станциях. На оперативном совещании, проведенном главой города Вячеславом Франком, обсудили ситуацию с обеспечением города топливом.

По результатам мониторинга, ситуация с топливом остается напряженной, но контролируемой. Представители профильных комитетов рассказали, что после выделения на трех городских АЗС отдельных колонок для коммунальной техники и общественного транспорта обстановка улучшилась.

В мэрии подчеркнули, что городские службы жизнеобеспечения работают в обычном режиме.