«От семьи отвернулись знакомые, а дети прошли через травлю»: как прошло заседание по иску от семьи ошибочно подозреваемого по делу барнаульского маньяка

По решению суда заседания будут закрытыми Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 23 июля, в Центральном районном суде Барнаула прошло предварительное судебное заседание по иску от семьи Александра Анисимова, который в 2000 году ошибочно преследовался по делу о похищении и убийстве абитуриенток Алтайского государственного технического университета. Во время следственного эксперимента подозреваемый скончался, а его близкие спустя почти 26 лет и после поимки реального убийцы запросили 70 млн рублей в качестве компенсации за горе, пережитое после потери отца и супруга. Как прошло заседание – в материале «Комсомолки».

В начале июля иск от семьи Александра Анисимова поступил в суд. Истцами по делу проходят супруга и дети Анисимова, а ответчиком выступают Министерство финансов РФ в лице регионального Управления федерального казначейства. В качестве третьих лиц указаны ГУ МВД, прокуратура и СУ СК по Алтайскому краю.

Как рассказал «Комсомолке» адвокат, представляющий интересы семьи Анисимовых Иван Олексюк, 23 июля прошло лишь предварительное заседание – это стадия, на которой стороны раскрывают доказательства и заявляют ходатайства. Основное судебное разбирательство начнется в августе. Известно, что по решению суда заседания будут закрыты от СМИ и общественности.

Родственники ошибочно подозреваемого Анисимова намерены добиться взыскания компенсации морального вреда, который был им причинен в результате уголовного преследования мужчины.

«В отношении Александра Анисимова незаконно велось уголовное преследование. Анисимова прямо связывали с личностью политеховского маньяка. От его семьи отвернулись знакомые, соседи, дети прошли через травлю в школе, а супруга была вынуждена длительное время содержать детей одна. К тому же, она не могла устроиться на работу, при каждом удобном случае ее спрашивали: «Вы родственники того самого «маньяка»?» В глазах общественности погибший был преступником, хотя таковым не являлся. А последствия за якобы его действия перенеслись на его близких», - пояснил адвокат Иван Олексюк.

Напомним, что Александр Анисимов был задержан по подозрению в похищении абитуриенток политеха в 2000 году после того, как на него указала одна из студенток вуза. Девушка сообщила милиции, что узнала в торговце на рынке человека, который попадал под описание ориентировки. Когда Анисимова задержали, он сперва отказывался признавать вину, но спустя пару дней все же подписал явку с повинной. Во время следственного эксперимента, который проходил в одной из многоэтажек города, он покончил с собой. Спустя время правоохранители признали, что допустили ошибку, и не учли, что у Анисимова было алиби на даты, в которые пропадали девушки. В последующем в отношении него прекратили уголовное преследование в связи с непричастностью.

Реального убийцу задержали только в 2023 году. Маньяком оказался житель Калманского района Виталий Манишин, которого в конечном счете обвинили в 11 убийствах девушек и женщин. Первое убийство Манишин совершил в селе Зеленая Дубрава Родинского района в 1989 году – его жертвой стала девушка, которая отказала ему в близости. Еще с десятью жертвами маньяк расправился в период с 1999 по 2000 год. Большинство из убитых серийником были абитуриентками или студентками местных вузов. Под видом человека, который может решить вопросы с поступлением, Манишин втирался к жертвам в доверие, заманивал в свой автомобиль, вывозил за город и убивал. Тела убитых он скрывал в лесополосах Калманского района. В прошлом году Манишина приговорили к 25 годам лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, остальной срок убийца будет отбывать в колонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд рассмотрит иск от семьи ошибочно подозреваемого по делу барнаульского маньяка

Родные Александра Анисимова запросили 70 млн рублей (подробнее)