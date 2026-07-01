Суд рассмотрит иск от семьи ошибочно подозреваемого по делу барнаульского маньяка

Лишь в 2024 году преследование мужчины прекратили в связи с его непричастностью Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Центральный районный суд Барнаула поступило исковое заявление от родственников Александра Анисимова, которого ошибочно преследовали по делу о похищении и убийстве абитуриенток Алтайского государственного технического университета в 2000 году. Как сообщили в Объединённой пресс-службе судов региона, семья Анисимова заявила иск на 70 млн рублей.

По данным пресс-службы, родственники намерены через суд взыскать компенсацию морального вреда, который был причинен уголовным преследованием Анисимова. Близкие реабилитированного по делу барнаульского маньяка запросили крупную сумму.

«В исковом заявлении истцы ссылаются на то, что Анисимов подозревался в исчезновении барнаульских абитуриенток, однако в последующем в отношении него уголовное преследование было прекращено в связи с непричастностью», - говорится в сообщении.

По данным судебной картотеки, ответчиком выступают Министерство финансов РФ и региональное Управление федерального казначейства, а в качестве третьих лиц указаны ГУ МВД и СУ СК по Алтайскому краю.

Напомним, что маньяком, причастным к 11 убийствам девушек и женщин, оказался житель Калманского района Виталий Манишин. В период с 1989 по 2000 год он жестоко расправлялся с девушками, которые приезжали в Барнаул для поступления в учебные заведения или для трудоустройства. Одной из жертв душегуба стала мама одной из барнаульских абитуриенток, которой тот предложил за деньги решить вопрос с поступлением дочери. Маньяк знакомился с девушками и женщинами прямо у стен заведений, а затем заманивал в свой автомобиль, вывозил за город и жестоко убивал. Впоследствии их тела обнаружили в лесополосах Калманского района.

Манишин был задержан лишь в 2023 году – спустя 34 года после первого убийства. До этого имя убийцы было неизвестно. Однако в 2000 году был задержан первый подозреваемый по делу – Александр Анисимов. Сначала мужчина отказывался давать признательные показания, но позднее подписал явку с повинной. Во время следственного эксперимента Анисимов покончил с собой. Так как убийства прекратились – следователи полагают, что настоящий маньяк решил воспользоваться случаем и залечь на дно – долгие годы дело оставалось не раскрытым. Лишь в 2024 году преследование Анисимова прекратили в связи с его непричастностью к этому делу.

В октябре 2025 года Виталий Манишин был приговорен к 25 годам лишения свободы. Первые семь лет срока он отбудет в тюрьме, а затем будет переведен в колонию.

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