Вышли из стопора. Депутат АКЗС Юрий Матвейко - о старых и новых вызовах

Депутат АКЗС Юрий Матвейко Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Работа парламента нынешнего созыва началась с вызовов. Пандемия, стопор в развитии промышленности, предпринимательства, консервация санаториев и падение турпотока и т д. Однако несмотря на эти препоны, уже сегодня работу 8 -го созыва АКЗС называют самой продуктивной в истории регионального парламента. О том, какие оперативные решения и документы принимались в непростых условиях, какие вопросы решались на округе и что еще предстоит сделать, в интервью Толку рассказал Юрий Матвейко, депутат АКЗС, заместитель председателя комитета по промышленности, предпринимательству и туризму.

Вывели из тени

«Перед нами стояла непростая задача практически перезапустить экономику. Требовались новые креативные решения, законы, чтобы переломить два года стагнации, - рассказывает депутат АКЗС.

Один из таких законов, которые удалось принять депутатам, стал закон о самозанятых. Благодаря ему большое число мелких предпринимателей (ремонты, водители, такси, парикмахеры и т. д) сегодня вышли из «тени» в «белый» сектор.

«Мы получили легальных предпринимателей, а бюджет – дополнительные доходы от их деятельности», - комментирует Юрий Матвейко.

Развитие туризма

Требовался и поиск спасения и развития туристической отрасли, которая в пандемию финансово пострадала из-за обязательной консервации санаториев и падения турпотока. Так, город- курорт Белокуриха во время изоляции потерял сотни миллионов рублей.

«Я помню, как принимались решения и на самом высшем уровне, и в регионе, чтобы сохранить туристическую сферу, и это удалось», - рассказывает Матвейко.

Депутат АКЗС Юрий Матвейко Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня мы наблюдаем, как активно строятся в регионе новые туристические объекты. Причем как в предгорной зоне Белокурихи, так и в других районах.

«Сейчас и в Барнауле появился отель «пять звезд», - отметил Юрий Матвейко. - Думаю, что эта тенденция будет и в дальнейшем сохраняться».

Избавляться от «диких» домиков

Отдельная тема в туристической отрасли - гостевые дома, которые сейчас вырастают как грибы и в районе Белокурихи-2, и в Завьялово, и в Яровом и т.д.

«Такие дома необходимо узаконить системно. Сейчас пока действует добровольная аккредитация», - говорит Матвейко.

По мнению зампреда комитета по промышленности, предпринимательству и туризму, нужно уходить от практики строительства «игрушечных» и «диких» гостевых домов, «чтобы упорядочить туризм в Алтайском крае и сделать для гостей отдых максимально безопасным».

Алейск - уже не город черных труб

Отдельной темой интервью стала работа Матвейко на округе (одномандатный избирательный округ №9, город Алейск, Алейский, Усть-Калманский районы. – Прим. ред.) Там депутату пришлось решать сложные вопросы в сфере коммунального хозяйства, состояния дорог и здравоохранения. Юрий Витальевич вспомнил, что в первые созывы, когда он баллотировался, зашкаливали жалобы на очереди в детские сады, отвратительное состояние школ. Сейчас эти вопросы сняты с повестки дня. Школы отремонтированы от крыльца до крыши на зависть некоторым барнаульским. Детсады тоже в отличном состоянии, очередей нет.

Изменился и процесс дорожного строительства - это уже не засыпка ломаными кирпичами, как в былые времена. Все современно и регламентированно.

Еще одна важная решенная задача на округе - Алейск уже не называют городом черных труб. Раньше 27 котельных располагались практически на каждом перекрестке. После модернизации системы ЖКХ город отапливается шестью новыми котельными. На очереди - строительство еще одной стоимостью свыше миллиарда рублей, чтобы подключить военный городок и часть жилого сектора города.

Депутат АКЗС Юрий Матвейко Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

О помощи военным

Особый вопрос на округе - ремонт жилья и дорог в военном городке. Депутат отметил, что ремонта там не было 55 лет (Министерство обороны не выделяло денег). После пандемии губернатор Виктор Томенко согласовал выделение средств на ремонт дорог из бюджета края. Но сейчас стоит еще более сложная задача – отремонтировать и восстановить жилье в военном городке.

«Было предварительное совещание по этому вопросу, край будет участвовать в ремонте и восстановлении жилого сектора военного городка», - отметил Матвейко.

В разговоре депутат отметил также, что с коллегами по АКЗС они работали по обращениям с фронта, покупали УАЗы, отправляли на фронт машину гуманитарной помощи с продуктами питания. А когда была тяжелая ситуация в Курской области, тоже не остались в стороне и приобретали все самое необходимое для жителей.

Запрос на качественную воду

Во время работы на округе у депутата появился запрос на качественную питьевую воду, которая к тому же одна из самых дорогих в крае – больше 100 рублей за кубический метр.

«Эта цифра практически в три раза выше, чем стоимость воды в Барнауле», - рассказывает Матвейко.

При этом предложения тарифов водоснабжающей организации были еще выше. На сегодня, по словам депутата, удалось ограничить и рост тарифов.

«Сейчас основная задача – повысить качество воды, которое страдает из-за изношенности сетей. Пока мы не поменяем трубы, которым 50–60 лет, лучшего качества воды не получим из-за ржавчины. К сожалению, быстро этого не сделать, цена вопроса измеряется сотнями миллионов рублей. Тем не менее, ремонтировать будем, инвестиции на это предусмотрены», - обещает Юрий Матвейко.

Болевая точка

Одна из самых болевых точек, которая регулярно обсуждается и в комитете, и в краевом министерстве строительства и ЖКХ - вывоз мусора

«Пока проблема решается тяжело, как и везде, – честно говорит депутат Матвейко. - Мы понимаем, что работать должен региональный оператор, но и сами жители должны быть ответственными. Что на сегодня видим: стоит мусорный бак, рядом диван, какая-нибудь дверь. Кто-то делал ремонт и все это вынес к мусорке, потому что так ему удобно. Казалось бы, простые вещи, но они мешают наводить порядок в отрасли».

Другой важный момент, по словам депутата, это бестарный вывоз мусора:

«Маленькие районы и сельские поселения не проходят по нормативам Роспотребнадзора для установки площадок. Мусор складывается в пакеты, которые затем собирает регоператор. Случилась задержка сбора на день – сразу ужасные горы мусора… Все это требует решения».

Отдельная давняя тема - строительство мусороперерабатывающего завода, место для которого, по словам Юрия Матвейко, не могут согласовать семь лет, несмотря на множество круглых столов и экспертиз.

«Были многочисленные обсуждения, где рассматривалась роза ветров, чтобы это не касалось жителей ближайших поселений. Тем не менее, люди протестуют. Понятно, что не хотят соседства. Но если решения не будет, мы погрязнем в мусоре…» - размышляет депутат

О бизнесе на Алтае

Отдельный вопрос о бизнесе на Алтае Матвейко был задан как руководителю регионального отделения общественной организации «Деловая Россия».

В этой сфере, по словам спикера, и стагнации нет, и семимильных шагов. Но при этом в регионе есть большой промышленный потенциал. Появляются новые предприятия в области сельхозмашиностроения. К примеру, построен с нуля серьезнейший, отвечающий европейским стандартам «Комплекс Агро», где производят в максимально короткие сроки новые модульные быстровозводимые здания любых размеров, элеваторное оборудование и т.д.

Кроме того, по словам Юрия Матвейко, развивается и пищевая промышленность. Здесь и предприятия с историей («Алейскзернопродукт», «Мельник») модернизируют производство, увеличивая объемы, ассортимент. Плюс строятся новые комплексы. К примеру, «Алтайская индейка» с объемом инвестиций свыше 3,5 миллиарда рублей. Матвейко уверен, что продукция «Индейки» скоро появится на прилавках и не только на Алтае. И будет такой же гордостью, как производство мраморного мяса.

«Так что, развиваемся во всех сферах», - говорит Юрий Матвейко, уверенный, что в крае для этого большие перспективы.

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