«Коммунисты России»: о мощном кулаке, нервах Марии Прусаковой и поисках Йети

«Коммунисты России» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Политический сезон в крае подошел к концу. 17 июня состоялась последняя сессия Алтайского заксобрания текущего восьмого созыва, который проработал пять лет. Руководитель партии «Коммунисты России» и постоянного депутатского объединения АКЗС – фракции «Коммунистическая партия Коммунисты России» Сергей Малинкович и руководитель алтайского реготделения партии, депутат АКЗС Людмила Цивилёва на пресс-конференции в «Сибирской медиагруппе» подвели итоги непростой пятилетки. Публикуем самые яркие и острые высказывания.

О выборах

На сессии утвердили дату выборов депутатов регионального парламента следующего созыва – 20 сентября этого года. В этот день пройдут и выборы депутатов Госдумы.

Сергей Малинкович:

«Не могу скрыть грусти: моя работа в Алтайском краевом законодательном собрании завершается. На новый созыв я как кандидат в состав АКЗС вряд ли пойду. Я предложил мою кандидатуру не рассматривать, так как политбюро ЦК партии меня попросило сосредоточиться на агитации за кандидатов в депутаты Государственной Думы. Мы будем биться за мандаты депутатов ГД, в том числе, конечно, и от Алтайского края.

Хотел бы отметить, что партия в целом очень сильно укрепилась. У нас сейчас 84 региональных отделения. Одно из последних создано в Республике Алтай. Мы примем участие в выборах депутатов 20 законодательных собраний по Российской Федерации. И я рассчитываю, опираясь на социологию, на 8-9 проходов по спискам.

Сергей Малинкович Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Да, мы понимаем, пока идут боевые действия, будут в большинстве голосовать за партию власти. И оппозиция, наверное, большой поддержки не получит. Но поскольку социально-экономическое положение крайне непростое, думаю, мы можем претендовать на преодоление трехпроцентного барьера в Госдуму. А вот на Дальнем Востоке и в Сибирском федеральном округе, в частности, в Алтайском крае, я уверен, мы преодолеем пятипроцентный барьер. На Алтае можно говорить даже о 10-15 процентах.

Есть и сложные регионы – например, Новосибирская, Сахалинская области. Но мы будем бороться, у нас сильная команда: политбюро рекомендовало центральный список из восьми известных в своем роде людей. Их имена раскроем на съезде партии 28 июня в Москве.

Людмила Цивилева:

«Сейчас у нас происходит этап активной мобилизации всех партийных сил. Мы не просто готовимся к выборам, мы формируем мощный и дисциплинированный кулак - с единым мнением, с едиными взглядами. Мы расширяем партийное строительство. Буквально на днях у нас запланирована командировка в Рубцовск, где мы открываем ещё одно городское отделение партии.

Каждая партия основывается на своих идеях, достигает свои цели по-разному. Кто-то опирается на административный ресурс, а кто-то, как мы, - на реальные дела и свершения».

О составе фракции

Сергей Малинкович:

«Наша фракция, я бы так сказал, самая экономичная для Алтайского краевого Законодательного Собрания, потому что длительное время в этом созыве работает всего четыре человека на общественных началах. Во всех других фракциях часть депутатов, где большая, где меньшая, получает зарплату из государственного бюджета. Это соответствует закону, это нормальная практика, но всё-таки, как говорится, отношение к делу виднее, когда люди делают работу исключительно по зову сердца, по своим убеждениям».

Людмила Цивилева:

«Задача «Коммунистов России» в Алтайском крае - прежде всего, сохранить представительство на уровне четырёх человек. Это программа «минимум». А программа «максимум» при сложившейся конъюнктуре позволяет ввести до 8-12 человек в состав Алтайского краевого законодательного собрания».

О последнем созыве и оппозиции

Сергей Малинкович:

«Созыв был очень интересным. Нашей фракции было непросто. Она прошла период изменений в руководстве: во фракции оказались и партийные, и беспартийные депутаты, и те, кто лишились членства. Но партия сохранила единство, по всем вопросам мы голосовали консолидированно. И это единство и слаженность в работе сохранялись на протяжении всего созыва, чем некоторые другие фракции похвастаться не могут. Я считаю это большим достижением. Мы имели своё лицо и свою позицию по всем вопросам и, мне кажется, были образцом конструктивной оппозиции краевому правительству и, конечно, партии большинства «Единой России». Мы всегда, если не были согласны, выступали с критическими замечаниями, вносили поправки.

Кстати, отмечу, что ни одна наша поправка не была принята, что, на мой взгляд, показывает антагонизм между парламентскими партиями и нашей, которая парламентской не является (надеюсь, станет таковой после выборов в Госдуму). В чём отличие конструктивной оппозиции от неконструктивной? В чем различие с той же КПРФ? Мы всегда поддерживали проект бюджета, хотя нещадно критиковали недостатки. В общем-то, как правило, поддерживали и отчёт губернатора. Но всякий раз выступали с очень жёсткой критикой недостатков. А на последнем отчёте один из самых ярких депутатов нашей фракции Владимир Козловский сказал об «иезуитстве» некоторых краевых чиновников. Более резкой оценки, наверное, не давалось никогда.

Но всё же, будучи недовольными работой многих краевых чиновников, мы не можем отрицать того, что отрицает КПРФ. Того, что успехи в социально-экономическом развитии края есть. Улучшилось положение с инвестициями, в регионе стало больше денег, власти стараются выполнять социальные обязательства. Другое дело, что этого недостаточно: этих денег (выплат, льгот) людям не хватает. Так называемым репрессированным выплачивают огромные деньги, а никаких репрессированных давно уже нет. Между тем, ветераны и дети войны, ветераны труд и другие реально существующие льготные категории денег не получают…»

О ситуации в КПРФ

Сергей Малинкович:

«Я не желаю политической смерти КПРФ. Я им желаю просто измениться. У них сейчас очень сложная ситуация, я знаю депутатов, которые попали под уголовное преследование. Конечно, мы не можем ничего комментировать, надо ждать решения судов. Но я вижу главное: в КПРФ «закусили удила». Они голосовали против бюджета, осталось, наверно, только против оборонного бюджета проголосовать. Это не дело, их захлёстывают эмоции. И ответственность за это, мне кажется, всё-таки несёт первое лицо (имеется ввиду первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова, – прим. ред.).

Я к госпоже Прусаковой неплохо к отношусь. Это яркий политик, интересный человек. Но она явно не справляется с обязанностями руководителя такого крупного отделения партии. У женщины сдают нервы, и она всю свою партию втянула в какую-то бесконечную войну, а страдают при этом люди, избиратели, коммунисты, да и те чиновники, которые тоже в эту войну втянуты. Она постоянно на эмоциях, постоянно обостряет ситуацию. Ей нужно сложить полномочия, отойти в сторону, чтобы в спокойной обстановке все партии вышли на выборы. Если мы выйдем в обстановке ожесточённого критиканства со стороны КПРФ, то сложится нежелательный климат».

Людмила Цивилева:

Людмила Цивилева Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Строить свою предвыборную кампанию на единственном тезисе жертвы режима – это, как минимум, неверная ситуация в условиях внешних угроз нашей страны, в условиях внутренних сложностей, которые, с которыми мы сталкиваемся, в частности, увеличение налогового бремени. Нельзя раскалывать общество на лагеря!»

О такси, ценах на проезд и торговле

Людмила Цивилева:

«Именно благодаря деятельности партии «Коммунисты России», удалось перенести действие закона о локализации такси на два года. Это экономически необоснованный закон. Экономические последствия для населения страшные. Цены на такси, где закон начал работать с этого года, просто взлетели. Мы постоянно продавливаем те проекты, которые действительно идут на пользу населению нашего региона.

Также мы единственная фракция, которая выступала против повышения штрафов для уличных торговцев. На самом деле, мы лишились качественной здоровой продукции, которую привозили мелкие производители на улицы города, и жители могли есть экологически чистую продукцию».

Сергей Малинкович:

«Мы сказали, что, если прогоните с улиц людей, торгующих домашней продукцией, вы ударите по бабушкам, которые пытаются свести концы с концами. С нами спорили: нет, мол, их не коснётся. Но в итоге всё так и оказалось: ударило именно по бабушкам!

А на днях состоялся очень серьёзный разговор с министром транспорта о том, что цены на проезд непомерные. И это, не говоря о других проблемах. Видимо, придется гужевой транспорт вводить как альтернативу. Это, конечно, смелое предположение, но я не исключаю, что будет востребован и такой формат…»

И неожиданно… о Йети

Сергей Малинкович:

«Я очень буду скучать по Алтайскому краю. Конечно, буду приезжать, в гости, но уже как частное лицо. Журналисты меня много спрашивали о моем увлечении: поисками Йети. И я скажу так. Конечно, сейчас время суровое, и пока не до этого. Но как только специальная военная операция закончится, я приеду в край во главе экспедиции. У меня есть две совершенно гениальные идеи. Первая: выманить Йети с помощью пчел. Вторая: разложить в местах его вероятного обитания очень вкусную тайскую еду в разных вариациях. Скорее всего, он должен на это «клюнуть». Но это, наверное, будет через несколько лет…»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Перезагрузка» власти

Алтайский край переходит на муниципальные округа (подробнее)