В Барнауле 24 июля планируют запустить новый терминал аэропорта

Стройка барнаульского аэровокзала в 2024 году Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новый терминал международного аэропорта Барнаула может открыться уже в конце текущей недели. Торжественная церемония запуска аэровокзального комплекса запланирована на пятницу, 24 июля, сообщает «Толк». Однако в Минтрансе Алтайского края «Алтапрессу» эту информацию не подтвердили.

Работы по возведению нового объекта начались в ноябре 2023 года, а общие инвестиции в проект составили 6,4 млрд рублей. Площадь современного трехэтажного комплекса превышает 10 тысяч квадратных метров. С его вводом пропускная способность воздушной гавани на внутренних линиях вырастет до 600 пассажиров в час. Интерьер помещений выполнен с элементами космической тематики и природными мотивами Алтайского края.

В середине июня 2026 года здание прошло итоговую проверку экспертов Ростехнадзора, подтвердившую готовность объекта, и получило официальное разрешение на ввод в эксплуатацию. Первоначально о планах запустить терминал летом заявлял директор авиапредприятия «Алтай» Виталий Архипенко, хотя позже обсуждались варианты переноса открытия на осень.