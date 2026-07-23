Девять погибших, 359 раненых: самые опасные перекрестки Алтайского края

В крае дали старт всероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае с начала 2026 года произошло 273 аварии на перекрестках. Как сообщили в Госавтоинспекции ГУ МВД России по Алтайскому краю на пресс-конференции, в ДТП погибли девять человек и еще 359 травмировались. О дорожной ситуации в регионе – в нашем материале.

Как отметил заместитель начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Алтайскому краю, полковник полиции Игорь Костюченко, безопасность дорожного движения является одним из приоритетных направлений. Так, накануне в крае дали старт региональному этапу всероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности».

«Участие Алтайского края во всероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности» в числе 40 регионов страны – признание остроты проблемы аварийности на наших дорогах и шаг на пути к ее решению. Перекрестки остаются наиболее аварийно-опасными участками дорожной сети, и мы обязаны сделать все возможное, чтобы переломить эту ситуацию», - подчеркнул спикер.

Всего за прошлый год на перекрестках в регионе было зафиксировано 640 ДТП, в которых погибло 25 человек и еще 865 пострадали. Больше 72% приходится на нерегулируемые участки, где процент погибших достигает 88,9%. С начала 2026 года цифры тоже остается внушительными – 197 аварий на нерегулируемых участках и восемь погибших. Чаще всего причиной инцидентов становится нарушение правил проезда.

Что касается регулируемых участков, где стоят светофоры, доля ДТП составляет 27,8% от общего числа происшествий. За первые полгода в Алтайском крае зарегистрировано 76 таких аварий.

За шесть месяцев этого года зарегистрировали 63 аварии с наездом на пешехода: один человек погиб, 64 – пострадали.

Также в Госавтоинспекции предоставили список мест концентрации ДТП и потенциальных аварийно-опасных участков. За 2025 год в список вошли следующие точки:

– нерегулируемый перекресток улиц Разина и Ленинградская в Бийске;

– регулируемый перекресток улиц Ленина и Суворова в Славгороде;

– нерегулируемый перекресток улицы Советской и переулка Парковый в Алейске;

– регулируемый перекресток проспекта Ленина и Бульвара Победы и регулируемый перекресток проспекта Ленина и улицы ул. Дзержинского в Рубцовске;

– пересечение автомобильных дорог на автодороге К-03 «Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда Бурла – граница Новосибирской области»;

– регулируемый перекресток проспекта Комсомольский и улицы Молодежная, регулируемый перекресток улицы Солнечная Поляна и улицы Юрина, регулируемый перекресток улицы Юрина и Островского в Барнауле.

С начала этого года самыми проблемными дорожными участками стали:

– регулируемый перекресток улицы Социалистической и Петра Чайковского в Бийске;

- регулируемый перекресток ул. А. Петрова и 42-й Краснознаменной Бригады, пересечение Павловского тракта и малого Павловского тракта, а также перекресток Ленина - Димитрова в Барнауле.

С начала года в связи с нарушением очередности проезда перекрестков было составлено 950 административных материалов. Нарушителям грозит штраф в размере 1000 рублей. За проезд на запрещающий сигнал светофора к ответственности привлекли 2210 водителей –в этом случае штраф составляет уже 1500 рублей.

«Мы делаем все возможное, чтобы каждый житель Алтайского края осознал, что его жизнь и здоровье напрямую зависят от соблюдения правил дорожного движения. При этом, контрольно-надзорных мер недостаточно, необходимо привлечь внимание общественности к проблеме аварийности на перекрестках», - отметил Игорь Костюченко.

К слову, целью кампании «Продвижение безопасности» является формирование привычки к безопасному поведению дорог. Это поможет снизить аварийность и сохранить жизни. В рамках программы планируется серия занятий в образовательных организациях, акции на площадках города, работа с пешеходами и теми, кто планирует получить водительские права. Особое внимание в крае уделят несовершеннолетним.

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