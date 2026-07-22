На Алтае мотоциклиста госпитализировали после лобового ДТП с грузовиком

В результате аварии мотоциклист получил травмы Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай.

Вечером 21 июля недалеко от села Шыргайту Шебалинского района Республики Алтай столкнулись мотоцикл и КамАЗ. Подробности сообщает МВД региона.

По предварительным данным, 28-лений мотоциклист выехал на встречку в месте, где это запрещено, и столкнулся с КамАЗом. Грузовиком управлял 48-летний мужчина.

В результате аварии мотоциклист получил травмы, его госпитализировали. Выяснилось, что он сел за руль без прав и шлема.

«Молодой человек привлечен к ответственности за езду без прав и мотошлема, а также за выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения», - добавили в ведомстве.