Траншевая ипотека в "Карлуу" стартовала: как апартаменты платят за себя сами

"Карлуу". Фото: Предоставлено "КП"

Девелоперская компания "Мой Дом" вывела на рынок доходной недвижимости новый инструмент покупки апартаментов. Программа траншевой ипотеки, разработанная для апарт-комплекса "Карлуу", настроена так, чтобы инвестор мог оптимизировать движение своих финансов и оформить сделку на выгодных условиях. Рассказываем, как это работает.

Программа траншевой ипотеки

Программа траншевой ипотеки разработана специально под проект "Карлуу" так, чтобы инвестор не чувствовал финансовой нагрузки ни на одном этапе.

Шаг 1. Первоначальный взнос — 20%. Вы фиксируете стоимость объекта сегодня и входите в проект.

Шаг 2. До ввода в эксплуатацию комплекса — минимальные платежи под запрос клиента. Пока идёт строительство, ипотечная нагрузка незначительна. Вы не переплачиваете, а просто ждёте.

Шаг 3. После запуска ваш апартамент платит сам. "Карлуу" начинает работать и приносить доход: 200–250 тыс. рублей в месяц. Эта сумма полностью покрывает ипотечный платёж. Вы не тратите ничего из своего кармана — актив обслуживает себя сам.

Интерьеры в "Карлуу". Источник: Предоставлено "КП"

Интерьеры в "Карлуу". Источник: Предоставлено "КП"

Выгода от инвестиций в "Карлуу"

Апарт-комплекс "Карлуу" объединяет апартаменты, отель уровня "4 звезды", торговые галереи, сервисную инфраструктуру и профессиональное гостиничное управление. Архитектура и благоустройство соответствуют современным трендам и предпочтениям туристов.

"Карлуу" расположен в точке, где для многих начинается Горный Алтай. Рядом — международный аэропорт Горно-Алтайска, федеральная трасса Р-256 "Чуйский тракт", туристические маршруты и деловая мобильность региона. Через эту связку проходят туристические, транзитные и корпоративные потоки, что обеспечит загрузку номерного фонда, а значит — доходность для инвестора.

"Карлуу". Фото: Предоставлено "КП"

При этом собственнику не нужно заниматься бронированиями и операционными задачами по управлению своей недвижимостью. Это возьмёт на себя профессиональная сервисная компания Utrom. Таким образом, объект из формата "под сдачу в аренду" переходит в формат зрелого инвестиционного продукта.

Кроме того, лот будет наращивать капитализацию, так как места размещения в Республике Алтай всё ещё в дефиците. На стоимость работают движение людей, развитие аэропорта, сила трассы, рост региона и новая аудитория Алтая. Это уже привело к росту стоимости квадратного метра на 714% за период с 2015 по 2025 год (данные ЕРЗ.РФ).

По вопросам оформления траншевой ипотеки и приобретения апартаментов в комплексе "Карлуу" запишитесь на консультацию! Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы по телефону: +7 (3852) 260-683.

Все подробности о проекте по ссылке.

Застройщик: ООО "СЗ "Энергия", с проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк.

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Интерьеры в "Карлуу". Источник: Предоставлено "КП"

Интерьеры в "Карлуу". Источник: Предоставлено "КП"

Интерьеры в "Карлуу". Источник: Предоставлено "КП"

Интерьеры в "Карлуу". Источник: Предоставлено "КП"

Интерьеры в "Карлуу". Источник: Предоставлено "КП"

Интерьеры в "Карлуу". Источник: Предоставлено "КП"

Интерьеры в "Карлуу". Источник: Предоставлено "КП"

Интерьеры в "Карлуу". Источник: Предоставлено "КП"