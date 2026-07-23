Илья Ковров начал работать в СК, когда ему было всего 23 года Фото: Анна ПЕРЕВОЩИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

25 июля в России будет праздноваться День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Ежедневно через их кабинеты проходят люди, которые, как говорится, свернули не туда, и далеко не все из них закоренелые преступники. Порой напротив следователя оказывается ребенок – человек, который еще не сдал свои главные экзамены в школе жизни. О подростковой преступности, громких делах и о том, как уберечь своего ребенка от жестокости, – в нашем материале.

От науки – к расследованиям

Илья Евгеньевич Ковров начинал свой путь в Барнаульском юридическом институте. Еще со времен школы он профессионально занимался волейболом и даже входил в сборную Алтайского края. Когда после выпуска он оказался на распутье – идти в большой спорт или сделать карьеру в юриспруденции, то гены взяли верх: все-таки отец Ильи – подполковник полиции.

«Когда я отправлял документы, узнал, что в БЮИ тоже есть волейбольная команда. Получалось и играть, и учиться, и даже вдобавок заниматься научной деятельностью – я стал автором статей на тему пропаганды и публичного демонстрирования нацистской атрибутики и символики (она относится к экстремистской или запрещенной деятельности, прим. ред.)» - рассказывает следователь.

Свой путь Илья Ковров начинал в отделе полиции, где он трудился в должности дознавателя, а потом молодой человек получил предложение устроиться в Следственный комитет. Практически не раздумывая, он согласился – еще бы, такой шанс проявить себя в расследовании самых тяжелых и интересных дел. На тот момент ему было всего 23 года. Опытные следователи и руководители, которые взяли наставничество над юным и еще неопытным сотрудником, практически его взрастили.

25 июля в России будет праздноваться День сотрудника органов следствия Российской Федерации Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю.

«По распределению я попал в Камень-на-Оби. Несмотря на то, что Барнаул стал моим вторым домом после Ребрихи, я не побоялся переезда. Сначала моими наставниками были заместитель руководителя Максим Александрович Шкуров и сам руководитель отдела Александр Александрович Падалкин, а уже после - Николай Александрович Телинг, который сейчас руководит четвертым отделом. Опыт работы в районе – огромнейший! Помню, как я отработал всего две недели, и нам поступило сообщение о том, что совершено убийство. Конечно, в теории я понимал, что нужно делать, но столкнуться с этим на практике впервые – далеко не то же самое, - отметил старший следователь. – На теле жертвы было обнаружено порядка 47 ножевых ранений. Обычная, можно сказать, бытовая ссора, на фоне личных неприязненных отношений. Вскоре задержали его знакомого, и дело, в конце концов, дошло до суда».

Несмотря на то, что работа в Следкоме отнимает много сил и времени, Илья Евгеньевич успевает увлекаться и спортом.

«В первые годы работы в Следственном комитете времени вообще не было, а потом, когда график стал чуть посвободнее, я вернулся к волейболу – все-таки с шести лет в него играю и добился звания кандидата в мастера спорта. У нас есть команда «Альянс», с которой мы взяли первое место на чемпионате и Кубке города. Также я играю за команду следственного управления - от Алтайского края мы регулярно ездим на соревнования и в этом году уже второй раз одержали победу на отборочном этапе спартакиады ведомства. Спорт очень хорошо помогает разгрузить голову».

Илья играет за команду следственного управления Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю.

Илья играет за команду следственного управления Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю.

Игра на доверие

Каждое дело, которое уходит в суд и заканчивается обвинительным приговором – маленькая победа для следователя, ведь это подтверждение, что вся сделанная работа была не напрасной.

«По факту в таких делах ничего сложного – допросы свидетелей, представителя потерпевшего, сбор улик, осмотр и сопоставление доказательств. Гораздо сложнее расследовать половые преступления против несовершеннолетних».

В психологии есть специальные упражнения, которые помогают снять эмоциональное напряжение, преодолеть физические барьеры и научиться полагаться на окружающих, которые получили название «Игра на доверие». Так вот следователи – настоящие мастера данной «игры». Чтобы установить контакт с жертвой или преступником, а тем более, если они из числа несовершеннолетних, требуется и выдержка, и терпение, чтобы ребенок почувствовал себя в безопасности и смог открыться незнакомцу.

«Если мы говорим про половые преступления, то дети обычно стесняются об этом говорить. Так как во время беседы присутствуют родители или законные представители, то у несовершеннолетнего складывается впечатление, будто его сейчас накажут. Чтобы помочь ребенку открыться, в нашем управлении есть психолог. Причем в контакт нужно войти не только с несовершеннолетним, но и с родителем. У меня лично такой подход – нужно дать всем выговориться, либо поговорить на отвлеченные темы и лишь потом задавать вопросы».

Илья Ковров Фото: Анна ПЕРЕВОЩИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Как и дети, их родители в кабинете у следователя ведут себя по-разному. Но можно с уверенностью сказать, что многие из них пытаются найти ту точку невозврата, где они не досмотрели за своим чадом, упустили из виду что-то важное…

«Одно из дел было особенно тяжелым психологически. Мать 15-летней девочки заявила о насилии. Она рассказала, что пришла домой и увидела страшную картину… Мужчина являлся биологическим отцом девочки… Как оказалось, развращение продолжалось еще с момента, когда ребенку было шесть лет. Отец утверждал, что имел место быть единичный случай, но в ходе разговора с девочкой его версия не подтвердилась».

Когда детство заканчивается…

Еще по одному случаю преступниками, которые совершили насилие в отношении ребенка, оказались другие дети. Трое преступников 14-15 лет выбрали своей жертвой 11-летнего мальчика – запугали его, чтобы тот никому не рассказывал, а он оказался смельчаком и доверился своим родителям. Можно только представить их шок от услышанного.

«Когда я разговаривал с этими подростками, они не признавали вину, а их показания расходились. Они пытались все выставить так, что мальчик их якобы оговорил в отместку за шутки. Но была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая показала, что ребенок не склонен к фантазированию. В конечном итоге дело ушло в суд, сейчас его рассматривают».

В большинстве случаев родители до последнего защищают своих детей – видимо, материнское и отцовское сердца не могут иначе. Но порой преступления, которые совершают дети, пугают даже их родителей.

В большинстве случаев родители до последнего защищают своих детей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Группа несовершеннолетних лиц совершала угоны автомобилей, а один из подростков, которому было всего 16 лет, параллельно с этим еще и промышлял кражами из магазинов. Говорил, что не может не воровать. Заходил в магазин, понимал, что эти вещи ему вообще не нужны, но хватал, а потом либо выбрасывал, либо дарил. Изначально ему назначали меру пресечения в виде домашнего ареста, но даже оттуда сбежал. Объявили его в розыск, и нашли через неделю – он умудрился за это время еще одно преступление совершить, - отметил следователь СК. – Мать пыталась с ним поговорить, повлиять, но она просто перестала быть для него авторитетом. Хотя она делала все, чтобы его обеспечить, даже работала в нескольких местах».

Чаще всего несовершеннолетние в Алтайском крае совершают такие преступления, как кражи, угоны авто или преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, однако бывают и такие преступления, как убийство.

«Когда я работал следователем в Центральном районе Барнаула, расследовал дело об убийстве подростком своего сверстника из чувства ревности. Парням было по 16-17 лет. Сначала обвиняемый встречался с девушкой, а потом с ней стал встречаться потерпевший. Тем не менее, с обвиняемым девушка и её новый парень поддерживали общение. В один из дней парни поехали кататься на велосипедах, между ними произошла ссора, и один убил другого, забрал его телефон, карты, ключи от съемной квартиры и даже отрезал ему палец, чтобы, как он объяснял, разблокировать телефон. Тело он спрятал в лесу, а сам инсценировал все так, якобы потерпевший собрал вещи уехал в неизвестном направлении – даже написал девушке с его телефона. Но в показаниях обвиняемого были расхождения, и в конечном итоге под тяжестью собранных доказательств он признался в убийстве».

По мнению следователя, родители часто даже не знают, чем их ребенок занимается вне дома – главное, что он сытый, обутый, ходит в школу и получает хорошие оценки. А в это время настоящая подростковая жизнь бурлит в соцсетях и мессенджерах.

«В сети много информации, опасность которой дети в силу своего возраста не до конца осознают. Я считаю, что родителям следовало бы больше их контролировать в этой части и не просто с ними разговаривать, а приводить конкретные примеры, чем грозит противоправное поведение. Легких денег не бывает, в жизни должна быть цель, хорошее образование и достойная работа – вот к чему нужно стремиться подрастающему поколению».

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