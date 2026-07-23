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23 июля 2026 1:00

«Воровал вещи, которые ему даже не были нужны»: алтайский следователь – о подростковой преступности, тяжелых делах и школе жизнифото

Илья Ковров – молодой, грамотный следователь, который в настоящее время трудится в четвертом отделе по расследованию особо важных дел краевого СК
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Илья Ковров начал работать в СК, когда ему было всего 23 года

Илья Ковров начал работать в СК, когда ему было всего 23 года

Фото: Анна ПЕРЕВОЩИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

25 июля в России будет праздноваться День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Ежедневно через их кабинеты проходят люди, которые, как говорится, свернули не туда, и далеко не все из них закоренелые преступники. Порой напротив следователя оказывается ребенок – человек, который еще не сдал свои главные экзамены в школе жизни. О подростковой преступности, громких делах и о том, как уберечь своего ребенка от жестокости, – в нашем материале.

От науки – к расследованиям

Илья Евгеньевич Ковров начинал свой путь в Барнаульском юридическом институте. Еще со времен школы он профессионально занимался волейболом и даже входил в сборную Алтайского края. Когда после выпуска он оказался на распутье – идти в большой спорт или сделать карьеру в юриспруденции, то гены взяли верх: все-таки отец Ильи – подполковник полиции.

«Когда я отправлял документы, узнал, что в БЮИ тоже есть волейбольная команда. Получалось и играть, и учиться, и даже вдобавок заниматься научной деятельностью – я стал автором статей на тему пропаганды и публичного демонстрирования нацистской атрибутики и символики (она относится к экстремистской или запрещенной деятельности, прим. ред.)» - рассказывает следователь.

Свой путь Илья Ковров начинал в отделе полиции, где он трудился в должности дознавателя, а потом молодой человек получил предложение устроиться в Следственный комитет. Практически не раздумывая, он согласился – еще бы, такой шанс проявить себя в расследовании самых тяжелых и интересных дел. На тот момент ему было всего 23 года. Опытные следователи и руководители, которые взяли наставничество над юным и еще неопытным сотрудником, практически его взрастили.

25 июля в России будет праздноваться День сотрудника органов следствия Российской Федерации

25 июля в России будет праздноваться День сотрудника органов следствия Российской Федерации

Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю.

«По распределению я попал в Камень-на-Оби. Несмотря на то, что Барнаул стал моим вторым домом после Ребрихи, я не побоялся переезда. Сначала моими наставниками были заместитель руководителя Максим Александрович Шкуров и сам руководитель отдела Александр Александрович Падалкин, а уже после - Николай Александрович Телинг, который сейчас руководит четвертым отделом. Опыт работы в районе – огромнейший! Помню, как я отработал всего две недели, и нам поступило сообщение о том, что совершено убийство. Конечно, в теории я понимал, что нужно делать, но столкнуться с этим на практике впервые – далеко не то же самое, - отметил старший следователь. – На теле жертвы было обнаружено порядка 47 ножевых ранений. Обычная, можно сказать, бытовая ссора, на фоне личных неприязненных отношений. Вскоре задержали его знакомого, и дело, в конце концов, дошло до суда».

Несмотря на то, что работа в Следкоме отнимает много сил и времени, Илья Евгеньевич успевает увлекаться и спортом.

«В первые годы работы в Следственном комитете времени вообще не было, а потом, когда график стал чуть посвободнее, я вернулся к волейболу – все-таки с шести лет в него играю и добился звания кандидата в мастера спорта. У нас есть команда «Альянс», с которой мы взяли первое место на чемпионате и Кубке города. Также я играю за команду следственного управления - от Алтайского края мы регулярно ездим на соревнования и в этом году уже второй раз одержали победу на отборочном этапе спартакиады ведомства. Спорт очень хорошо помогает разгрузить голову».

Илья играет за команду следственного управления

Илья играет за команду следственного управления

Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю.

Илья играет за команду следственного управления

Илья играет за команду следственного управления

Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю.

Игра на доверие

Каждое дело, которое уходит в суд и заканчивается обвинительным приговором – маленькая победа для следователя, ведь это подтверждение, что вся сделанная работа была не напрасной.

«По факту в таких делах ничего сложного – допросы свидетелей, представителя потерпевшего, сбор улик, осмотр и сопоставление доказательств. Гораздо сложнее расследовать половые преступления против несовершеннолетних».

В психологии есть специальные упражнения, которые помогают снять эмоциональное напряжение, преодолеть физические барьеры и научиться полагаться на окружающих, которые получили название «Игра на доверие». Так вот следователи – настоящие мастера данной «игры». Чтобы установить контакт с жертвой или преступником, а тем более, если они из числа несовершеннолетних, требуется и выдержка, и терпение, чтобы ребенок почувствовал себя в безопасности и смог открыться незнакомцу.

«Если мы говорим про половые преступления, то дети обычно стесняются об этом говорить. Так как во время беседы присутствуют родители или законные представители, то у несовершеннолетнего складывается впечатление, будто его сейчас накажут. Чтобы помочь ребенку открыться, в нашем управлении есть психолог. Причем в контакт нужно войти не только с несовершеннолетним, но и с родителем. У меня лично такой подход – нужно дать всем выговориться, либо поговорить на отвлеченные темы и лишь потом задавать вопросы».

Илья Ковров

Илья Ковров

Фото: Анна ПЕРЕВОЩИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Как и дети, их родители в кабинете у следователя ведут себя по-разному. Но можно с уверенностью сказать, что многие из них пытаются найти ту точку невозврата, где они не досмотрели за своим чадом, упустили из виду что-то важное…

«Одно из дел было особенно тяжелым психологически. Мать 15-летней девочки заявила о насилии. Она рассказала, что пришла домой и увидела страшную картину… Мужчина являлся биологическим отцом девочки… Как оказалось, развращение продолжалось еще с момента, когда ребенку было шесть лет. Отец утверждал, что имел место быть единичный случай, но в ходе разговора с девочкой его версия не подтвердилась».

Когда детство заканчивается…

Еще по одному случаю преступниками, которые совершили насилие в отношении ребенка, оказались другие дети. Трое преступников 14-15 лет выбрали своей жертвой 11-летнего мальчика – запугали его, чтобы тот никому не рассказывал, а он оказался смельчаком и доверился своим родителям. Можно только представить их шок от услышанного.

«Когда я разговаривал с этими подростками, они не признавали вину, а их показания расходились. Они пытались все выставить так, что мальчик их якобы оговорил в отместку за шутки. Но была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая показала, что ребенок не склонен к фантазированию. В конечном итоге дело ушло в суд, сейчас его рассматривают».

В большинстве случаев родители до последнего защищают своих детей – видимо, материнское и отцовское сердца не могут иначе. Но порой преступления, которые совершают дети, пугают даже их родителей.

В большинстве случаев родители до последнего защищают своих детей

В большинстве случаев родители до последнего защищают своих детей

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Группа несовершеннолетних лиц совершала угоны автомобилей, а один из подростков, которому было всего 16 лет, параллельно с этим еще и промышлял кражами из магазинов. Говорил, что не может не воровать. Заходил в магазин, понимал, что эти вещи ему вообще не нужны, но хватал, а потом либо выбрасывал, либо дарил. Изначально ему назначали меру пресечения в виде домашнего ареста, но даже оттуда сбежал. Объявили его в розыск, и нашли через неделю – он умудрился за это время еще одно преступление совершить, - отметил следователь СК. – Мать пыталась с ним поговорить, повлиять, но она просто перестала быть для него авторитетом. Хотя она делала все, чтобы его обеспечить, даже работала в нескольких местах».

Чаще всего несовершеннолетние в Алтайском крае совершают такие преступления, как кражи, угоны авто или преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, однако бывают и такие преступления, как убийство.

«Когда я работал следователем в Центральном районе Барнаула, расследовал дело об убийстве подростком своего сверстника из чувства ревности. Парням было по 16-17 лет. Сначала обвиняемый встречался с девушкой, а потом с ней стал встречаться потерпевший. Тем не менее, с обвиняемым девушка и её новый парень поддерживали общение. В один из дней парни поехали кататься на велосипедах, между ними произошла ссора, и один убил другого, забрал его телефон, карты, ключи от съемной квартиры и даже отрезал ему палец, чтобы, как он объяснял, разблокировать телефон. Тело он спрятал в лесу, а сам инсценировал все так, якобы потерпевший собрал вещи уехал в неизвестном направлении – даже написал девушке с его телефона. Но в показаниях обвиняемого были расхождения, и в конечном итоге под тяжестью собранных доказательств он признался в убийстве».

По мнению следователя, родители часто даже не знают, чем их ребенок занимается вне дома – главное, что он сытый, обутый, ходит в школу и получает хорошие оценки. А в это время настоящая подростковая жизнь бурлит в соцсетях и мессенджерах.

«В сети много информации, опасность которой дети в силу своего возраста не до конца осознают. Я считаю, что родителям следовало бы больше их контролировать в этой части и не просто с ними разговаривать, а приводить конкретные примеры, чем грозит противоправное поведение. Легких денег не бывает, в жизни должна быть цель, хорошее образование и достойная работа – вот к чему нужно стремиться подрастающему поколению».

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