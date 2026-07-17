«Заберите моего сына, он мне надоел»: на Алтае мать отправится в колонию за жестокое избиение своих детей

Больше всего доставалось старшему Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае вынесли приговор 41-летней жительнице Мамонтовского района. Женщина признана виновной в истязании собственных детей. Подробности уголовного дела «Комсомолке» рассказала старший следователь Павловского межрайонного следственного отдела следственного управление СК России по Алтайскому краю Наталья Коробова.

41-летняя мамаша проживала в одном из сел района вместе с двумя сыновьями 2009 и 2017 годов рождения. Мальчишки были от разных отцов. Семья была отнюдь неблагополучной: мать нигде официально не работала, выживала только на пособия, и вдобавок ко всему страшно пила. В моменты трезвости она была вполне обычной, но как только градус в ее крови повышался, начинала кидаться с кулаками на детей. Больше всего доставалось старшему.

Особого повода для поколачиваний мамаше не было нужно: она обвиняла своих детей в том, что те не убираются дома, не помогают ей. Старшего сына-подростка она отправляла на работу или посылала за водкой и сигаретами. Бабушка мальчишек, проживающая в другом районе, пыталась забрать детей из этого адского дома, но без официальных оснований это было бы невозможно: она неоднократно писала заявления в органы опеки и сообщала об издевательствах над внуками и пьянстве их матери. На место приезжала проверка, но несовершеннолетних не изымали – лишь ставили семью на учет.

Все изменилось в 2024 году.

«Мать сама позвонила участковому полиции и сказала: «Заберите моего сына, он мне надоел», - рассказывает старший следователь Наталья Коробова. – Когда приехали полицейские и инспекторы по делам несовершеннолетних, то обнаружили, что у детей есть телесные повреждения. Подростка увезли в больницу, и в ходе разговора с психологом он рассказал, что его бьет мама».

Старшему мальчику на тот момент было 13 лет, а младшему – всего семь. В отношении их матери возбудили уголовное дело по статьям «Истязание, совершенное в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц, находящихся в беспомощном состоянии, с особой жестокостью и мучениями для потерпевших» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением». Но объяснять свой поступок мать не стала – воспользовалась статьей 51 Конституции РФ и отказалась свидетельствовать против себя.

На время следствия женщину ограничили в родительских правах, а опеку над ребятишками взяла бабушка. С детьми проводилась психологическая работа, так как из-за матери они понесли не только физические, но и душевные страдания…

«Суд, оценив собранные в ходе следствия доказательства, признал подсудимую виновной в инкриминируемых ей деяниях и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - отметили в следкоме.

К слову, в период расследования уголовного дела мамаша должна была платить алименты на изъятых из семьи детей, но на путь исправления она так и не встала. После вступления приговора в силу её могут лишить родительских прав.

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