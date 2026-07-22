Открытие «Шукшинских дней на Алтае» - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Днем 22 июля в Барнауле у памятника Василию Шукшину стартовали «Шукшинские дни на Алтае». В этом году фестиваль отмечает полувековой юбилей, сообщили в Минкультуры региона.

Несмотря на дождь, на площадке у монумента собрались десятки поклонников творчества знаменитого писателя, режиссера и актера. В память о Василии Макаровиче они возложили цветы к подножию памятника.

Ведущие программы напомнили об истории фестиваля: за 50 лет мероприятие прошло путь от локального события до одного из главных культурных брендов Алтая. Гости узнали, как менялась программа кинофестиваля, кто из выдающихся деятелей культуры в разные годы становился участником Шукшинских дней.

Открытие «Шукшинских дней на Алтае» - 2026. Видео: Олег Укладов

Ярким музыкальным акцентом, создавшим праздничную атмосферу для всех собравшихся, стало выступление Русского камерного оркестра и алтайской певицы Евгении Охановой.

Напомним, что 22 июля 18:00 у краевого театра драмы начнется традиционное шествие по красной дорожке, где соберутся участники кинофестиваля и почетные гости. Открытие Шукшинского кинофестиваля запланировано там же в 19 часов.

Открытие «Шукшинских дней на Алтае» - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие «Шукшинских дней на Алтае» - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие «Шукшинских дней на Алтае» - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие «Шукшинских дней на Алтае» - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие «Шукшинских дней на Алтае» - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие «Шукшинских дней на Алтае» - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие «Шукшинских дней на Алтае» - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие «Шукшинских дней на Алтае» - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие «Шукшинских дней на Алтае» - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие «Шукшинских дней на Алтае» - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие «Шукшинских дней на Алтае» - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие «Шукшинских дней на Алтае» - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие «Шукшинских дней на Алтае» - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие «Шукшинских дней на Алтае» - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие «Шукшинских дней на Алтае» - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие «Шукшинских дней на Алтае» - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие «Шукшинских дней на Алтае» - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие «Шукшинских дней на Алтае» - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие «Шукшинских дней на Алтае» - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

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