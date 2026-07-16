«Шукшинские дни на Алтае» - 2026: программа фестиваля

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Официальный старт Шукшинского фестиваля в Алтайском крае в этом году состоится 22 июля. Однако мероприятия начнутся днем ранее, 21-го числа. Минкультуры региона опубликовало афишу «Шукшинских дней на Алтае» – 2026.
Кинопарк «Шукшин молодой» - межрегиональный кинофестиваль «Шукшин молодой»: конкурсные и внеконкурсные кинопоказы, кинолекторий, кинолаборатория «Фабрика кино».
Место: парк «Изумрудный», г. Барнаул, пр. Комсомольский, 128.
Расписание уточнять на месте.
Показы фильмов конкурсных программ полнометражного игрового кино, короткометражного игрового кино, документального кино, внеконкурсные кинопоказы. Встречи с кинематографистами.
Места: сеть кинозалов «КиноМир» в Барнауле и Бийске, кинотеатры «Пионер» и «Премьера» в Барнауле, социальные кинозалы в муниципальных образованиях, парк «Изумрудный».
Расписание уточнять на месте.
Индустриальная выставка оборудования и технологий для кино, фото и медиапроизводства CPS 2026. Деловая и образовательная программы с участием экспертов ВГИКа и ведущих киностудий России.
Место: Алтайский краевой театр драмы им. В. М. Шукшина, г. Барнаул, ул. Молодёжная, 15.
Расписание уточнять на месте.
17:00 — «Игра в бисер» с писателем, историком литературы, профессором, доктором филологических наук Игорем Волгиным.
Место: краевой театр драмы им. Шукшина, экспериментальная сцена, г. Барнаул, ул. Молодёжная, 15.
18:30 — творческая встреча с артистом театра и кино Даниилом Страховым.
Место: краевой театр драмы им. В. М. Шукшина, г. Барнаул, ул. Молодёжная, 15.
18:30 — моноспектакль народной артистки России Анны Якуниной «Монолог женщины».
Место: Молодёжный театр Алтая, г. Барнаул, пр. Калинина, 2.
13:00 — открытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае».
Место: памятник Шукшину, г. Барнаул, ул. Шукшина.
16:00 — «Литературный перекрёсток: Шукшин и вся Россия». Творческая встреча с писателями Александром Можаевым и Викторией Можаевой (Ростовская область).
Место: Алтайская краевая библиотека им. Шишкова, г. Барнаул, ул. Молодёжная, 5.
18:00 — «Красная дорожка» с гостями XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.
Место: площадь перед краевым театром драмы им. В. М. Шукшина, г. Барнаул, ул. Молодёжная, 15.
18:00–20:30 — прямая трансляция «красной дорожки» и церемонии открытия Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.
Места: площадь перед краевым театром драмы им. В. М. Шукшина, г. Барнаул, ул. Молодёжная, 15; парк «Изумрудный», амфитеатр.
19:00 — торжественная церемония открытия XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.
Место: Алтайский краевой театр драмы им. Шукшина, г. Барнаул, ул. Молодёжная, 15.
20:30–23:00 — показы фильмов конкурсной программы короткометражного кино.
Место: площадь перед Алтайским краевым театром драмы им. В. М. Шукшина, г. Барнаул, ул. Молодёжная, 15.
21:00 — показ фильма открытия XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля «Цинга».
Место: кинотеатр «Мир», г. Барнаул, пл. Победы, 1.
12:30 — внеконкурсный показ фильмов открытого российского международного фестиваля анимационного кино «Суздальфест».
Место: парк «Изумрудный» (амфитеатр).
13:00 — «Литературный перекрёсток: Шукшин и вся Россия». Творческая встреча с писателями Александром Можаевым и Викторией Можаевой (Ростовская область).
Место: Поспелихинская центральная модельная библиотека, с. Поспелиха, ул. Коммунистическая, 4.
14:00 — «Литературный перекрёсток: Шукшин и вся Россия». Творческая встреча с писателем Германом Власовым (Москва): «Калина красная Мити Карамазова».
Место: Алтайский государственный педагогический университет (зал научной библиотеки), г. Барнаул, ул. Молодёжная, 55.
14:00 — «Литературный перекрёсток: Шукшин и вся Россия». Творческая встреча с писателем Мариной Ахмедовой (Махачкала).
Место: Центральная городская библиотека им. Мерзликина, Новоалтайск, ул. Октябрьская, 31.
16:00 — «Литературный перекрёсток: Шукшин и вся Россия». Творческая встреча с писателем Игорем Волгиным (Москва): «Достоевский: известный и неизвестный».
Место: Алтайская библиотека им. Шишкова, г. Барнаул, ул. Молодёжная, 5.
17:00 — концертно-поэтическая программа «Бийские Шукшинские чтения».
Место: парк Леонида Гаркавого, г. Бийск.
18.30 - творческий вечер народной артистки России Анны Якуниной «Монолог женщины»
Место: Рубцовский драматический театр, г. Рубцовск, ул. К. Маркса, 141.
10:00 — краевые литературные чтения им. А. П. Соболева. Творческая встреча с писателями (Барнаул): Юлией Нифонтовой, Александрой Малыгиной, Валерием Копниновым.
Место: Центральная районная библиотека, Смоленский район, с. Смоленское, ул. Титова, 40а.
12:00 — «Литературный перекрёсток: Шукшин и вся Россия». Творческая встреча с писателями Александром Можаевым и Викторией Можаевой (Ростовская область), Мариной Ахмедовой (г. Махачкала).
Место: Центральная городская библиотека им. В. М. Шукшина, г. Бийск, ул. Л. Толстого, 150.
13:30 — региональный фестиваль сценического воплощения шукшинской прозы «Характеры».
Место: «Зелёная сцена» Всероссийского мемориального музея заповедника В. М. Шукшина, Бийский район, с. Сростки, ул. Советская, 86.
14:00 — «Литературный перекрёсток: Шукшин и вся Россия». Творческая встреча с писателями Игорем Волгиным (Москва) и Германом Власовым (Москва).
Место: Алтайский педагогический университет им. В. М. Шукшина, г. Бийск, ул. В. Короленко, 53.
18:30 — творческий вечер артиста театра и кино Станислава Бондаренко.
Место: Городской Дворец культуры, г. Бийск, ул. Горно-Алтайская, 56.
Сростки
10:00–18:00 — экскурсионные программы:
- «В. М. Шукшин. Жизнь и творчество» — обзорная экскурсия по литературной экспозиции в школе, в которой учился и работал В. М. Шукшин;
- «Далёкие зимние вечера» — экскурсия по мемориальной экспозиции дома, в котором провёл детские годы В. М. Шукшин;
- «Дорогая моя, бесценная…» — экскурсия по мемориальной экспозиции усадьбы, купленной Шукшиным для матери.
Место: Всероссийский мемориальный музей заповедник В. М. Шукшина, с. Сростки, ул. Советская, 86; ул. Братьев Ореховых, 76; пер. Кривой, 34.
10:00–15:00 — XXIX региональный фестиваль сценического воплощения шукшинской прозы «Характеры».
Место: зелёная сцена Всероссийского мемориального музея заповедника В. М. Шукшина.
12:00 — «Литературный перекрёсток: Шукшин и вся Россия» в Сростках. Творческая встреча с писателями: Александром Можаевым и Викторией Можаевой (Ростовская область), Мариной Ахмедовой (Махачкала), Игорем Волгиным (Москва), Германом Власовым (Москва), Юлией Нифонтовой (Барнаул), Александрой Малыгиной (Барнаул), Валерием Копниновым (Барнаул).
Место: Мемориальная библиотека им. В. М. Шукшина, ул. Пионерская, 37.
12:00 — «50 лет в кадре: летопись Шукшинских чтений», выставочный проект, посвящённый 50 летию Шукшинских дней на Алтае.
Место: главная усадьба Всероссийского мемориального музея заповедника В. М. Шукшина, ул. Советская, 86.
14:00 — V региональный фестиваль народных ремёсел «Праздники детства».
Место: Дом детства В. М. Шукшина, Бийский район, с. Сростки, ул. Братьев Ореховых, 76.
12:00–19:00 — работа игровых и интерактивных зон, фудкорта.
12:00–18:00 — «Пикет — место встречи» — выставка из фондов музея заповедника В. М. Шукшина, посвящённая 50 летию Шукшинских чтений.
12:00–15:30 — IV Межрегиональный фестиваль народного творчества «Правда Шукшина».
12:00–15:30 — фестиваль пирога в Сростках.
12:00–16:00 — всероссийская выставка-ярмарка мастеров «Чудики».
12:00–16:00 — интерактивная площадка «Литературный квартал».
12:00–18:00 — программа Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая с презентацией выставки и настольными играми «От сельского крылечка шагнул я в мир искусства», посвящённая знаменитым землякам Екатерине Савиновой, Василию Шукшину и Валерию Золотухину.
16:00–17:30 — художественно-публицистическая программа на горе Пикет. Закрытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.
18:00–19:00 — концерт кавер-группы «Айвазовский оркестра» (Новосибирск).
Возрастное ограничение: 0+
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