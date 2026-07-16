«Шукшинские дни на Алтае» - 2026: программа фестиваля

«Шукшинские дни на Алтае» - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Официальный старт Шукшинского фестиваля в Алтайском крае в этом году состоится 22 июля. Однако мероприятия начнутся днем ранее, 21-го числа. Минкультуры региона опубликовало афишу «Шукшинских дней на Алтае» – 2026.

21–26 июля

Кинопарк «Шукшин молодой» - межрегиональный кинофестиваль «Шукшин молодой»: конкурсные и внеконкурсные кинопоказы, кинолекторий, кинолаборатория «Фабрика кино».

Место: парк «Изумрудный», г. Барнаул, пр. Комсомольский, 128.

Расписание уточнять на месте.

21–25 июля

Показы фильмов конкурсных программ полнометражного игрового кино, короткометражного игрового кино, документального кино, внеконкурсные кинопоказы. Встречи с кинематографистами.

Места: сеть кинозалов «КиноМир» в Барнауле и Бийске, кинотеатры «Пионер» и «Премьера» в Барнауле, социальные кинозалы в муниципальных образованиях, парк «Изумрудный».

Расписание уточнять на месте.

22–23 июля

Индустриальная выставка оборудования и технологий для кино, фото и медиапроизводства CPS 2026. Деловая и образовательная программы с участием экспертов ВГИКа и ведущих киностудий России.

Место: Алтайский краевой театр драмы им. В. М. Шукшина, г. Барнаул, ул. Молодёжная, 15.

Расписание уточнять на месте.

21 июля

17:00 — «Игра в бисер» с писателем, историком литературы, профессором, доктором филологических наук Игорем Волгиным.

Место: краевой театр драмы им. Шукшина, экспериментальная сцена, г. Барнаул, ул. Молодёжная, 15.

18:30 — творческая встреча с артистом театра и кино Даниилом Страховым.

Место: краевой театр драмы им. В. М. Шукшина, г. Барнаул, ул. Молодёжная, 15.

18:30 — моноспектакль народной артистки России Анны Якуниной «Монолог женщины».

Место: Молодёжный театр Алтая, г. Барнаул, пр. Калинина, 2.

22 июля

13:00 — открытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае».

Место: памятник Шукшину, г. Барнаул, ул. Шукшина.

16:00 — «Литературный перекрёсток: Шукшин и вся Россия». Творческая встреча с писателями Александром Можаевым и Викторией Можаевой (Ростовская область).

Место: Алтайская краевая библиотека им. Шишкова, г. Барнаул, ул. Молодёжная, 5.

18:00 — «Красная дорожка» с гостями XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.

Место: площадь перед краевым театром драмы им. В. М. Шукшина, г. Барнаул, ул. Молодёжная, 15.

18:00–20:30 — прямая трансляция «красной дорожки» и церемонии открытия Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.

Места: площадь перед краевым театром драмы им. В. М. Шукшина, г. Барнаул, ул. Молодёжная, 15; парк «Изумрудный», амфитеатр.

19:00 — торжественная церемония открытия XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.

Место: Алтайский краевой театр драмы им. Шукшина, г. Барнаул, ул. Молодёжная, 15.

20:30–23:00 — показы фильмов конкурсной программы короткометражного кино.

Место: площадь перед Алтайским краевым театром драмы им. В. М. Шукшина, г. Барнаул, ул. Молодёжная, 15.

21:00 — показ фильма открытия XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля «Цинга».

Место: кинотеатр «Мир», г. Барнаул, пл. Победы, 1.

23 июля

12:30 — внеконкурсный показ фильмов открытого российского международного фестиваля анимационного кино «Суздальфест».

Место: парк «Изумрудный» (амфитеатр).

13:00 — «Литературный перекрёсток: Шукшин и вся Россия». Творческая встреча с писателями Александром Можаевым и Викторией Можаевой (Ростовская область).

Место: Поспелихинская центральная модельная библиотека, с. Поспелиха, ул. Коммунистическая, 4.

14:00 — «Литературный перекрёсток: Шукшин и вся Россия». Творческая встреча с писателем Германом Власовым (Москва): «Калина красная Мити Карамазова».

Место: Алтайский государственный педагогический университет (зал научной библиотеки), г. Барнаул, ул. Молодёжная, 55.

14:00 — «Литературный перекрёсток: Шукшин и вся Россия». Творческая встреча с писателем Мариной Ахмедовой (Махачкала).

Место: Центральная городская библиотека им. Мерзликина, Новоалтайск, ул. Октябрьская, 31.

16:00 — «Литературный перекрёсток: Шукшин и вся Россия». Творческая встреча с писателем Игорем Волгиным (Москва): «Достоевский: известный и неизвестный».

Место: Алтайская библиотека им. Шишкова, г. Барнаул, ул. Молодёжная, 5.

17:00 — концертно-поэтическая программа «Бийские Шукшинские чтения».

Место: парк Леонида Гаркавого, г. Бийск.

18.30 - творческий вечер народной артистки России Анны Якуниной «Монолог женщины»

Место: Рубцовский драматический театр, г. Рубцовск, ул. К. Маркса, 141.

24 июля

10:00 — краевые литературные чтения им. А. П. Соболева. Творческая встреча с писателями (Барнаул): Юлией Нифонтовой, Александрой Малыгиной, Валерием Копниновым.

Место: Центральная районная библиотека, Смоленский район, с. Смоленское, ул. Титова, 40а.

12:00 — «Литературный перекрёсток: Шукшин и вся Россия». Творческая встреча с писателями Александром Можаевым и Викторией Можаевой (Ростовская область), Мариной Ахмедовой (г. Махачкала).

Место: Центральная городская библиотека им. В. М. Шукшина, г. Бийск, ул. Л. Толстого, 150.

13:30 — региональный фестиваль сценического воплощения шукшинской прозы «Характеры».

Место: «Зелёная сцена» Всероссийского мемориального музея заповедника В. М. Шукшина, Бийский район, с. Сростки, ул. Советская, 86.

14:00 — «Литературный перекрёсток: Шукшин и вся Россия». Творческая встреча с писателями Игорем Волгиным (Москва) и Германом Власовым (Москва).

Место: Алтайский педагогический университет им. В. М. Шукшина, г. Бийск, ул. В. Короленко, 53.

18:30 — творческий вечер артиста театра и кино Станислава Бондаренко.

Место: Городской Дворец культуры, г. Бийск, ул. Горно-Алтайская, 56.

25 июля. Сростки и Пикет

Сростки

10:00–18:00 — экскурсионные программы:

- «В. М. Шукшин. Жизнь и творчество» — обзорная экскурсия по литературной экспозиции в школе, в которой учился и работал В. М. Шукшин;

- «Далёкие зимние вечера» — экскурсия по мемориальной экспозиции дома, в котором провёл детские годы В. М. Шукшин;

- «Дорогая моя, бесценная…» — экскурсия по мемориальной экспозиции усадьбы, купленной Шукшиным для матери.

Место: Всероссийский мемориальный музей заповедник В. М. Шукшина, с. Сростки, ул. Советская, 86; ул. Братьев Ореховых, 76; пер. Кривой, 34.

10:00–15:00 — XXIX региональный фестиваль сценического воплощения шукшинской прозы «Характеры».

Место: зелёная сцена Всероссийского мемориального музея заповедника В. М. Шукшина.

12:00 — «Литературный перекрёсток: Шукшин и вся Россия» в Сростках. Творческая встреча с писателями: Александром Можаевым и Викторией Можаевой (Ростовская область), Мариной Ахмедовой (Махачкала), Игорем Волгиным (Москва), Германом Власовым (Москва), Юлией Нифонтовой (Барнаул), Александрой Малыгиной (Барнаул), Валерием Копниновым (Барнаул).

Место: Мемориальная библиотека им. В. М. Шукшина, ул. Пионерская, 37.

12:00 — «50 лет в кадре: летопись Шукшинских чтений», выставочный проект, посвящённый 50 летию Шукшинских дней на Алтае.

Место: главная усадьба Всероссийского мемориального музея заповедника В. М. Шукшина, ул. Советская, 86.

14:00 — V региональный фестиваль народных ремёсел «Праздники детства».

Место: Дом детства В. М. Шукшина, Бийский район, с. Сростки, ул. Братьев Ореховых, 76.

Пикет

12:00–19:00 — работа игровых и интерактивных зон, фудкорта.

12:00–18:00 — «Пикет — место встречи» — выставка из фондов музея заповедника В. М. Шукшина, посвящённая 50 летию Шукшинских чтений.

12:00–15:30 — IV Межрегиональный фестиваль народного творчества «Правда Шукшина».

12:00–15:30 — фестиваль пирога в Сростках.

12:00–16:00 — всероссийская выставка-ярмарка мастеров «Чудики».

12:00–16:00 — интерактивная площадка «Литературный квартал».

12:00–18:00 — программа Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая с презентацией выставки и настольными играми «От сельского крылечка шагнул я в мир искусства», посвящённая знаменитым землякам Екатерине Савиновой, Василию Шукшину и Валерию Золотухину.

16:00–17:30 — художественно-публицистическая программа на горе Пикет. Закрытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.

18:00–19:00 — концерт кавер-группы «Айвазовский оркестра» (Новосибирск).

Возрастное ограничение: 0+

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