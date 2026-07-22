В Алтайском крае из-за урагана без света остались 44 населённых пункта

Последствия урагана Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Алтайском крае из-за сильного ветра нарушено электроснабжение в Краснощёковском и Чарышском районах. Как сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, порывы ветра достигали 33 м/с и более.

Без света остались 44 населённых пункта, более 6 тысяч домовладений. В Краснощёковском районе зафиксированы 17 обращений от граждан по поводу повреждения кровель и падения деревьев.

На место выехала оперативная группа и аэромобильная группировка Главного управления — 27 человек на четырёх единицах техники, а также подразделения 4 пожарно-спасательного отряда и спасатели краевого спасцентра. Задача — помочь в ликвидации последствий непогоды. Для мониторинга ситуации используют беспилотную авиацию.

В Краснощёковском районе работает группа администрации, планируется заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В Главном управлении организован межведомственный оперативный штаб. Ситуация находится на контроле правительства Алтайского края, информация уточняется.